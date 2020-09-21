8 даров природы, которые помогают укрепить организм

Осенью, особенно в сентябре, когда погода переменчивая: утром прохладно, а днем тепло, — проще простого подцепить простуду. К тому же в это время активизируются различные вирусы, с которыми, правда, несложно справиться, если иммунитет сильный. О том, как в эту пору укреплять организм при помощи даров природы, рассказывает фармацевт сети Apotheka Лайла Залите.
Плоды шиповника
Плоды шиповника отличаются особенно высокой концентрацией витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает вывести из организма токсины. Из них можно приготовить витаминный напиток: 3 столовые ложки сухих плодов шиповника нужно залить 2 стаканами воды и варить 10 минут, после чего оставить на ночь, чтобы напиток настоялся. Употреблять по 1/3 стакана 3 раза в день.
Листья малины
Листья малины обладают мощными антибактериальными свойствами, это прекрасное средство для профилактики простуды, а в случае кашля они помогут отхаркаться. Можно приготовить настойку: 2 чайные ложки измельченных листьев малины залить 200 мл кипящей воды, дать настояться 20–30 минут. Употребить в течение дня.
Шалфей
Шалфей содержит эфирные масла, обладающие дезинфицирующими свойствами, он оказывает вяжущее воздействие и уменьшает воспаление, особенно при лечении заболеваний полости рта и верхних дыхательных путей и для их профилактики. Можно приготовить отвар: столовую ложку измельченных сухих листьев шалфея залить стаканом горячей воды, варить 10 минут, дать отстояться и процедить. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Календула
Календула обладает мощным антисептическим, бактерицидным и противовирусным действием. Используется профилактически в качестве дезинфицирующего напитка, как средство для лечения простуды и улучшения отхаркивания. Чтобы приготовить чай, 2 чайные ложки цветов следует залить 200 мл кипящей воды, дать настояться 30 минут. Употребить в течение дня.
Ромашка
Ромашке свойственны антибактериальные свойства, ее можно использовать профилактически для предупреждения простуды. Приготовление: 2 чайные ложки цветов ромашки залить 150 мл горячей воды, дать настояться 10–15 минут. Употреблять несколько раз в день.
Чеснок
Чеснок — это мощный фитонцид и отличное средство для борьбы с вирусами и простудой. В профилактических целях каждый день можно съедать 1–2 зубчика чеснока.
Облепиха
Облепиха (как масло, так и сок) помогает при инфекционных заболеваниях, а также укрепляет иммунитет. В ягодах в 7 раз больше витамина С, чем в лимонах, к тому же в облепихе много мощных антиоксидантов, укрепляющих организм. Употребление: сок обычно разбавляют водой или другими соками, например, морковным или яблочным. В день рекомендуется выпивать не более 120 мл облепихового сока. В свою очередь масло можно принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день, за 30 минут до еды.
Прополис
Прополис обладает универсальным действием: он успешно уничтожает бактерии и большинство вирусов, к тому же его можно применять длительное время. Профилактически или в случае заболеваний можно использовать прополис в растительном масле. Можно закапывать его в нос или рот, а также использовать для ингаляций, тем самым преграждая путь для вирусов и инфекций.
Также в процессе укрепления иммунитета большую роль играют повседневные привычки. Хотя погода в эту пору не всегда приятная, по возможности нужно сохранять тот же объем активности на свежем воздухе, что и летом, особенно в светлое время дня, когда можно поймать солнечные лучи и подзарядиться. Кроме того, чтобы сохранить энергию, а значит, и сильный иммунитет, нужно пересмотреть свой режим сна и бодрствования, а также следить за питанием: в него нужно включить выращенные в Латвии овощи, фрукты и ягоды, поскольку они богаты ценными питательными веществами. Большое значение имеют также психоэмоциональное здоровье и самочувствие. Поэтому осенью особенно важно приумножать положительные эмоции, например, общаясь с позитивными людьми, чаще улыбаясь, радуя себя или просто выбирая в серые дни одежду более ярких цветов — это поможет взбодриться самому и поднимет настроение окружающим.