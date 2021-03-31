84% латвийцев давно не проверяли свои родинки. Почему это опасно
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Данные опроса вызывают беспокойство — 84% латвийцев за последние три года не посещали специалистов, чтобы проверить родинки. Такую проверку прошли лишь 15% респондентов. К тому же, активнее всего родинки проверяли женщины, пожилые люди и респонденты с высшим образованием. Об этом свидетельствуют результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с SKDS.

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Зачем нужно поверять родинки

Как объясняет врач-резидент в области дерматологии Зане Прикуле-Русиня, родинки — это доброкачественное скопление пигментных клеток, или меланоцитов, на коже. По различным причинам, например, от солнечных ожогов, возникают мутации, которые накапливаются в клетках. Далее клеткам может быть дан сигнал усиленно размножаться, что приводит к раку кожи. В среднем в 80–85% случаев меланома развивается заново, т. е. возникает на чистой коже, и лишь 15–20% меланом образуются из уже имеющейся родинки.

Заболеваемость меланомой с каждым годом растет, поэтому важно знать ABCD-критерии диагностики меланомы:

  • A — асимметрия (англ. asymmetry),
  • B — граница (англ. border),
  • C — цвет (англ. color),
  • D — размер (англ. diameter).

Однако по этим критериям можно диагностировать меланому уже на очень поздней стадии. Распознать рак кожи на ранней стадии можно с помощью дерматоскопа, который в несколько раз увеличивает новообразование, благодаря чему врач-дерматолог может оценить его и поставить диагноз.

Как часто необходимо проходить проверку

То, есть ли у человека более высокий риск развития меланомы, чем у других, определяется многими факторами, рассказывает З. Прикуле-Русиня. Эти факторы можно было бы поделить на две группы — генетические, или наследственные, и приобретенные

К генетическим факторам риска относятся: 1-й фототип кожи, или очень светлая кожа, которая никогда не загорает, но всегда обгорает, рыжие волосы, голубые глаза и веснушки. Количество родинок также имеет значение. Если их общее число на теле — 100 и более, это указывает на то, что у меланоцитов есть потенциал к размножению, что, в свою очередь, увеличивает риск рака. К приобретенным факторам нужно отнести солнечные ожоги, особенно полученные в детстве. Загорание как на солнце, так и в солярии — это дополнительный фактор риска, которого мы можем избежать.

Оценив факторы риска для каждого пациента, врач определит, как часто нужно проходить проверку родинок, но обычно всем людям родинки рекомендуется проверять раз в году. Несмотря на то, что в детском возрасте меланома встречается редко, детям также рекомендуется проверять родинки.

Родинки нужно проверять чаще, если ранее у пациента уже был рак кожи, а также, если рак кожи был у родственников 1-й и 2-й степени. Раз в 1–3 месяца каждому у зеркала следует осмотреть свое тело, чтобы своевременно заметить появление новых родинок или их изменения. Особое внимание нужно обратить на периодически кровоточащие и изъязвленные образования.

Женщины проверяются более ответственно

Данные мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что немного активнее родинки проверяют женщины — 18% респонденток отметили, что за последние три года проверяли родинки у специалиста, тогда как у мужчин этот показатель составляет 12%.

З. Прикуле-Русиня объясняет, что женщины в среднем обычно заботятся о своем здоровье больше, чем мужчины, а также чаще замечают изменения в своем теле. Под влиянием гормонов, особенно во время и после беременности, многие родинки меняются — могут увеличиться или потемнеть. Растет также и число родинок — на это влияют не только гормоны, но и образ жизни — загорание и посещение соляриев. Все эти факторы заставляют обращать больше внимания на изменения родинок.

Активнее всего проверяются пожилые люди

Данные опроса также показывают, что больше всего за последние три года родинки проверяли респонденты в возрастной группе от 64 до 75 лет — 21%. В то же время среди респондентов в возрастной группе 18–24 лет такие проверки прошли лишь 13%, в возрастной группе 25–34 лет — 15%, в возрастной группе 35-44 лет — 16%, а в возрастных группах 45–54 и 55–63 лет — 13%.

Также любопытно, что проверки родинок немного чаще проходили респонденты с высшим образованием, среди которых за последние три года родинки проверяли 18%. Среди респондентов со средним образованием таких было 12%, а с основным образованием — 8%.

Врач подчеркивает, что с годами в клетках кожи накапливаются повреждения, вызванные солнцем, и стимулируют появление различных образований, например, себорейных кератозов и пигментных пятен. Это доброкачественные образования, которые чаще наблюдаются именно у пожилых людей и могут напоминать рак кожи. Начиная с 50-летнего возраста распространенность меланомы резко возрастает. Возможно, именно по этой причине, либо по рекомендации врачей или из-за собственных опасений люди приходят к дерматологу, чтобы проверить родинки.

Как проходит проверка

Проверку выполняет врач с помощью специального прибора — дерматоскопа. Он значительно увеличивает любое образование на коже. Существует несколько алгоритмов и признаков, позволяющих отличить, является ли кожное новообразование доброкачественным, подозрительным или злокачественным.

Во время осмотра пациенту нужно просто спокойно лежать или стоять, пока врач осматривает все кожные образования. Продолжительность осмотра зависит от того, сколько кожных образований у пациента, однако в среднем он длится 15–30 минут.

Врач призывает не относиться легкомысленно к своему здоровью и стараться найти время и возможности, чтобы раз в год проверить родинки у специалиста.

BENU Aptieka проводит Мониторинг здоровья в сотрудничестве с центром исследования рынка общественного мнения SKDS. В ходе исследования было опрошено 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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