9 "ужасных" и очень простых рецептов на Хэллоуин

Хэллоуин — один из самых мистических и неоднозначных праздников. Если ваши дети любят обычно ходить по квартирам собирать конфеты, то в этом году этот пункт настоятельно рекомендуется пропустить. Однако никто не запрещает устроить домашнюю вечеринку. Создать соответствующую информацию помогут следующие рецепты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тыковки-мандаринки



Ингредиенты:

мандарины

черный шоколад

стебель сельдерея или огурец

Процесс приготовления:

1. Оставьте мандарины в холодильнике на 1 час.

2. Стебель сельдерея или огурца нарежьте тонкими палочками — сформируйте "тыквенные" стебли.

3. Растопите темный шоколад и с помощью кондитерского мешка или палочки украсьте очищенные мандарины, нарисовав им глаза и рот, чтобы мандарины напоминал хеллоуинскую тыкву. В середину мандарина поместите стебель сельдерея или огурца.

Монстры-яблоки

Foto: Виктория Кожемякина

Ингредиенты:

яблоки (более яркие угощения получатся, если взять яблоки с зеленой кожурой)

арахисовое масло

кедровые орехи или семечки

твердый сыр (например, чеддер) или манго

белые драже

темный шоколад

Процесс приготовления:

1. Разрежьте яблоки на четвертинки.

2. Ножом нужно вырезать "ротик" на каждом кусочке и наполнить отверстие арахисовым маслом.

3. Выложите "зубки" из орехов или семечек.

4. Тонкие кусочки сыра или манго нарежьте небольшими треугольниками — из них получится "язычок".

5. Сделайте "глазки" из драже и растопленного черного шоколада — приклейте драже к яблоку с помощью шоколада, в центре драже поставьте маленькие шоколадные точки, формируя зрачки.

Белковые призраки

Ингредиенты:

125 г яичного белка (3-4 яйца) комнатной температуры

200 г сахара

щепотка соли

черный шоколад

Процесс приготовления:

1. Смешайте яичные белки в большой металлической миске (очень важно, чтобы она была чистой, без остатков жира) с сахаром и солью.

2. В кастрюле вскипятите воду.

3. Поставьте металлическую миску на водяную баню. Нагрейте смесь на маленьком огне, постоянно помешивая, пока весь сахар полностью не растает, а масса не станет горячей (она должна быть ~ 70 градусов, точная температура не важна, главное, чтобы масса была горячей, но не обжигающей).

4. Снимите миску с водяной бани и сразу же взбейте массу миксером. Взбивать, пока масса не станет твердой, белой и не остынет до комнатной температуры.

5. Духовку разогрейте до 100 градусов. Ложкой сформируйте призраков, выкладывая массу небольшими кружочками друг на друга.

6. Выпекайте в духовке 2 часа, затем выключите духовку и дайте "призракам" остыть в духовке еще час.

7. Для украшения — растопите немного темного шоколада, нарисуйте призракам глаза и рот.

*Рецепты подготовлены ELVI вместе с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне.