9 "ужасных" и очень простых рецептов на Хэллоуин

Хэллоуин — один из самых мистических и неоднозначных праздников. Если ваши дети любят обычно ходить по квартирам собирать конфеты, то в этом году этот пункт настоятельно рекомендуется пропустить. Однако никто не запрещает устроить домашнюю вечеринку. Создать соответствующую информацию помогут следующие рецепты.
Тыковки-мандаринки
Ингредиенты:
- мандарины
- черный шоколад
- стебель сельдерея или огурец
Процесс приготовления:
1. Оставьте мандарины в холодильнике на 1 час.
2. Стебель сельдерея или огурца нарежьте тонкими палочками — сформируйте "тыквенные" стебли.
3. Растопите темный шоколад и с помощью кондитерского мешка или палочки украсьте очищенные мандарины, нарисовав им глаза и рот, чтобы мандарины напоминал хеллоуинскую тыкву. В середину мандарина поместите стебель сельдерея или огурца.
Монстры-яблоки
Ингредиенты:
- яблоки (более яркие угощения получатся, если взять яблоки с зеленой кожурой)
- арахисовое масло
- кедровые орехи или семечки
- твердый сыр (например, чеддер) или манго
- белые драже
- темный шоколад
Процесс приготовления:
1. Разрежьте яблоки на четвертинки.
2. Ножом нужно вырезать "ротик" на каждом кусочке и наполнить отверстие арахисовым маслом.
3. Выложите "зубки" из орехов или семечек.
4. Тонкие кусочки сыра или манго нарежьте небольшими треугольниками — из них получится "язычок".
5. Сделайте "глазки" из драже и растопленного черного шоколада — приклейте драже к яблоку с помощью шоколада, в центре драже поставьте маленькие шоколадные точки, формируя зрачки.
Белковые призраки
Ингредиенты:
- 125 г яичного белка (3-4 яйца) комнатной температуры
- 200 г сахара
- щепотка соли
- черный шоколад
Процесс приготовления:
1. Смешайте яичные белки в большой металлической миске (очень важно, чтобы она была чистой, без остатков жира) с сахаром и солью.
2. В кастрюле вскипятите воду.
3. Поставьте металлическую миску на водяную баню. Нагрейте смесь на маленьком огне, постоянно помешивая, пока весь сахар полностью не растает, а масса не станет горячей (она должна быть ~ 70 градусов, точная температура не важна, главное, чтобы масса была горячей, но не обжигающей).
4. Снимите миску с водяной бани и сразу же взбейте массу миксером. Взбивать, пока масса не станет твердой, белой и не остынет до комнатной температуры.
5. Духовку разогрейте до 100 градусов. Ложкой сформируйте призраков, выкладывая массу небольшими кружочками друг на друга.
6. Выпекайте в духовке 2 часа, затем выключите духовку и дайте "призракам" остыть в духовке еще час.
7. Для украшения — растопите немного темного шоколада, нарисуйте призракам глаза и рот.
*Рецепты подготовлены ELVI вместе с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне.