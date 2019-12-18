Адская смесь: что не стоит пить в новогоднюю ночь

Чем ближе Новый год, тем острее стоит вопрос выбора праздничных блюд и их сопровождения — алкогольных напитков. Опираясь на советы ученых, наркологов и прочих экспертов, "Газета.Ru" вычислила самые опасные коктейли.

31 декабря — день, когда пьют даже те, кто обычно не пьет. А те, кто обычно пьет, задумываются о том, как бы сделать это необычно. Однако воздержание от лишних экспериментов в данном случае будет лучшим выбором. Ученые и наркологи объясняют, почему.

На сайте Daily Mail опубликовано новое исследование ученого из Брайтонского университета в Великобритании Хала Сосабовски, согласно которому употребление таких экзотических напитков, как херес и портвейн, может привести к сильнейшему похмелью.

По его мнению, напитки средней крепости — это около 20% содержания спирта — легко всасываются организмом, отчего и несут наибольшую опасность в виде похмелья. Крепкий алкоголь усваивается медленнее, подавляя работу желудка, а легкие напитки, в свою очередь, также не позволят быстро захмелеть из-за сравнительно низкого градуса.

Однако этот факт не относится к газированным напиткам, в особенности, к игристым винам: содержащийся в них углекислый газ помогает алкоголю всасываться в кровь. То же самое касается и пива.

Также стоит учитывать, что если запивать крепкий алкоголь водой или другими безалкогольными напитками, это приведет к той самой "легкоусваиваемой" концентрации алкоголя в 20% и стремительному опьянению. По этой же причине не стоит смешивать крепкий алкоголь со слабоалкогольными напитками.

Миф о том, что если не понижать градус, можно избежать тяжелых последствий, уже давно развенчали. Но есть еще один полезный совет от специалистов: не стоит смешивать за один вечер напитки из разного сырья. Это значит, что если вы пьете напитки из зернового спирта — а это водка, виски, шнапс, горилка и другие крепкие напитки, то их не нужно сопровождать производными из спирта виноградного — это вино, портвейн, коньяк, херес, граппа и прочее. С ромом, джином, абсентом и текилой стоит быть повнимательнее и смотреть на составы, поскольку их могут производить из разного, а иногда и изначально смешанного сырья.

Мнения экспертов расходятся, однако если собрать все вышеперечисленные советы, получится, что наиболее опасными будут коктейли, поскольку зачастую в них смешивается алкоголь из разного сырья, сахарные сиропы и газировка, в результате чего средняя крепость напитка вполне может составить опасные 20 градусов.

На основании этих критериев мы сделали подборку самых коварных коктейлей, которые точно не стоит пить в новогоднюю ночь. И вообще никогда.