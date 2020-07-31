Аллергия или простуда? Как не заболеть летом и правильно разобраться в симптомах

Холодные месяцы года мы традиционно считаем сезоном простуды, который начинается промозглой осенью. Однако часто простуда и вирусы подстерегают нас, когда мы к этому совсем не готовы — в теплые летние дни, в том числе во время отпуска. Почему так происходит и как этого избежать, рассказывают семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Факторы риска

Простуду вызывают вирусы, распространяющиеся преимущественно воздушно-капельным путем. Летом люди меньше подвержены вирусам, потому что чаще находятся на свежем воздухе и реже — в помещении, к тому же у детей наступают летние каникулы. Однако к появлению симптомов простуды приводят резкие колебания температуры воздуха — адаптация к новой температуре в кратчайшие сроки является большой нагрузкой для организма. Так, например, простуда может быть вызвана пребыванием в машине или в помещениях, где работают кондиционеры воздуха, так как при этом резко охлаждается тело, а воздух становится более сухим, что приводит к высыханию слизистой оболочки дыхательных путей и повышает восприимчивость организма к различным заболеваниям.

Кроме того, и летом, и зимой простуде чаще всего подвержены дети, особенно дошкольного возраста, что связано с постепенным развитием и созреванием их иммунной системы.

Как избежать простуды летом

Желательно сократить время пребывания в том месте, на которое направлен прямой поток воздуха из кондиционера.

Отправляясь плавать, приучайте тело к колебаниям температуры постепенно.

Остерегайтесь пить в жару ледяные напитки.

Соблюдайте меры по укреплению иммунитета (они круглый год одинаковы) — спите достаточное количество времени, ешьте полезную для здоровья пищу, пейте не менее 2 литров воды в день и уделяйте время физической активности.

Также можно постепенно закалять тело на протяжении всего сезона.

Не следует забывать летом и о профилактическом приеме витамина D в дозах, соответствующих каждому возрасту.

Что делать, если вы все-таки простудились

Когда мы болеем в холодное время года, мы стараемся потеплее одеться и укрыться. Но что делать летом?

Обязательно нужно пить больше жидкости, желательно — воду или несладкие чаи.

Если температура тела превышает 38,5 °C, рекомендуется принимать жаропонижающие средства. Обычно при повышении температуры тела пациента знобит, но если температура не превышает 38,5 °C, сбивать ее не обязательно, потому что повышением температуры организм пытается победить болезнь. Если жарко, то температуру можно снизить с помощью прохладных компрессов.

Совет фармацевта

В теплое время года важно не путать с простудой симптомы аллергии. Как различить эти два заболевания? Аллергия обычно длится от двух до трех месяцев, а симптомы простуды проявляются в течение не более десяти дней.

Летом одним из главных условий крепкого здоровья тоже является укрепление иммунитета. Это можно сделать, включив в рацион большое количество фруктов и овощей, проводя больше времени на свежем воздухе и принимая ежедневно витамин D в правильных дозах. В жаркий летний день можно порадовать себя каким-нибудь фруктовым смузи, который является отличным источником витаминов. Следует помнить, что употребление витаминов А и С как локально (посредством нанесения на кожу), так и в виде пищевых добавок может повысить фотосенсибилизацию, то есть усилить реакцию кожи на солнечные лучи, поэтому рекомендуется дополнительно пользоваться защитными кремами с SPF 30 или 50.

Для облегчения общих симптомов, например, выделений из носа, небольшой температуры, першения в горле и кашля, можно использовать комбинированные средства против простуды, но нужно не забывать о том, что эти медикаменты не лечат, а лишь облегчают симптомы.

Если наблюдается только боль в горле или насморк, то рекомендуются медикаменты локального применения — при боле в горле можно использовать таблетки для рассасывания или аэрозоль с антисептическим и антибактериальным действием.

При неприятных симптомах в носу можно использовать (в течение 5-7 дней) аэрозоль, который уменьшает отечность и выделения из носа. Кашель, как симптом, летом наблюдается редко, однако если он есть, то рекомендуется пить больше жидкости и принимать какой-нибудь сироп или другое средство для смягчения кашля.