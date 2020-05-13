Аллергия на пыльцу или Covid-19?

С наступлением весны актуальным становится вопрос сезонной аллергии, вызываемой цветочной пыльцой. К тому же с распространением Covid-19 важно понимать разницу между аллергией и симптомами нового вируса.

Аллергия обычно нападает весьма внезапно, и если именно во время чихания ты будешь в магазине, несомненно, все глаза будут направлены на тебя. В случае тяжелых аллергических симптомов угнетающими будут также опасения, что, возможно, виноват Covid-19, а стресс, как известно, может повлиять на общий иммунитет. "Поэтому важно, чтобы под рукой были знания и необходимые медикаменты", — рассказывает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне.

Различия симптомов

Covid-19

Одним из главных признаков Covid-19 является лихорадка, внезапная усталость, нехватка дыхания и/или затрудненное дыхание, а также сухой кашель и воспаленное горло. У некоторых пациентов с этим вирусом также наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, например тошнота или диарея. Примерно у 1-3 % инфицированных новым вирусом могут появиться покрасневшие глаза. Вирус в редких случаях может вызвать такие признаки простуды, как насморк и потеря обоняния.

Аллергия

В свою очередь, сезонную аллергию вызывает пыльца, которая при контакте с человеческим организмом — главным образом со слизистой носа или глаз — вызывает воспаление. У некоторых пыльца не вызывает никакой реакции, но у других она вызывает аллергию, причем она может проявляться как в легкой, так и в очень тяжелой форме. Симптомы аллергии — насморк, заложенный и текущий нос, чихание, зудящие или слезящиеся глаза. Аллергия вызывает опухание или отек слизистой. Это затрудняет дыхание, потому что дыхательные пути сужаются, и таким образом возникают выделения — течет нос. В случае тяжелой аллергии, особенно у пациентов с астмой, у которых этот диагноз обычно идет рука об руку с аллергией, может возникнуть нехватка дыхания, давление в груди и хрипение. Однако, как отмечает фармацевт, пациенты с сезонной аллергией в основном каждый год узнают симптомы, а пациенты с астмой знают признаки "вспышек" приступа.

На данный момент нет данных, подтверждающих, что у пациентов с астмой или сезонной аллергией повышена вероятность заразиться вирусом. Хотя некоторые симптомы могут совпадать с симптомами как сезонной аллергии, так и Covid-19, например насморк, отличающимся признаком, на который следует обращать внимание, является лихорадка. В случае аллергии этого симптома нет. Однако следует помнить, что не исключена вероятность, что у человека может быть одновременно и аллергия, и Covid-19. Поэтому в случае возникновения подозрений или симптомов необходимо связаться с врачом. Следует отметить, что в большинстве случаев симптомы аллергии хорошо купируются медикаментами, поэтому, если чихание и текучесть носа после применения лекарств пропадают, вероятнее всего, это не более чем неприятная реакция на пыльцу.

Уменьши воздействие аллергенов — профилактические мероприятия

Чтобы уменьшить риск сезонной аллергии, один из советов — это приспособиться к окружающей среде. Но это не всегда может быть просто. Например, если известно, что есть аллергия на пыльцу орешника, то рекомендуется по возможности меньше гулять около него. Помним, что именно в сухую и ветреную погоду пыльца транспортируется легче, чем, например, во влажном воздухе или под дождем. Поэтому, если вы страдаете от аллергии, не только для прогулок, но и для безопасного проветривания лучше выбирать более влажную погоду. Это важно, так как во время пандемии, проводя больше времени в помещении, мы все больше подвергаемся воздействию пыли внутри него. "Когда вы не можете дышать через нос из-за отека и выделений, вы переключаетесь с дыхания носом на дыхание ртом. Но наши легкие хотят теплого, чистого, увлажненного воздуха, а такой "умеет" доставлять только нос, и воздух не может быть таким, если проникает через рот". И это (проникновение наполненного пылью воздуха без создаваемой носом фильтрации прямо в дыхательные пути) не является единственной угрозой. Купирование аллергии медикаментами может помочь избежать необходимости тереть глаза или сморкаться — если руки грязные, этими действиями вы рискуете инфицироваться коронавирусом.

Таким образом, давайте позаботимся о свежем воздухе. Если возможно, установим по месту жительства оборудование для фильтрации воздуха. Хотя есть мнение, что домашние животные и аллергии несовместимы, но многие люди хорошо уживаются со своими любимцами. В таком случае хорошей практикой было бы вытирать собаку после прогулки влажной тряпкой перед входом в дом, чтобы избавиться от пыльцы.

Чтобы не закапывать нос

Большой парадокс с выделениями слизистой состоит в том, что проблематичны оба состояния — когда их слишком много и когда слишком мало. Если слизистые слишком сухие, то они хрупкие и более восприимчивы к инфекциям, в том числе к коронавирусу. В свою очередь, если выделений слишком много, они могут блокировать способность дышать и тоже увеличивать риск заболевания. Таким образом, мы хотим получить правильное количество! Вот несколько рекомендаций фармацевта.

Во время аллергии, борясь с текущим носом, можно попробовать физиологический раствор или морскую воду в виде аэрозоля для носа. Можно использовать также горячий душ (так, чтобы в душевой кабине образовался пар) или кипяченую воду для приготовления компресса из горячего полотенца.

Пациентам с аллергией фармацевт порекомендует какие-нибудь безрецептурные противоаллергические медикаменты — таблетки или аэрозоли для носа. Эрика Петерсоне отмечает: "Аллергические реакции уменьшает средство, блокирующее рецепторы гистамина, — антигистамин, который можно употреблять также днем и у которого нет снотворного действия". В случаях тяжелой аллергии надо обратиться к врачу, который, если понадобится, выпишет рецептурные медикаменты.

Если вы выбираете аэрозоль для уменьшения отека дыхательных путей, важно прислушаться к словам фармацевта о его правильном применении: "Эти медикаменты нельзя использовать длительно — не более 3-5 дней. Иначе они делают слизистую носа тонкой настолько, что она не может выполнять свои защитные функции, становится хрупкой, бывает даже кровотечение". Чтобы правильно использовать аэрозоль для носа, прежде всего его нужно тщательно встряхнуть, затем надо наклонить голову вниз, а кончик флакона направить на ухо со стороны соответствующей ноздри. То же самое надо повторить с другой ноздрей.

Источники:

Портал "Webmd.com", статья "Allergy Symptoms vs. Coronavirus (Covid-19)".

Портал "Mayoclinic.org", статья "Mayo Clinic Q and A: Combating allergies, asthma during Covid-19", статья "What you need to know about spring allergies and Covid-19".



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