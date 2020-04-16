Аллергия на пыльцу может начаться в любом возрасте: как отличить ее от простуды и что делать

Есть люди, которые вовсе не ждут прихода весны, так как в это время года у них начинается аллергия на цветочную пыльцу. Как отличить ее от простуды и какие существуют методы лечения? Рассказывают аллерголог и пневмонолог Детской клинической университетской больницы Иева Цируле и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Три волны полиноза

Первая волна полиноза — аллергии на цветочную пыльцу — в этом году началась уже в январе и феврале, когда цвели орех и осина, и продолжается в апреле и мае, во время цветения берез. Вторая волна обычно бывает в июне-июле, когда цветут злаки, а третья — в августе, в период цветения сорняков. Из них наиболее сильную аллергию вызывают цветы полыни, чернобыльника и мари.

Чувствительность к цветочной пыльце может быть разной — у одних она вызывает аллергический насморк и слезоточивость только ранней весной или в середине лета, когда цветет конкретный аллерген, другие же чихают с февраля по сентябрь, так как аллергию у них вызывает пыльца всех групп растений.

"Степень выраженности симптомов полиноза зависит от погодных условий и направления ветра. Например, вокруг еще ничего не цветет, а пыльца уже летает в воздухе, так как ее приносит ветер из Литвы и Польши, где деревья цветут раньше. И наоборот — когда у нас уже отцвели береза и ольха, северный ветер продлевает сезон страданий для аллергиков, принося пыльцу из Эстонии. Теплой, сухой весной пыльцы в воздухе гораздо больше, чем в прохладную и дождливую погоду", — поясняет аллерголог.

Каждый год отличается, например, продолжительностью цветения берез. Это может быть и четыре, и восемь недель, поэтому в один год симптомы полиноза сильно выражены, а в другой — нет.

Также нужно учитывать, что в городе пыльца вреднее, так как слипается с выхлопными газами и другим загрязнением воздуха, делая слизистые оболочки дыхательных путей еще более чувствительными. Пыльца вместе с сажей проникает глубже в дыхательные пути и сильнее прилипает к их стенкам.

Может быть это просто простуда?

Наиболее частые симптомы полиноза — это аллергический ринит, который проявляется насморком и выделениями из носа, и аллергический конъюнктивит, проявляющийся слезоточивостью, покраснением, зудом. Однако, как показывают наблюдения доктора И. Цируле, если от аллергии на пыльцу немного повышается температура, то люди принимают ее за простуду.

"Иногда полиноз может проявляться еще более нетипично — например, каждую весну повторяется воспаление среднего уха или носовых пазух, или появляются астматические симптомы — тяжесть в груди, свист, хрипение, сухой кашель. Именно поэтому аллергию на пыльцу не распознают и только после более глубокого обследования выясняется, что в очередном весеннем насморке и обильных выделениях из носа виновата аллергия", — поясняет специалист.

Отличить оба заболевания — задача врача, но характерно, что к аллергическому насморку добавляется также зуд в носу и/или в глазах.

Еще один существенный нюанс — насморк и слезотечение появляются после контакта с аллергенами или во время распространения пыльцы конкретного растения. Пока же в воздухе нет пыльцы, аллергик чувствует себя совершенно здоровым.

Может начаться в любом возрасте

В наши дни наблюдается усиление проявлений аллергии во всех возрастных группах. У большинства людей проблемы начинаются уже в детстве. У младенцев чаще всего встречается аллергия на различные продукты. В возрасте 3-4 лет эти симптомы исчезают, и тогда появляется аллергия на шерсть домашних животных, домашнюю пыль или пыльцу.

"Однако полиноз может проявиться впервые и во взрослом возрасте, — говорит врач. — Вдруг одним весенним днем человек начинает чихать, у него слезятся глаза. Иногда начало полиноза тесно связано с другими событиями — например, была вирусная инфекция, воспаление, человек принимал антибиотики, и после этого у него начались симптомы аллергии на пыльцу. Иногда аллергические симптомы впервые появляются после сильного стресса, умственного перенапряжения. Такие состояния уже сами по себе перегружают организм, и в какой-то момент иммунная система начинает реагировать на такую обычную вещь, как пыльца, как на своего "врага", вырабатывает против нее антитела, и в результате начинается аллергия".

На всемирных конгрессах аллергологи все чаще говорят о том, что одна из причин, почему у людей все чаще появляются различные аллергические реакции, заключается в том, что современный человек постоянно находится в слишком стерильной среде. В таких условиях иммунной системе больше не нужно бороться с инфекциями, и от "скуки" она начинает вырабатывать антитела на вполне обычные вещи, в том числе на пыльцу.

Аллерголог также добавляет, что в большинстве случаев полиноз — это все-таки болезнь молодых. Пока иммунная система активна, способна реагировать, она вырабатывает антитела против аллергенов. А вот во второй половине жизни, после 40-50 лет, она уже не реагирует столь бурно и аллергические реакции спонтанно затухают. Таким образом, полиноз также бывает самоограничивающимся.

Как защититься от пыльцы?

Обычно пациентам с полинозом рекомендуют избегать аллергенов — пыльцы. Это не простая задача, но нет ничего невозможного. С 2003 года в Латвии проводится мониторинг цветочной пыльцы и определение ее концентрации в воздухе. Зная это, человек, у которого диагностирована аллергия на цветочную пыльцу, может своевременно начать прием лекарств от аллергии.

Еще доктор рекомендует в солнечную, теплую и ветреную погоду носить большие солнечные очки, и тогда пыльца не будет лететь прямо в глаза. Выходя на улицу, можно смазать нос какой-нибудь мазью, содержащей вазелин, чтобы между слизистой и вдыхаемой пыльцой образовался барьер. По возвращении домой лучше сразу принять душ. Нос нужно несколько раз в день полоскать морской водой, которая продается в аптеках.

О лекарствах от полиноза

Как поясняет И. Цируле, во время аллергии в организме вырабатывается особое вещество — гистамин, которое вызывает аллергические симптомы, поэтому необходимо принимать антигистаминные лекарства.

"В аптеках их можно купить без рецепта в виде таблеток, аэрозолей для носа и глазных капель, но в маленькой упаковке. Если известно, что человеку в течение всего сезона нужно будет принимать лекарства, то врач выпишет ему рецепт на большую упаковку таблеток — это будет выгоднее, чем покупать по семь таблеток каждую неделю. Антигистаминные препараты, уменьшающие слезоточивость, выделения из носа, чихание, следует начинать принимать уже за две недели до начала цветения и продолжать их прием еще в течение двух недель после окончания цветения, так как случается, что пыльца прилетает к нам из других стран. Медикамент обычно действует в течение 20-24 часов, поэтому количество активного вещества в организме нужно ежедневно восполнять. Также нужно учитывать, что антигистаминные препараты первого поколения вызывают сильную сонливость и замедленную реакцию. Лучше всего принимать антигистаминные препараты второго поколения и их производные, так как они блокируют выделение гистамина и не вызывают сонливость. Но эти препараты чаще относятся к рецептурным".

Если симптомы выражены очень сильно, во время аллергии можно принимать гормональные препараты — спреи для носа, содержащие глюкокортикостероиды. Выписать их может также и семейный врач.

Спасение на длительный срок — иммунотерапия

"Если полиноз принимает тяжелую форму и мешает нормально жить, следует повысить толерантность организма к аллергену, — говорит И. Цируле. — Это можно сделать с помощью иммунотерапии, которая воздействует на причину проблемы. Организм заставляют постепенно привыкать к аллергену, чтобы иммунная система прекратила на него так резко реагировать. В основе иммунотерапии лежит введение в организм определенной дозы аллергена, которую постепенно увеличивают. Эффект ощущается уже после первого сезона, но для того, чтобы он был устойчивым, иммунотерапию нужно продолжать не менее 3-5 лет, и тогда эффект от нее сохранится еще на 8–10 лет. Но из своего опыта я знаю, что очень часто у молодого человека, который получает иммунотерапию против пыльцы, симптомы уменьшаются, и по прошествии 8-10 лет симптомы аллергии больше не возвращаются".

У иммунотерапии против пыльцы может быть несколько вариантов — таблетки под язык, капли или инъекции. Один из наиболее быстрых — это курс из шести инъекций перед сезоном пыльцы, т.е. шесть уколов под кожу предплечья. Вначале, во время фазы увеличения дозы, интервалы между уколами составляют до 2 недель, после чего оставшиеся три укола делают с интервалом в 2-4 недели. Стоимость такой схемы лечения составляет около 250 евро в год.

Однако для достижения эффекта терапию нужно начинать до контакта с веществами, вызывающими аллергию. Например, сейчас можно начинать иммунотерапию против пыльцы растений, которые цветут летом: это полынь, чернобыльник и марь. Если вызывающий жалобы аллерген — весенняя пыльца, например, березовая, то иммунотерапию нужно начинать осенью.

Как найти виновного?

Для того чтобы диагностировать аллергию, сначала определяют наличие в крови специфических антител — иммуноглобулина E, выявить которые можно двумя методами исследования. Первый метод — это кожный тест на аллергию, когда на кожу предплечья наносятся капельки аллергена и с помощью уколов ланцетом аллерген вводится в кожу — в этом случае результат ясен уже через 15 минут. Второй метод — это анализ крови на IgE.

"Если у человека аллергическая реакция на несколько аллергенов, то в таких случаях в последнее время все чаще делают тесты на аллергию на молекулярном уровне. Это специальные анализы крови, которые называют по-разному — молекулярной диагностикой, компонентной диагностикой, эпитопной диагностикой. С помощью этого метода можно определить, на какой из всех аллергенов организм реагирует острее всего, который из них главный. Эти анализы особенно важны, если планируется иммунотерапия, — добавляет аллерголог. — Но анализы и кожные тесты показывают лишь повышенную реактивность иммунной системы — сенсибилизацию. Аллергию же подтверждает провокационный тест — когда соприкосновение с веществом, на которое был положительный анализ крови или кожный тест, вызывает клинические симптомы".

Если аллергию игнорировать…

Игнорировать свою болезнь врач не рекомендует, так как у аллергии, в том числе у полиноза, обычно бывают осложнения. "Например, если человека мучает аллергический насморк, то он вынужден дышать ртом, позволяя таким образом большому количеству аллергенов — пыльце, пыльцевому клещу, шерсти животных — попадать прямо в легкие. В какой-то момент появляется кашель и развивается астма. У нелеченого ринита могут быть такие осложнения, как гнойное воспаление носовых пазух и среднего уха и тогда уже потребуются антибиотики".

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает — с первыми теплыми лучами весеннего солнца почти всегда начинается пора аллергии. Нынче погода нас не балует теплом, поэтому аллергические симптомы у людей выражены не так сильно. Однако это ненадолго! Просыпается природа, а вместе с ней — и аллергии.

В наше стремительное время для уменьшения симптомов аллергии люди предпочитают принимать таблетки — это просто, да и принимать их не нужно слишком часто. Те, кто не хочет принимать от аллергии более серьезные лекарства, выбирает аэрозоли или — если аллергия проявляется на коже — мази и кремы, уменьшающие зуд. Если человек знает, что весной в определенное время у него будет аллергия, то уже за несколько дней до этого ему рекомендуется начать принимать таблетки или пользоваться аэрозолем от аллергии, чтобы уменьшить или предотвратить ее последствия.