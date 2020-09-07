В современном мире аллергией страдает почти половина населения земного шара. Приступы кашля и сопли с началом цветения уже никого не удивляют, а принимать дома гостей – та еще задача – у одного из них может оказаться аллергия на орехи, а у другого – на картошку. DELFI рассказывает, почему в наши дни люди стали чаще страдать аллергией и какие ее виды являются самыми опасными.

"Три года назад у меня впервые появилась весенняя аллергия. Внезапно начался ужасно сильный насморк, такого не было раньше никогда. Нос был полностью забит, обильные сопли. У меня очень болела голова и не помогало ни одно лекарство, – рассказывает Анна. По ее словам, анализы показали аллергию на пыльцу. – Сделали анализы примерно на десять самых популярных растений, но ни одно из них не оказалось моим аллергеном. Я еще до конца не знаю, на что у меня аллергия, но она повторяется ежегодно – обычно начинается в марте-апреле, а самый трудный период – конец мая и начало июня".

"Самое ужасное, что очень сильно болит голова. Просто раскалывается. В последние годы я принимаю одно противоаллергическое лекарство – начинаю его пить, как только чувствую, что начинается. Тогда вроде как становится лучше, но многое зависит от погодных условий. Чем суше, тем сильнее аллергия. Даже если просто сижу в комнате, открываю окно, сразу чувствую, что начинает очень сильно болеть голова", – говорит Анна.

Главное – вовремя принять лекарство

Также Анна страдает аллергией на плесень. "Если я нахожусь во влажном помещении, где много плесени, то чихаю, кашляю, слизистая носа раздражена. Очень неприятное ощущение. Поэтому нужно очень часто и тщательно убираться в ванной комнате, потому что если где-то есть хоть немного плесени, у меня сразу начинается [аллергия]", – говорит она. Девушка учится в Латвийском сельскохозяйственном университете, поэтому ей часто приходится дежурить в ветеринарной клинике у лошадей и коров. "Там сочетание – очень много паутины, часто и плесень. После этого и проявляются мои аллергии. Схожу на одно дежурство, и всю неделю после этого чихаю и течет нос", – рассказывает Анна. Как она добавляет, ей повезло – аллергия у нее не такая серьезная, как бывает у остальных. Если вовремя выпить лекарство, все в порядке.