Американские ученые вновь доказали пользу шоколада

Сотрудники Медицинского колледжа Бейлора доказали пользу шоколада для сердечно-сосудистой системы, пишет портал MEDdaily со ссылкой на РИА "Новости".

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Был проведен анализ данных 300000 человек для анализа связи между потреблением шоколада и наличием сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, у людей, употреблявших шоколад минимум раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на 8% ниже, чем у остальных.

Положительные свойства связывают с наличием в шоколаде стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Все эти соединения укрепляют сердце и повышают показатели "полезного холестерина", липопротеинов высокой плотности. Однако плюсы от потребления шоколада возможно получить, ограничивая его объемы. Ученые напоминают: любовь к шоколаду грозит ожирением и диабетом 2-го типа.