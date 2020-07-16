Азбука кардиологического мониторинга: какие обследования необходимо проходить в каждом возрасте

Наиболее частой причиной смертности в Латвии все еще являются сердечно-сосудистые заболевания, поэтому так важно следить за здоровьем своего сердца. О том, как это делать, рассказывают заведующая дневным стационаром VCA AURA Инга Орлеане и фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.

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Думая о состоянии сердца и сосудов конкретного человека, надо начинать с семейного анамнеза, генетической предиспозиции и оценки факторов риска.

Затем следует физикальное обследование — все, что врач может сделать сам — осмотреть, прощупать, послушать.

Следующий шаг — лабораторное исследование. Лучше всего, если его можно сравнить в динамике — наблюдать, как показатели меняются на определенных этапах в течение жизни или в результате терапии.

Незаменимый способ получения информации — это диагностика изображений — обследования, в результате которых получают изображение, которое можно интерпретировать и в случае необходимости использовать в качестве юридического документа, если, например, у пациента или его родственников возникают разногласия с врачом. Лабораторное исследование и диагностирующее изображение являются основанием диагноза.

То, как сердце адаптируется, приспосабливается к какой-то ситуации, анализируют сердечные тесты с нагрузкой. Обследования друг друга не исключают, потому что каждое имеет свое значение и каждое показывает что-то важное. Если какой-либо из тестов не проводится, нельзя получить полноценный взгляд на ситуацию в целом.

Основные обследования

Для мониторинга здоровья в кардиологии есть два основных обследования — велоэргометрия и эхокардиограмма.

Велоэргометрия является самым информативным обследованием, которое следует использовать чаще всего, потому что оно показывает, как сердце может приспособиться к физической нагрузке. Если результаты этого обследования ухудшаются, это надо воспринимать как сигнал тревоги, так как это свидетельствует о том, что в ближайшее время грозят большие кардиоваскулярные происшествия. По этой причине велоэргометрия в кардиологии является обследованием номер один.

Эхокардиограмма, как на фотографии, показывает анатомические структуры сердца. Они меняются очень медленно, и есть только пара диагнозов в острых ситуациях, которые подтверждает эхокардиограмма и они выражаются в кардиогенном шоке и нарушениях ритма. То есть в неотложных, кризисных случаях. Однако в амбулаторной медицине это обследование не имеет смысла проводить часто, поскольку объем полученной информации за короткое время не может измениться.

Далее — рекомендации в зависимости от вашего возраста.

В возрасте от 20 до 30 лет необходимо:

проводить физикальное обследование (визит к врачу) каждые 5 лет;

сдавать анализы (общий холестерин, полная картина крови) каждые 5 лет;

делать электрокардиографию (ЭКГ) каждые 5 лет;

проверяться на эхокардиографии (ЭхоКГ) раз в 10 лет.

В возрасте от 30 до 40 лет:

физикальное обследование (визит к врачу) каждые 5 лет;

анализы (полная липидограмма, гликемия, полная картина крови) каждые 5 лет;

электрокардиография (ЭКГ) каждые 5 лет;

велоэргометрия раз в 10 лет.

Продолжая проходить велоэргометрию, можно сравнить полученный результат (даже если он хороший) с предыдущим и, возможно, отследить небольшие изменения, которые свидетельствуют о формировании какой-либо патологии.

В возрасте от 40 до 55 лет:

физикальное обследование (визит к врачу) каждые 3 года;

анализы (полная липидограмма, гликемия, ALAT, ASAT, уреа, креатинин, СКФ, полная картина крови) каждые 3 года;

электрокардиография (ЭКГ) каждые 3 года;

велоэргометрия и эхокардиография (ЭхоКГ) каждые 5 лет.

На этом этапе следует обращать усиленное внимание на функционирование печени и почек — ухудшение этих показателей может свидетельствовать о какой-то скрытой болезни. Например, изменения кровяного давления в начале можно даже не чувствовать, однако о нем могут свидетельствовать изменения в функции почек.

В возрасте от 55 до 70 лет:

физикальное обследование (визит к врачу) каждый год;

анализы (полная липидограмма, гликемия, ALAT, ASAT, уреа, креатинин, СКФ, полная картина крови) katru gadu;

электрокардиография (ЭКГ) каждый год;

велоэргометрия каждые 3 года;

эхокардиография (ЭхоКГ) каждые 5 лет.

В возрасте старше 70 лет:

физикальное обследование (визит к врачу) каждые 6 месяцев;

анализы (полная липидограмма, гликемия, ALAT, ASAT, уреа, креатинин, СКФ, полная картина крови) каждые 6 месяцев;

электрокардиография (ЭКГ) каждые 6 месяцев;

велоэргометрия каждый год;

эхокардиография (ЭхоКГ) каждые 5 лет.

Если на каком-либо этапе жизни при таком тщательном наблюдении все же есть заметные жалобы или возникли отклонения от нормы сердечной деятельности, надо провести дополнительные обследования.

Дополнительные обследования для сердца

Мониторинг Холтера — сердечная деятельность фиксируется круглосуточно, и затем анализируются полученные данные сердечного ритма.

Мониторинг давления в течение 24 часов и анализ его колебаний.

Сцинтиграфия. Интравенозно вводят радиоактивный краситель, который оседает в миокарде. На полученных изображениях можно увидеть, какие зоны в стенках сердца не снабжаются кровью.

Компьютерная томография. Вводят контрастное вещество на основе йода, и при получении серии изображений создается 3D-изображение.

Коронография. Инвазивный метод, целью которого является изучение сужения кровеносных сосудов для введения в них стентов и расширения узких мест. Это обеспечит самостоятельное, восстановленное кровообращение.

"Здоровье — это капитал, в который надо вкладывать уже с раннего детства. Чем больше можно узнать, тем успешнее можно предотвратить риск заболевания, поддерживать здоровье на как можно более высоком уровне и прожить более долгую, полноценную жизнь активно и с радостью", — напоминает опытный врач Инга Орлеане.

Меры профилактики

"В том, чтобы сохранить хорошее здоровье, в том числе сильное сердце, и предотвратить риски заболевания, профилактика играет важную роль", — рекомендуя комплекс важных условий, говорит фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.

Профилактика включает в себя:

1) регулярную физическую активность;

2) избегание стресса или его уменьшение;

3) отказ от курения;

4) полноценное питание;

5) знание состояния своего здоровья.

Последнее условие означает, что надо следить за несколькими важными показателями, которые в норме составляют:

давление 120/80;

пульс 60 ударов в минуту;

общий холестерин 5 ммоль/л;

уровень глюкозы в крови 3,5–5,5 ммоль/л.

Эти измерения ежедневно можно делать почти во всех аптеках, к тому же можно получить консультацию фармацевта, как действовать, если какой-то из показателей вызывает тревогу.

Важное условие — полноценное питание — тоже стоит особого внимания, если думать о здоровье сердца. Сердце сокращается 10 тысяч раз в сутки и потребляет огромную энергию, чтобы правильно работать, что невозможно без ценных питательных веществ. Свежие сезонные овощи, фрукты, зелень, растительные масла — все это легко доступно летом, но часто качество этих продуктов не идеально осенью и зимой.

Если организм не принимает важные питательные вещества с продуктами, рекомендуется дополнительно использовать как соответствующие медикаменты, так и пищевые добавки — средства, в название которых включена их основная функция — обогащение рациона.

Основными питательными веществами, которые пригодны для профилактики здоровья сердца, являются жирные кислоты омега-3, омега-6, омега-9, витамин D3, витамины группы B, а также магний и калий.