Аж сердце прихватило! Как справиться с волнением и снизить влияние стресса на организм

До конца 2020 года осталось чуть более трех месяцев, но кажется, что уровень тревог и стрессов, который мы все испытали в этом году, уже давно перешел все разумные границы. Медики предупреждают: постоянный и неконтролируемый стресс может серьезно отразиться на росте сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ученые давно установили — эмоциональный стресс способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. "У человека, который находится в состоянии стресса вырабатываются определенные гормоны — кортизол и адреналин, — объясняет доктор медицинских наук, психотерапевт, семейный врач Анатолий Пожарский. — И эти гормоны приводят к спазму, сужению сосудов, к учащению сердечной деятельности. Все это провоцирует серьезные проблемы с сердцем".

По словам Анатолия Пожарского, известная фраза, которую произносят люди в сильном волнении "Аж сердце прихватило", имеет под собой самые реальные основания. От волнения действительно могут появиться боли в сердце и даже случиться инфаркт.

"Стресс — один из огромных факторов риска, — отмечает доктор Пожарский. — Вопрос: как с этим бороться? Прежде всего, конечно, в подобных случаях надо обращаться за профессиональной медицинской помощью. Что касается профилактики, то здесь ничего нового не скажу — здоровый образ жизни, правильное питание, спорт или прогулки на свежем воздухе. И еще — стрессоустойчивость. Каждый человек реагирует на стресс по-разному. Один переживает неприятности более-менее спокойно, а у другого стресс вызывает различные проблемы со здоровьем. Это зависит от восприимчивости человека, от реакции личности на стрессовые факторы. Но личность — это характер, который можно изменить с помощью психотерапии. Поэтому здесь тот же совет — обратиться за помощью к специалисту".

Практика многих докторов показывает, что помогают справиться с волнением и снизить влияние стресса на сердце хорошо проверенные средства — настойки лекарственных трав. Об этом говорит кардиолог клиники ARI Med Марина Клявиня. Она также отмечает, что стресс серьезно отражается на сердечно-сосудистой системе — повышается давление и может наступить состояние, имитирующее инфаркт. Особенно это касается женщин. "Старайтесь не допускать стрессовых ситуаций, — советует доктор Клявиня. — Посещайте психологов, психотерапевтов, медитируйте. Конечно, смело можно принимать и валидол, и валериану, и другие настойки с комплексом из валерианы, боярышника и пустырника , в случаях, когда необходимо справиться с волнением и нормализовать сердечную деятельность".

Сила лекарственных растений изучена человечеством в достаточной степени. В лечебных и профилактических целях мы используем корни и травы, стебли и плоды, соцветия и сок. Измельчаем, сушим, варим, настаиваем. Особый интерес представляют спиртовые настойки лекарственных трав и плодов.

Настойка — это спиртовая вытяжка из лечебного препарата. Этаноль — прекрасный растворитель и очень эффективно "высасывает" из исходного материала все полезные компоненты. Еще одним прекрасным качеством настоек, кроме их эффективности, является очень большой период хранения. Он, как правило, бывает не менее 2-3 лет. А это позволяет использовать исходные материалы в период их максимальной "силы" и эффективности и легко заготавливать необходимое количество настойки вплоть до следующего сезона.

Чаще всего специалисты рекомендуют для борьбы со стрессовыми ситуациями комплекс лекарственных трав: валерианы, пустырника и бояришника. Смесь настоя из этих трав особенно полезен для сердца и кровеносных сосудов, особенно при стрессе.

Валериана. Благодаря высокому содержанию эфирного масла устраняет перевозбуждение центральной нервной системы. Также имеет легкий обезболивающий, снотворный и желчегонный эффекты, улучшает пищеварение, расширяет сосуды. Снимает приступы астмы и головной боли. Применяется для профилактики и лечения гипертонии и стенокардии.

Боярышник. Снижает возбуждение, за счет улучшенного снабжения кислородом головного мозга улучшается кровообращение и память, проходит головокружение. Борется с аритмией и тахикардией. Снимает спазмы и укрепляет стенки сосудов, снижает давление, помогает бороться с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца.

Пустырник. Снимает нервную возбудимость, способствует быстрому засыпанию, но снотворного свойства не имеет. Применяется для снижения артериального давления, улучшения кровообращения и профилактики нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

Проведя сотни и тысячи исследований, ученые пришли также к выводу, что люди, ведущие активный образ жизни и любящие движение гораздо меньше подвержены воздействию стресса в ее острых и хронических формах. Есть смысл взять пример с них и внести в собственное расписание несколько дополнительных пунктов.

1. Чрезвычайно хорошо от симптомов стресса помогают прогулки на свежем воздухе, к примеру, в парке. Гуляя, вы тонизируете нервную систему, восстанавливаете спокойствие и силы. Даже пятнадцати минут будет достаточно.

2. Отлично успокаивают и выводят из состояния стресса занятия танцами или гимнастическими упражнениями. Танцуя, вы поднимете себе настроение, дадите заряд бодрости на целый день, укрепите иммунную систему.

3. Для снятия напряжения прекрасно подойдет плавание, велосипедные прогулки и т.п. Главное, проводить все эти занятия на свежем воздухе, а еще лучше, в компании единомышленников.

4. Не менее важно хорошо высыпаться после того, как вы вели активный образ жизни на протяжении всего дня, ведь здоровый сон — обязательное условие снятия стресса и сохранения здорового сердца.