Берегитесь эпидемии гриппа! Азбука профилактики на время праздников

В этом году эпидемия гриппа началась особенно рано — уже 11 декабря — и продолжает набирать силу. Посещение публичных мероприятий, торговых центров и других общественных мест перед праздниками может значительно повысить риск заболевания гриппом и способствовать его дальнейшему распространению. О том, как защитить себя и свою семью, рассказывает фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

О профилактике гриппа говорят каждый год, однако, когда снова начинается эпидемия, многие из нас забывают об элементарных профилактических мерах. В этом году эпидемия настигла нас еще до праздников, что превращает праздничные мероприятия и длительные поиски товаров в супермаркетах и на базарчиках в особо опасный фактор риска.

Основные правила, которые нужно обязательно соблюдать в это время.

Мойте руки

Сейчас мы действительно не вправе забывать об этом элементарном, основном правиле. Обязательно мойте руки с мылом, придя с улицы, перед едой, после чихания, кашля, сморкания и возможного контакта с возбудителями заболевания.

Проветривайте помещения

Особенно, если в нем находится много людей — это может способствовать распространению заболевания, поэтому заботьтесь о хорошем качестве воздуха в помещениях. Кроме того, свежий воздух поможет улучшить ваш иммунитет.

Избегайте посещения общественных мест

Конечно, в праздники это правило выполнить трудно, но нужно помнить, что посещение переполненных торговых центров и праздничных мероприятий может значительно повысить риск заболевания гриппом. Поэтому рекомендуется по возможности ограничить посещение этих мест.

Не пользуйтесь общей посудой

Во время праздничных мероприятий это может произойти случайно или в спешке, поэтому обратите особое внимание на то, какой посудой вы пользуетесь. Это очень актуально и в том случае, если вы устраиваете праздничное застолье у себя дома.

Оградите себя от болезни

Это, конечно же, неподходящий момент для экспериментов и забывчивости, поэтому одевайтесь по погоде, не подвергайте себя излишнему риску заболевания, избегайте разнообразных факторов, способствующих заболеванию, в том числе стресса и недосыпания.

Укрепляйте иммунитет

Помните, что сегодня особенно важно полноценное питание. Если нужно — принимайте витамины. Не забывайте о ценных дарах природы. Хотя зимой нам доступно гораздо меньше даров природы, способных помочь нам в укреплении иммунитета и пригодиться в процессе выздоровления, есть немало природных средств, которые могут оказаться очень полезными. Морс из цидонии и клюквы содержит много витамина С, который эффективен в борьбе с вирусными заболеваниями. Рекомендуется принимать пищевые добавки, содержащие бузину, они являются природными иммуномодуляторами.

Укрепить иммунитет помогут также свежий воздух, полноценный отдых и здоровый сон.

Что делать, если дома кто-то заболел гриппом?

Если заболевание гриппом подтверждено в лаборатории или в практике семейного врача, пациента рекомендуется изолировать. Конечно, если человек заболел, то кажется, что поддержка родных лечит лучше лекарств, однако важно осознавать, что при контакте мы передаем свое заболевание другому человеку. Поэтому, если в семье несколько детей, в случае заболевания каждому желательно находиться в своей комнате.

Если болезнь уже наступила, потребуются рецептурные медикаменты, которые выпишет семейный врач. Рецептурные лекарства в больших дозах нужно принимать больному, а остальным членам семьи рекомендуется их применение в профилактических целях.

Как защитить самых маленьких?

В детском саду малыши проводят почти весь день, поэтому, когда там появляется грипп, риск его распространения очень высок. Чтобы избежать заболевания гриппом, перед тем, как отправиться в садик, рекомендуется своевременно позаботиться об укреплении укреплять иммунитета. Например, использовать мазь для носа с антивирусным действием. По возвращении домой всегда мыть руки и учить этому детей. После оценки всех факторов врач может порекомендовать ребенку прививку от гриппа.

Восстановление сил после болезни

Нужно помнить, что для лечения гриппа нужен покой — это очень важно. После того, когда болезнь отступила, необходимо соблюдать умеренность и дать своему организму полноценно восстановить свои силы. Восстановиться поможет полноценное, богатое витаминами питание, рекомендуется также принимать средства для укрепления иммунитета. Пользу принесут умеренная физическая нагрузка и полноценный сон.