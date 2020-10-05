Бесплатная реконструкция груди: Центр микрохирургии принимает заявки от женщин после мастэктомии

Латвийский Центр микрохирургии в честь своего 35-летия готов провести пять бесплатных операций по реконструкции груди женщинам, которым в борьбе с раком пришлось пережить мастэктомию. В свою очередь любой пациентке, которой необходима реконструкция одной или обеих молочных желез, будут предоставлены бесплатные консультации. Сейчас центр принимает соответствующие заявки.

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Консультировать и оперировать женщин будут ведущие специалисты Центра микрохирургии в сотрудничестве с ведущими маммологами-онкологами Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы.

"К сожалению, реконструкция груди не включена в список оплачиваемых государством медицинских услуг, с каждым годом пациентов становится все больше, и мы не можем это игнорировать. Мы получаем сотни запросов на операции по реконструкции. Это женщины, которые победили рак груди и которым в рамках процесса лечения проводят удаление груди — мастэктомию", — говорит руководитель Латвийского Центра микрохирургии Калвис Пастарс.

Женщин, которым необходима и которые хотят получить бесплатную консультацию врачей и возможность провести бесплатную реконструкцию груди, необходимо подать заявку до 31 октября, позвонив по телефону 25211239 или написав электронное письмо по адресу registratura@mcl.lv или заполнив контактную форму на странице центра.

Операции будут проведены пяти женщинам, у которых после лечения рака груди — операции, химиотерапии, лучевой терапии или их сочетания — прошел, по крайней мере, один год, нет противопоказаний к операции и в наличие минимальное количество других факторов риска для здоровья при проведении реконструкции.

В свою очередь бесплатные консультации будут предоставлены любой пациентке, которой необходима реконструкция одной или обеих молочных желез.

Специалисты Центра отмечают, что будут рады получить также написанное пациенткой письмо, в котором она поделится рассказом о своей жизни и победе над тяжелой болезнью. Просьба отправлять письма по адресу centre@mcl.lv или по почте: Brivibas gatve 410, Riga, LV-1024.

Бесплатные консультации будут предоставляться в течение месяца здоровья груди — в октябре, а операции будут проводиться в период до 15 декабря 2020 года.