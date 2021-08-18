Бесплатные проверки здоровья: что и кому предлагает государство

Многие проблемы со здоровьем можно предотвратить, а лечение некоторых болезней — значительно облегчить, если регулярно проходить профилактические проверки здоровья.
Рассказываем о том, какие бесплатные проверки полагаются жителям Латвии, а также — где в этом месяце рижане могут бесплатно проверить уровень глюкозы и холестерина в крови.
Раз в год — к семейному врачу
Услуги семейных врачей относительно доступны в цене — плата за посещение составляет 2 евро. Однако раз в год вы можете обратиться к своему семейному врачу и провести бесплатный профилактический осмотр, если не обращались к нему с какой-то проблемой в течение года.
Врач оценит состояние вашего здоровья, измерит артериальное давление и пульс, послушает легкие. Также может провести пальпацию живота и лимфатических узлов (ощупать их), оценить состояние щитовидной железы. Выслушает жалобы, ответит на интересующие вопросы и может порекомендовать, на какие аспекты здоровья следует обратить внимание в будущем. При необходимости семейный врач направит на консультацию к специалисту, лабораторные или диагностические исследования и т.п.
Такие осмотры дают возможность получить уверенность в состоянии здоровья, а в случае выявления заболевания — своевременно начать лечение.
Проверить, у какого семейного врача вы зарегистрированы, можно на портале e-veselība. Также на портале есть возможность зарегистрироваться у другого семейного врача, если в его практике еще есть места для новых пациентов. При этом каждый семейный доктор имеет свою территорию работы и может отказать пациенту в "приписке" к практике, если место жительства в эту территорию не попадает.
Узнать, к какому семейному врачу вы можете записаться по месту жительства, можно по информационному телефону Госслужбы здравоохранения: 80001234 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу — с 8.30 до 15.00 или по электронной почте info@vmnvd.gov.lv.
SCORE вашего сердца
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в Латвии, поэтому профилактике этих заболеваний необходимо уделять особое внимание. Люди в возрасте от 40 до 65 имеют возможность бесплатно рассчитать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у семейного врача с помощью метода SCORE.
SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) — это шкала, которая позволяет оценить риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 10 лет.
Бесплатную проверку по методу SCORE проводят раз в 5 лет пациентам в возрасте от 40 лет (40, 45, 50, …) в дополнение к ежегодному профосмотру семейного врача. Семейный врач рассчитывает риск сердечно-сосудистых заболеваний, принимая во внимание: пол и возраст, уровень систолического (верхнего) артериального давления и общий холестерин. Также во внимание принимается курит ли пациент.
Если у вас уже имеются сердечно-сосудистые заболевания на базе атеросклероза сосудов, сахарный диабет 1-го или 2-го типа, если сильно повышен уровень артериального давления и/или общего холестерина, риск считается высоким и очень высоким. Также влияет на риск хроническая болезнь почек.
На основании полученной оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний семейный врач организует пациенту дополнительные необходимые обследования — эхокардиографию, УЗИ сонной артерии и велоэргометрию.
Ранее мы уже рассказывали о том, как самим рассчитать риск по шкале SCORE. Тем не менее, если вы не знаете один или несколько параметров, необходимых для расчетов, лучше попросить семейного врача помочь в определении рисков, так как он располагает необходимой информацией.
Проверка уровня сахара в крови и холестерина
Диабет — одна из основных причин инсульта, инфаркта миокарда, слепоты, почечной недостаточности и ампутации нижних конечностей. В свою очередь, высокий уровень холестерина в крови является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Шансы заболеть диабетом у всех возрастают по мере старения организма. Наиболее быстрый рост заболеваемости наблюдается у людей старше 40. При отсутствии факторов риска сахарного диабета, лицам в возрасте 40 лет и каждые три года после 45 (45,48…57, 60) необходимо проверять уровень глюкозы в плазме крови натощак.
Если у вас избыточный вес и имеется хотя бы один из факторов риска, или у вас раньше был повышен уровень глюкозы в крови, анализ следует проводить ежегодно.
Хотя развитие атеросклероза более выражено у мужчин старше 40 лет и у женщин старше 50 лет, рекомендуется проверять уровень холестерина всем, независимо от возраста.
Бесплатная проверка уровня глюкозы и холестерина для рижан
С июля 2021 года Департамент благосостояния Рижской думы и MFD Veselības grupa в очередной раз предлагают населению бесплатное определение глюкозы в крови и холестерина, а также — экспресс-консультацию.
Все бесплатные экспресс-тесты доступны после предварительной регистрации в соответствии с графиком, который будет регулярно публиковаться на сайтах www.mfd.lv и www.veseligsridzinieks.lv. Заявку на экспресс-тест можно подать по телефону 25411884 каждый рабочий день с 9.00 до 17.00.
Как сообщили в MFD, услуга доступна в течение августа при предъявлении действующего "ковид"-сертификата или отрицательного теста на Covid-19, сделанного в течение последних 48 часов.
Услугу предоставляет проект Европейского социального фонда "Мы за здоровую Ригу!". Целью проекта является улучшение доступа к услугам по укреплению здоровья и профилактике заболеваний для населения, особенно подверженного риску территориальной бедности и социальной изоляции на территории Рижского самоуправления.
Профилактика рака шейки матки у женщин
Каждые три года женщинам от 25 лет государство предоставляет бесплатную проверку на рак шейки матки. Национальная служба здравоохранения отправляет письмо — приглашение на проверку шейки матки женщинам, возраст которых по данным Регистра жителей Латвии в соответствующем году составляет 25, 28, 31,34, 36… лет . Например, в этом году приглашения получат женщины, год рождения которых — 1996, 1993, 1990, 1987…
Для раннего выявления предраковых заболеваний и рака шейки матки во время обследования у женщины берется цитологический мазок, который проверяется в лаборатории с помощью микроскопа.
Почему простого осмотра гинеколога мало и нужна именно эта проверка? Дело в том, что первые изменения слизистой шейки матки обычно не заметны при осмотре, да и сама женщина никаких признаков болезни не ощущает. Если изменения не предотвратить, со временем может развиться рак шейки матки.
Профилактика рака груди
Каждый год в Латвии примерно 1100-1200 женщин заболевает раком груди. Маммография (обследование груди с помощью рентгена) считается одним из самых эффективных методов раннего выявления рака груди и других проблем с грудью.
На оплаченное государством обследование — маммографию — каждые два года приглашают женщин в возрасте от 50 лет. То есть, женщин, возраст которых в соответствующем году составил 50, 52, 54 … 64, 66, 68 лет.
Письма-приглашения отправляются на адрес декларированного места жительства в течение примерно трех месяцев со дня наступления вышеупомянутого возраста. Если письмо не пришло, не переживайте, в электронной системе здравоохранения имеются данные о вас.
Однако, советуем проверить свой адрес декларированного места жительства на портале Latvija.lv в разделе Мои данные в регистре жителей.
Приглашение на проверку действительно три года, но рекомендуется после получения приглашения пройти обследование в течение нескольких месяцев.
Ознакомиться со списком медучреждений, в которых проводят скрининг рака шейки матки и рака груди, можно здесь.
Мобильный маммограф
Мобильный маммограф ‒ это специально оборудованный автобус, который курсирует по всей Латвии и предоставляет услуги обследования в регионах, в том числе — профилактические проверки груди по пригласительным письмам Национальной службы здравоохранения. Выезды мобильного маммографа предоставляют медучреждения "Veselības centrs 4", "Dziedniecība" и Даугавпилсская региональная больница:
"Veselības centrs 4" — тел. 27866655
"Dziedniecība" — тел. 25431313
Даугавпилсская региональная больница — тел. 26458044
Ознакомиться с расписанием мобильного маммографа можно здесь.
Профилактическое обследование на рак простаты
Рак предстательной железы является наиболее распространенной опухолью мочевыделительной и половой системы у мужчин. В Латвии это второе по распространенности злокачественное новообразование у мужчин старше 40 лет.
Финансируемое государством обследование предназначено для двух групп населения — всех мужчин в возрасте от 50 до 75 лет и мужчин в возрасте от 45 до 50 лет, если в семье у одного из кровных родственников уже был обнаружен рак простаты, так как риск этого заболевания увеличивается вдвое. Если рак простаты диагностировали у двух близких родственников, риск увеличивается до девяти раз.
Для профилактического обследования необходимо получить направление семейного врача на анализ крови — лабораторное определение простатспецифического антигена (PSA). Если результаты анализа крови покажут повышенный уровень PSA, терапевт направит вас к урологу. Такая консультация после проверки будет доступна вне очереди.
Сдать анализ можно в любой лаборатории, проводящей исследования, финансируемые государством. Желательно связаться с лабораторией заранее, чтобы убедиться, что в настоящее время там проводят тестирование на уровень PSA.
Профилактика рака кишечника
Колоректальный рак (рак толстой и прямой кишки) — третье по распространенности онкологическое заболевание в Латвии. Для представителей групп риска государство оплачивает профилактическую проверку на рак кишечника.
Раз в год такая проверка полагается женщинами и мужчинами в возрасте от 50 до 74 лет. В отличие от скрининга рака шейки матки и груди, письма-приглашения на обследование кишечника не отправляют. Их организуют специалисты общей практики.
Скрининг рака кишечника — это, по сути, анализ кала на скрытую кровь. Это исследование дает возможность диагностировать рак кишечника и другие кишечные заболевания на ранней стадии — до появления симптомов.
Для проведения проверки обращайтесь к своему семейному врачу, чтобы получить комплект тестирования и информацию о проведении обследования в домашних условиях.