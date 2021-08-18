Бесплатные проверки здоровья: что и кому предлагает государство

Многие проблемы со здоровьем можно предотвратить, а лечение некоторых болезней — значительно облегчить, если регулярно проходить профилактические проверки здоровья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рассказываем о том, какие бесплатные проверки полагаются жителям Латвии, а также — где в этом месяце рижане могут бесплатно проверить уровень глюкозы и холестерина в крови.

Раз в год — к семейному врачу

Услуги семейных врачей относительно доступны в цене — плата за посещение составляет 2 евро. Однако раз в год вы можете обратиться к своему семейному врачу и провести бесплатный профилактический осмотр, если не обращались к нему с какой-то проблемой в течение года.

Врач оценит состояние вашего здоровья, измерит артериальное давление и пульс, послушает легкие. Также может провести пальпацию живота и лимфатических узлов (ощупать их), оценить состояние щитовидной железы. Выслушает жалобы, ответит на интересующие вопросы и может порекомендовать, на какие аспекты здоровья следует обратить внимание в будущем. При необходимости семейный врач направит на консультацию к специалисту, лабораторные или диагностические исследования и т.п.

Такие осмотры дают возможность получить уверенность в состоянии здоровья, а в случае выявления заболевания — своевременно начать лечение.

Проверить, у какого семейного врача вы зарегистрированы, можно на портале e-veselība. Также на портале есть возможность зарегистрироваться у другого семейного врача, если в его практике еще есть места для новых пациентов. При этом каждый семейный доктор имеет свою территорию работы и может отказать пациенту в "приписке" к практике, если место жительства в эту территорию не попадает.

Узнать, к какому семейному врачу вы можете записаться по месту жительства, можно по информационному телефону Госслужбы здравоохранения: 80001234 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу — с 8.30 до 15.00 или по электронной почте info@vmnvd.gov.lv.

SCORE вашего сердца

Foto: Shutterstock

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в Латвии, поэтому профилактике этих заболеваний необходимо уделять особое внимание. Люди в возрасте от 40 до 65 имеют возможность бесплатно рассчитать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у семейного врача с помощью метода SCORE.

SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) — это шкала, которая позволяет оценить риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 10 лет.

Бесплатную проверку по методу SCORE проводят раз в 5 лет пациентам в возрасте от 40 лет (40, 45, 50, …) в дополнение к ежегодному профосмотру семейного врача. Семейный врач рассчитывает риск сердечно-сосудистых заболеваний, принимая во внимание: пол и возраст, уровень систолического (верхнего) артериального давления и общий холестерин. Также во внимание принимается курит ли пациент.

Если у вас уже имеются сердечно-сосудистые заболевания на базе атеросклероза сосудов, сахарный диабет 1-го или 2-го типа, если сильно повышен уровень артериального давления и/или общего холестерина, риск считается высоким и очень высоким. Также влияет на риск хроническая болезнь почек.

На основании полученной оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний семейный врач организует пациенту дополнительные необходимые обследования — эхокардиографию, УЗИ сонной артерии и велоэргометрию.

Ранее мы уже рассказывали о том, как самим рассчитать риск по шкале SCORE. Тем не менее, если вы не знаете один или несколько параметров, необходимых для расчетов, лучше попросить семейного врача помочь в определении рисков, так как он располагает необходимой информацией.

Проверка уровня сахара в крови и холестерина

Диабет — одна из основных причин инсульта, инфаркта миокарда, слепоты, почечной недостаточности и ампутации нижних конечностей. В свою очередь, высокий уровень холестерина в крови является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Шансы заболеть диабетом у всех возрастают по мере старения организма. Наиболее быстрый рост заболеваемости наблюдается у людей старше 40. При отсутствии факторов риска сахарного диабета, лицам в возрасте 40 лет и каждые три года после 45 (45,48…57, 60) необходимо проверять уровень глюкозы в плазме крови натощак.

Если у вас избыточный вес и имеется хотя бы один из факторов риска, или у вас раньше был повышен уровень глюкозы в крови, анализ следует проводить ежегодно.

Хотя развитие атеросклероза более выражено у мужчин старше 40 лет и у женщин старше 50 лет, рекомендуется проверять уровень холестерина всем, независимо от возраста.

Бесплатная проверка уровня глюкозы и холестерина для рижан

Foto: Shutterstock

С июля 2021 года Департамент благосостояния Рижской думы и MFD Veselības grupa в очередной раз предлагают населению бесплатное определение глюкозы в крови и холестерина, а также — экспресс-консультацию.

Все бесплатные экспресс-тесты доступны после предварительной регистрации в соответствии с графиком, который будет регулярно публиковаться на сайтах www.mfd.lv и www.veseligsridzinieks.lv. Заявку на экспресс-тест можно подать по телефону 25411884 каждый рабочий день с 9.00 до 17.00.

Как сообщили в MFD, услуга доступна в течение августа при предъявлении действующего "ковид"-сертификата или отрицательного теста на Covid-19, сделанного в течение последних 48 часов.

Услугу предоставляет проект Европейского социального фонда "Мы за здоровую Ригу!". Целью проекта является улучшение доступа к услугам по укреплению здоровья и профилактике заболеваний для населения, особенно подверженного риску территориальной бедности и социальной изоляции на территории Рижского самоуправления.

Профилактика рака шейки матки у женщин

Каждые три года женщинам от 25 лет государство предоставляет бесплатную проверку на рак шейки матки. Национальная служба здравоохранения отправляет письмо — приглашение на проверку шейки матки женщинам, возраст которых по данным Регистра жителей Латвии в соответствующем году составляет 25, 28, 31,34, 36… лет . Например, в этом году приглашения получат женщины, год рождения которых — 1996, 1993, 1990, 1987…

Для раннего выявления предраковых заболеваний и рака шейки матки во время обследования у женщины берется цитологический мазок, который проверяется в лаборатории с помощью микроскопа.

Почему простого осмотра гинеколога мало и нужна именно эта проверка? Дело в том, что первые изменения слизистой шейки матки обычно не заметны при осмотре, да и сама женщина никаких признаков болезни не ощущает. Если изменения не предотвратить, со временем может развиться рак шейки матки.

Профилактика рака груди

Foto: Shutterstock

Каждый год в Латвии примерно 1100-1200 женщин заболевает раком груди. Маммография (обследование груди с помощью рентгена) считается одним из самых эффективных методов раннего выявления рака груди и других проблем с грудью.

На оплаченное государством обследование — маммографию — каждые два года приглашают женщин в возрасте от 50 лет. То есть, женщин, возраст которых в соответствующем году составил 50, 52, 54 … 64, 66, 68 лет.

Письма-приглашения отправляются на адрес декларированного места жительства в течение примерно трех месяцев со дня наступления вышеупомянутого возраста. Если письмо не пришло, не переживайте, в электронной системе здравоохранения имеются данные о вас.

Однако, советуем проверить свой адрес декларированного места жительства на портале Latvija.lv в разделе Мои данные в регистре жителей.

Приглашение на проверку действительно три года, но рекомендуется после получения приглашения пройти обследование в течение нескольких месяцев.

Ознакомиться со списком медучреждений, в которых проводят скрининг рака шейки матки и рака груди, можно здесь.

Мобильный маммограф

Мобильный маммограф ‒ это специально оборудованный автобус, который курсирует по всей Латвии и предоставляет услуги обследования в регионах, в том числе — профилактические проверки груди по пригласительным письмам Национальной службы здравоохранения. Выезды мобильного маммографа предоставляют медучреждения "Veselības centrs 4", "Dziedniecība" и Даугавпилсская региональная больница:

"Veselības centrs 4" — тел. 27866655

"Dziedniecība" — тел. 25431313

Даугавпилсская региональная больница — тел. 26458044

Ознакомиться с расписанием мобильного маммографа можно здесь.

Профилактическое обследование на рак простаты

Foto: Shutterstock

Рак предстательной железы является наиболее распространенной опухолью мочевыделительной и половой системы у мужчин. В Латвии это второе по распространенности злокачественное новообразование у мужчин старше 40 лет.

Финансируемое государством обследование предназначено для двух групп населения — всех мужчин в возрасте от 50 до 75 лет и мужчин в возрасте от 45 до 50 лет, если в семье у одного из кровных родственников уже был обнаружен рак простаты, так как риск этого заболевания увеличивается вдвое. Если рак простаты диагностировали у двух близких родственников, риск увеличивается до девяти раз.

Для профилактического обследования необходимо получить направление семейного врача на анализ крови — лабораторное определение простатспецифического антигена (PSA). Если результаты анализа крови покажут повышенный уровень PSA, терапевт направит вас к урологу. Такая консультация после проверки будет доступна вне очереди.

Сдать анализ можно в любой лаборатории, проводящей исследования, финансируемые государством. Желательно связаться с лабораторией заранее, чтобы убедиться, что в настоящее время там проводят тестирование на уровень PSA.

Профилактика рака кишечника

Колоректальный рак (рак толстой и прямой кишки) — третье по распространенности онкологическое заболевание в Латвии. Для представителей групп риска государство оплачивает профилактическую проверку на рак кишечника.

Раз в год такая проверка полагается женщинами и мужчинами в возрасте от 50 до 74 лет. В отличие от скрининга рака шейки матки и груди, письма-приглашения на обследование кишечника не отправляют. Их организуют специалисты общей практики.

Скрининг рака кишечника — это, по сути, анализ кала на скрытую кровь. Это исследование дает возможность диагностировать рак кишечника и другие кишечные заболевания на ранней стадии — до появления симптомов.

Для проведения проверки обращайтесь к своему семейному врачу, чтобы получить комплект тестирования и информацию о проведении обследования в домашних условиях.