Бессонница и кошмары: cпециалисты выяснили, что Covid-19 творит по ночам

Пандемия коронавируса привела к бессоннице и кошмарам у большинства людей. Это связано со стрессом и переживаниями за близких. Улучшить состояние помогает отказ от просмотра новостей перед сном, пишет "Газета.ru".

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Пандемия коронавируса отрицательно сказывается на сне людей, выяснили представители американской организации SleepStandards, предоставляющей данные по исследованиям в области сна. В нынешней обстановке люди спят меньше и хуже, их мучают кошмары, связанные с Covid-19. Детали были представлены на портале Study Finds.

США — одна из наиболее пострадавших от Covid-19 стран. Болезнь так или иначе затронула более 340 млн жителей — кто-то потерял работу, кто-то оказался в изоляции, кто-то заразился сам. Представители SleepStandards опросили 1014 американцев 18-65 лет — оказалось, почти 77% из них страдали от проблем со сном, связанных с пандемией.

Среди причин на первом месте оказались переживания по поводу вируса — они мешали уснуть почти половине опрошенных.

За ними следовало беспокойство о близких, одиночество, нарушения сна из-за сбившегося графика жизни.

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46% опрошенных сообщили, что они стали лучше спать, когда перестали читать новости. 40% уснуть помогает чтение перед сном, 27% — лекарства, 21% — йога или медитация, 16% — секс.

Более половины респондентов во время пандемии стали спать минимум на час меньше, чем раньше. 22% не заметили разницы, 19% стали спать больше — впрочем, это может быть связано с большим количеством свободного времени.

"Примечательно, что более 70% опрошенных считают, что недостаток сна делает их более уязвимыми к коронавирусу", — отмечают авторы.

Когда исследователи спросили участников опроса, чем бы они занялись в случае введения общенационального карантина, 37% ответили, что предпочли бы смотреть сериалы, 32% уделили бы время спорту, 20% играли бы в видеоигры. "Любопытно, что только 11% ответили, что на карантине бы отоспались", — пишут авторы.

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Также 73% респондентов считали, что апноэ (остановка дыхания во сне) делает человека уязвимым к коронавирусу. От этого расстройства страдали 10% опрошенных, еще у 8% были родные или знакомые с апноэ.

Кроме того, многие жаловались на сны о заражении и смерти от Covid-19. В таких "пандемических снах" Covid-19 играет важную роль, вмешиваясь в привычные жизненные события. В соцсетях люди рассказывают о тревожных сюжетах. Один из пользователей Twitter делится: "Мне приснилось, что ко мне в продуктовом магазине подошла знакомая и измерила мне температуру, чтобы узнать, нет ли у меня лихорадки, и сказала, что у меня коронавирус". Некоторые отмечают, что таких снов становится меньше, если не смотреть новости перед тем, как лечь в постель.

Такие сны — норма в стрессовой обстановке, успокаивают специалисты. Таким образом мозг справляется с информацией, которую получает во время бодрствования. "Они никогда не сталкивались с пандемией, — говорит пульмонолог и специалист по сну Меир Крайгер из Йельской медицинской школы. — Засыпая в стрессе, люди часто не могут "отключить" свой мозг. Они думают о временах, когда вокруг было спокойнее".

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Насчет того, связан ли недосып с рисками заражения коронавируса или развитием осложнений, данных нет. Но вот лишний вес повышает вероятность госпитализации, предупреждают ученые. Люди с ожирением попадают в стационары в несколько раз чаще людей без избыточного веса, также им намного чаще требуется интенсивная терапия.

Ожирение — фактор риска развития многих болезней дыхательной системы, в том числе обструктивного апноэ и астмы. Поэтому люди с избыточным весом более восприимчивы к инфекциям, поражающим легкие, поясняют специалисты. Кроме того, из-за избытка жира внутри организма у них часто уменьшен объем легких.

Последний факт снижает эффективность искусственной вентиляции легких, отмечают врачи — жир сдавливает легкие, мешая доступу воздуха. По этой причине людей с ожирением рекомендуют при вентиляции класть на живот.

С ожирением также связаны и социальные факторы, которые усугубляют состояние. Так, оно часто коррелирует с низкими зарплатами и недостаточным доступом к здравоохранению.