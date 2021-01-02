Без резких движений. Основные этапы мягкого завершения грудного вскармливания

Если для вас сейчас актуальна тема завершения грудного вскармливания, хочу озвучить основные вещи, которые нужно знать еще до начала мягкого отлучения. Пишу именно о мягком процессе, потому что резкое завершение наносит вред и психике ребенка, и здоровью мамы.

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В конце года у всех накопился ворох эмоций, львиную долю которого хочется оставить в 2020 году. Из-за этого и вопрос отлучения от груди для многих становится актуальным. Очень часто эмоциональная усталость женщины подталкивает ее к этому моменту, потому что в таком состоянии большое количество телесного контакта может быть некомфортным. Или же советы родственников о том, что ребенок "уже большой", либо другие причины. Сколько семей — столько ситуаций. Но для тех, для кого эта тема актуальна, хочу озвучить основные вещи, которые нужно знать еще до начала мягкого отлучения. Пишу именно о мягком процессе, потому что резкое завершение это вред и для психики ребенка, и для здоровья мамы.

1. Самоотлучение есть всегда. Но возраст всегда разный. Это нужно понимать и не ожидать самоотлучения от ребенка младше трех лет. Количество прикладываний постепенно уменьшается, время нахождение у груди тоже. Плюс это живой процесс и часто мама сама обучает ребенка многому, вводит новые ритуалы в жизнь крохи и порой не замечает, как делает шаги к мягкому отлучению, просто, чем старше ребенок, тем это легче происходит. Польза от молока есть на любом сроке кормления.

2. Процесс отлучения следует начинать с подготовки. И ребенка, и мамы. Нужно продумать, как именно это будет происходить. А ребенку объяснять и показывать, что мир взрослых малышей, которые отлучились, прекрасен и в нем множество преимуществ. Порой на подготовку отводятся недели.

3. Всегда следует начинать с одного прикладывания. Порядок действий индивидуален, но чаще всего вначале советуют убирать дневные хаотичные прикладывания, если они есть, потом на засыпание или просыпание, очередность индивидуальна, и потом уже ночные. Они обычно уходят последними, потому что речь о бессознательном состоянии крохи.

4. В идеале — перед отлучением наладить поведение у груди. Чтобы малыш понимал, что грудь мамина и она сама устанавливает правила. Идите на опережение, не запрещайте прикладываться, а просто ловите момент, когда понимаете, что малыш вот-вот попросит и предлагайте сами так, как вам удобно. Можно разработать "секретное слово или действие", с помощью которых малыш будет просить приложиться. Через пару недель тренировок (иногда и раньше) малыш все поймет и будет спокойно просить, а не требовать. Часто с этой точки начинается кормление подросшего грудничка в радость.

5. Прежде, чем забрать кормление, следует дать ребенку альтернативы. Какой-то ритуал, который поможет расслабиться, успокоиться, получить телесный контакт с мамой и т.д. Зависит от типа прикладывания, которое убираем. Но нужно найти то, что подойдет конкретному ребенку и закрепить новый ритуал в жизни крохи, пока не убирая прикладывания к груди.

6. Когда ритуал укрепился, можно потихоньку отодвигать кормление во времени или сокращать время нахождения у груди (пока часики тикают, песенка играет и пр.), но делать это очень постепенно. В начале и микро шаг — это уже результат.

7. Когда убрали одно кормление, только тогда переходите к следующему.

8. Ночью работает только то, что уже закреплено на подсознательном уровне (поглаживание, какое-то действие и пр.).

9. Не недооценивайте важность кормления для ребенка. Это его физиологическая потребность (сосание успокаивает нервную систему, формирует челюстно-лицевую мускулатуру и пр.), в молоке есть обезболивание при прорезывании зубов (в этот период процесс мягкого отлучения затруднен), иммуноглобулины, витамины, телесный контакт с мамой очень важен. Найти этому всему замену трудно, но если мама настроена решительно и уверена в себе, все получится. Если же она действует под давлением, но сама не уверена в необходимости, обычно дети это считывают.

10. Отлучение — это процесс с регрессами. Если на каком-то этапе появляется повышенная капризность, ухудшается сон, остановитесь или сделайте шаг назад. Наработанное не пропадет, не волнуйтесь. Дети меняются каждый месяц, пройдет пара недель и предложенный вами вариант может восприниматься иначе.

11. Для здоровья молочной железы женщины плавность завершения кормления тоже важна. Если все идет идеально, без слез ребенка, то и грудь успевает подстроиться, и выработка молока постепенно снижается. Если же есть ощущения наполненности при пропуске кормлений, то нужно сцедить немного молока, до облегчения, чтобы избежать риска лактостаза.

12. Тема беременности и кормления старшего, а также тандем — это тоже отдельная тема для разговора. Но я знаю как много тех, кто отлучал старшего во время ожидания младшего крохи, так и много историй тандемного кормления.

Эта тема долгая и важная. В индивидуальных консультациях мы рассматриваем конкретные ситуации и обстоятельства семьи, но общий сценарий таков, как описано выше. Если вам нужна помощь по вопросам кормления или поддержка, просто напишите мне в Instagram или Facebook или обращайтесь в нашу Школу естественного материнства.

Успешного вам кормления и мягкого завершения, дорогие мамы! Без оглядок на других, комфортного сценария для вас и вашего малыша.