"В латвийском обществе до сих пор не понимают, что это за болезнь. Не заразная ли она? Я и сама многого не знала, пока со мной это не произошло", — говорит 28-летняя Иева Путниня. Она очень надеется, что ее история — история девочки из Кулдиги, которой долгие годы пришлось скрывать свое "я" под париком, кому-то поможет обрести внутреннюю свободу, а кому-то понять, что не всего неизвестного стоит бояться.

Эта история началась, когда Иеве было 12 лет. Она съездила с классом в аквапарк, на следующее утро поднялась температура — градусник показал 42 градуса. Дальше — все как тумане: скорая, месяц в больнице (четыре дня — в Кулдиге, потом в Риге), отсутствие аппетита. Иева похудела на 10 килограммов.

"Температура держалась все это время. Врачи никак не могли понять, что происходит, поэтому постоянно давали разные лекарства. Целый месяц я лежала одна в карантине. Снижаться температура начала только после того, как удалили воспалившийся лимфоузел. Появилась надежда, что скоро все закончится, но, увы, все только начиналось. Однажды ночью я проснулась от сильной боли в животе: я почти ничего не ела и принимала много лекарств, появились проблемы с желудком. И меня еще на два месяца перевезли в филиал Детской больницы на Югле, назначив новый курс лечения", — вспоминает Иева.

Вскоре в больнице девочка с длинными густыми волосами неожиданно обнаружит на своем затылке залысину небольшого размера, а также обратит внимание на то, что кожа стала очень сухой и шелушится, а ногти — слабые и тонкие. Дерматолог ничего выписал специальный шампунь и лосьон. Они не помогли.