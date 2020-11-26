"Я лежала там в собственной крови и фекалиях", — вспоминает Катрина (имя изменено) свои первые роды. Во время родов ее сопровождала ругань врачей, дерганье за одежду и бесконечные обвинения в том, что она не умеет рожать. Позже, когда женщина прорабатывала свой травматический опыт с терапевтом, она поняла, что столкнулась с насилием во время родов. Катрина доверила свою историю DELFI, чтобы помочь понять другим женщинам, оказавшимся в схожей ситуации, что произошедшее — не их вина, и что им пришлось пережить эмоциональное и физическое насилие.

История Катрины основана на заявлении, которое она подала в ответственные инстанции — они должны оценить действия медицинского персонала в родильном отделении. В интересах Катрины и следствия, которое до сих пор ведется, мы не станем упоминать ни настоящее имя женщины, ни имена медицинского персонала, ни название конкретного медицинского учреждения. Заявление по факту этого случая направлено в Инспекцию здравоохранения, Госполицию, этическую комиссию Латвийского общества врачей, Государственную инспекцию данных и конкретную больницу. События разворачивались в отделении гинекологии в начале 2019 года.

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