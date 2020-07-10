Боль в ухе и другие малоизвестные симптомы, которые могут указывать на рак языка

Ощущение боли в ухе может сигнализировать о развитии рака языка до возникновения других симптомов этого опасного заболевания. Другой малоизвестный предупреждающий знак — зловонное дыхание. Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.

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Врачи различают несколько типов рака, поражающих язык. Например, опухоль может возникать на передней части языка (она известна как рак ротовой полости), или на участке основания языка (рак ротоглотки). В первом случае злокачественное образование можно увидеть и почувствовать, во втором его диагностика уже становится проблематичной — рак, появляющейся в основании языка, сопровождается небольшим количеством симптомов, которые легко пропустить.

"Опухоли в основании языка часто диагностируются уже большими, заметить их на начальных стадиях рака трудно. Единственным ранним симптомом поражения является боль в ушах — никогда не игнорируйте ее возникновение", — поделились рекомендацией специалисты больницы Cedars Sinai (США).

Помимо неприятных ощущений в ушах, малоизвестным симптомом опасного заболевания может быть плохой запах, возникающий при дыхании. По словам онкологов, он отличается от неприятного запаха изо рта, возможного при утреннем пробуждении тем, что не исчезает даже после чистки зубов. Это связано с тем, что в очаге опухоли на языке поселяются бактерии и чувствуют себя все вольготнее по мере развития образования.

Также американские специалисты назвали другие симптомы, которые могут указывать на возникший рак языка.

Во рту или на губе может появиться незаживающая болячка.

На деснах, миндалинах или слизистой оболочке полости рта возникает красное или белое пятно.

Человек чувствует утолщение или комок в щеке, на губе, во рту или в горле.

Появляется ощущение, что что-то застряло в горле.

Меняется голос, в нем слышится хрипота.

Рот или язык могут по непонятным причинам неметь.

Во рту, в горле может возникать боль.

Foto: PantherMedia/Scanpix

"Боль в ушах и даже перечисленные симптомы не обязательно означают рак, однако при их появлении важно поговорить с врачом, чтобы исключить возможное онкологическое заболевание", — резюмировали специалисты.

В свою очередь ранее изданию Daily Mail австралийские медики рассказали, что состояние языка позволяет выявлять серьезные заболевания организма. Они рекомендуют обращать внимание на появление белого налета на языке, который может быть следствием плохой гигиены полости рта, возникать из-за курения и пристрастия к алкогольным напиткам, но иногда его причиной становятся патологические процессы в ротовой полости.

Если белый налет на языке держится до двух недель, необходимо больше не тянуть, а показаться специалистам. Подобный симптом может указывать на грибок или лейкоплакию — болезни, затрагивающей слизистые оболочки ротовой полости.

Также, говоря о выявлении болезней по состоянию языка, эксперты выделили пего "клубничный" вид — выраженный красный цвет, яркие рецепторы. Такое изменение с языком возникает при аллергической реакции или дефиците фолиевой кислоты в организме. Если, помимо этого, воспаляется горло, следует заподозрить фарингит или скарлатину.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Еще одна перемена в состоянии языка — появление бугорков. Медики заявили, что они могут указывать на наличие герпеса.

Помимо того, язык может набухнуть, потерять чувствительность. Такое его состояние зачастую является следствием влияния определенных напитков, пищи. Однако если оно сохраняется длительное время, надо идти к врачу и обследоваться, чтобы исключить серьезную болезнь.