Больше времени и меньше стресса: практические советы, как планировать меню на неделю

В последнее время все большую популярность приобретает концепция продуманного планирования питания и приготовление заготовок блюд и полуфабрикатов впрок, например, на неделю. О том, что при этом следует учитывать, рассказывают сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Зачем планировать наперед



Планирование меню на неделю — это меньше стресса, поскольку меньше нужно думать о том, что вы сегодня будете есть, что еще нужно купить и как это приготовить. Тем самым вы не только экономите время, но и учитесь рационально расходовать продукты, не создавая лишних пищевых отходов: вы избавляетесь от последствий спонтанных покупок, когда покупаете что-нибудь в магазине, но лишь дома понимаете, что не хотите это готовить.

Важно понять, для чего вообще необходимо такое планирование. Во время удаленной работы и в ситуации, когда частое посещение магазинов нежелательно, ритм повседневной жизни может быть и без того нарушенным и более нервозным, чем обычно. Кроме того, может не быть времени, чтобы сходить пообедать в ближайшее кафе. Поэтому планирование меню может помочь упорядочить повседневную жизнь, уменьшить стресс и сэкономить время.

В такой ситуации неплохо иметь под рукой заготовки-полуфабрикаты блюд, особенно тех, приготовление которых требует длительного времени.

Так что желательно начинать с планирования меню на неделю, чтобы понять, подходит ли вам такая модель питания или нет.

С чего начать

Для начала необходимо понять, как вы и ваша семья привыкли питаться. Обычно едите супы, тушеные блюда, мясо и рыбу с гарнирами? Или же предпочитаете есть небольшими порциями, перекусывать? Составьте список, лучше всего на одну или две недели, и отправиться с ним за покупками.

Необходимо спланировать покупку ингредиентов не только для основных блюд, но и для гарниров, салатов, например, овощей, а также необходимых пряновкусовых растений, молочнокислых и других продуктов, которые вы привыкли употреблять в пищу.

Попробуйте распланировать меню на неделю, например: в понедельник и четверг — вегетарианские блюда, в среду, пятницу и воскресенье — мясные, а во вторник и субботу — рыбные.

В зависимости от числа едоков можно приобрести контейнеры для замораживания продуктов и разложить в них приготовленные заготовки порциями. Чтобы еда хорошо хранилась, лучше всего взять герметические контейнеры с крышками.

Удобные домашние полуфабрикаты

Наиболее удобны для приготовления и длительного хранения — домашние полуфабрикаты. Например, в выходные дни можно сварить бульон, остудить его, разделить мясо на более мелкие кусочки, сложить в контейнеры, залить бульоном и заморозить. На контейнере напишите название блюда и дату, чтобы потом было легко найти.

Таким же образом можно заготовить мясные блюда, например, гуляш, болонский соус, жареное молотое мясо с приправами, другие блюда. Сложите их в контейнеры и подпишите. Блюдо-полуфабрикат готово!

Можно готовить также разные овощные полуфабрикаты — натереть на терке, порезать кусочками, сложить в контейнеры или мешочки и заморозить. Удобно также делать заготовки для супов-пюре, соусов, пюре и других похожих блюд.

Вы и ваша семья обязательно оценят, если вы заготовите впрок также полезные десерты, блины, пироги. Поэтому, если есть время на выходных, напеките побольше блинов к завтраку и часть из них заморозьте. Так же можно поступить с сырниками, творожной запеканкой, пирогами: остудите их, если нужно, нарежьте кусочками и заморозьте.

В то же время специалист по питанию не рекомендует размораживать и разогревать макароны, так как их лучше сварить, а также рыбу — лучше жарить ее свежей, что тоже можно сделать сравнительно быстро.

Как хранить

Блюда, которые вы будете есть в ближайшие дни, положите в холодильник, а те, что приготовлены в большем количестве для дальнейшего потребления и более длительного хранения, положите в морозилку.

В продаже для хранения продуктов имеются специальные контейнеры, а также вакуумная посуда. Каждый может выбрать то, что для него удобнее. Главное, чтобы контейнер был чистым и закрывался герметически.

Если в семье у каждого свои гастрономические привычки, то еду можно поделить на порции, сложить в контейнеры и написать, кому она предназначена.

Если вы готовите суп или второе блюдо на несколько дней и его едят все члены семьи, то его можно хранить в кастрюле — в холодильнике. Еду, чтобы она не испортилась, нужно брать из кастрюли только чистой ложкой.

Если по разным причинам у вас нет возможности еду заморозить, то в холодильнике в закрытой посуде можно хранить такие продукты, как вареный картофель, зерновые, фасоль, супы, соусы, мясные, рыбные блюда, подогрев их перед употреблением.

Тертую капусту, морковь для салата можно хранить в закрытой посуде, накрытой бумажной салфеткой. Это позволит дольше сохранять ингредиенты салата свежими. То же самое относится и к различной зелени, которая быстро вянет.

Наиболее частые ошибки новичков

Самая распространенная ошибка — покупка слишком большого количества еды, особенно, если семья состоит из нескольких человек, рассказывает специалист по питанию. Всем всегда не угодишь! Нужно договориться, какие блюда кому нравятся и как они будут приготовлены. Это делается еще во время составления меню на неделю — именно тогда все члены семьи высказывают свои пожелания и договариваются. Так же можно договориться, кто какое блюдо будет готовить.

Планируя меню на несколько дней вперед, нужно помнить, что кроме основного блюда есть еще молочные и молочно-кислые продукты, также в меню необходимо включить цельнозерновые продукты, свежие овощи, местное яблоко или ягоды. Очень важно потреблять достаточное количество жидкости. Не забывайте также о принципе "полезной тарелки": половина овощей, четверть белков и четверть зерновых продуктов, рекомендует специалист.

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что планировать рекомендуется не только меню, но и своевременное применение медикаментов, пищевых добавок и травяных чаев. Например, хронические больные часто забывают принять лекарство в установленное время. Поэтому, если вам необходимо принимать медикаменты в течение длительного периода, учитесь делать это в определенное время, например, каждый день после завтрака (или в другое время — согласно инструкции).

Если вам трудно запомнить время приема, пользуйтесь специальным приложением, напоминающим о приеме медикамента, или специальными коробочками для лекарств, которые будут напоминать вам об их своевременном приеме.

Оба эти способа пригодятся также при приеме пищевых добавок, так как, если вспоминать о них только раз в неделю, желаемого эффекта не будет.