В декабре 1959 года Москва оказалась на грани эпидемии черной оспы. Опасную и, казалось бы, уже давно побежденную инфекцию в Советский Союз завез художник-плакатист Алексей Кокорекин, вернувшийся из Индии. DELFI рассказывает о том, благодаря каким мерам более 60 лет назад удалось остановить смертельную эпидемию.

Оспа опустошала целые континенты

Оспа – вирусная инфекция, возбуждаемая вирусами Variola major и Variola minor. Источником инфекции является больной человек. У заразившегося резко повышается температура, начинаются головные боли, он чувствует упадок сил. Через три-четыре дня после заражения на коже появляются язвы. В общей сложности болезнь может длиться от пяти до шести недель, ее лечение требует госпитализации.

Археологи нашли следы оспы на египетской мумии, возраст которой составляет около трех тысяч лет. Оспа бушевала в Древней Греции и Риме, а затем, в Средневековье, основательно проредила население планеты. К примеру, в 737 году от оспы в Японии вымерла треть жителей. В XVIII веке от оспы ежегодно умирало около 400 тысяч европейцев, не обошла эта участь и пятерых правящих монархов, а в XIX веке инфекция унесла жизни 4,7 млн жителей Индии.