Бесконечные диеты, тренировки, голодание и даже лекарства — а лишний вес не уходит. Для многих это становится настоящей проблемой, и в качестве последней меры они решают прибегнуть к операции по уменьшению желудка.

Подробнее об этом рассказывают:

хирург и профессор Университетской клинической больницы имени П. Страдиня Янис Гардовскис;

хирург Юрмальской больницы Эгонс Лиепиньш;

ассоциированный профессор и диетолог Рижского университета Страдиня Лайла Мейя.

Показания к операции

Бариатрическая операция не станет решением для человека, у которого всего пара лишних килограммов. Когда лишнего веса действительно много и перепробовано все — голодание, спорт, специальные медикаменты, а он все не уходит, можно прибегнуть к операции по уменьшению желудка. "Эту операцию обычно выбирают люди, которые долгое время старались контролировать свой вес — худеть с помощью диет, физической активности, голодания, медикаментов, и чаще всего приходили к тому, что благодаря всему этому теряли сколько-то килограммов, но потом по какой-то причине опять начинали переедать, и эффект пропадал", — говорит хирург Юрмальской больницы Эгонс Лиепиньш. В таком случае привычные килограммы возвращаются, а в большинстве случаев вес становится еще больше, чем до диет и тренировок.