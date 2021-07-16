Чем больше мозг, тем больше зеваешь

Ради чего вы обычно ходите в зоопарк? Конечно же, посмотреть на животных, желательно редких и необычных. А вот группа голландских исследователей совершила множество походов в зоопарки исключительно для того, чтобы понаблюдать, как зевают разные позвоночные. И не просто понаблюдать, а проверить одну любопытную гипотезу.

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Ученые насчитали 1 291 зевок у 55 млекопитающих и 46 птиц и вычислили одну характерную зависимость.

"Хотя механизм зевания у всех животных одинаков, его продолжительность увеличивалась по мере роста объема мозга и числа нейронов в нем, — говорит этолог из Утрехтского университета Йорг Массен (этология — наука, изучающая генетически обусловленное поведение и находящаяся на стыке зоологии, биологии и сравнительной психологии). — Более того, эта функция наблюдается у самого широкого круга животных и в эволюционном смысле восходит к общим предкам птиц и млекопитающих, а то и дальше".

Новое исследование (его результаты можно прочитать в Communications Biology) было проведено с целью подтвердить возникшую еще в 2007 году гипотезу о том, что зевание — это способ охладить перегревающийся мозг.

"Одновременно вдыхая прохладный воздух и растягивая мышцы ротовой полости в процессе зевания мы увеличиваем приток охлажденной крови к мозгу, так что зевок выполняет функцию терморегуляции", — объясняет этолог из Университета Нью-Йорка Эндрю Гэллоп.

Косвенным подтверждением этому служит и тот факт, что млекопитающие зевают дольше птиц. Дело в том, что у птиц температура тела выше, чем у млекопитающих, а значит и разница с окружающей средой тоже больше, поэтому им не нужно так много воздуха для охлаждения крошечного мозга. Зевают они быстро — если вообще зевают.

При этом исследователи не говорят о способностях мозга, лишь о его размере и числе находящихся в нем нейронов. Не указывают они и на какую-либо корреляцию с частотой этого явления. К примеру, люди зевают в среднем 5-10 раз на дню.

Кстати, как вы могли заметить, зевание весьма заразительно. На этот счет тоже имеется своя теория — о том, что оно выполняет определенную социальную функцию, синхронизируя настроение и, возможно, даже режим сна определенной группы. Но эта теория тоже требует дополнительной проверки.