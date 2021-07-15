Чем дальше, тем труднее. Мама пятилетней Николь Павленко собирает средства на ее обследование

На долю рижанки Анастасии Павленко выпало немало испытаний, а вместе с ними и масса неприятных переживаний. Но все они не сравнятся с увеличивающимся страхом относительно того, какое будущее ждет ее дочь Николь. Вопросов — много, ответов — мало. Анастасия очень надеется, что ей удастся отправиться за ними в Санкт-Петербург уже этой осенью. Осталось собрать необходимую для этого сумму, что для нее одной является непосильной задачей, поэтому она публично просит о помощи.

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Николь Павленко — не первый ребенок Анастасии: около десяти лет назад она родила сына, который через сутки умер. Поэтому, когда спустя пять лет наступила вторая беременность, девушка, конечно, очень нервничала, как все будет на этот раз. Впрочем, хватало и дополнительных переживаний. Как следствие, к моменту рождения Николь ее родители уже разошлись. Родной отец видел девочку всего несколько раз в первые два года, после чего просто исчез из ее жизни.

Дату родов Анастасия знала заранее, поскольку врач назначил ей кесарево сечение — также на свет появился когда-то и ее первенец. "Роды проходили в срок, но как только Николь родилась, ее сразу положили в специальный инкубатор. Медики отметили, что она очень слабая и надо провести обследование, чтобы понять, что с ней. На второй день мне сказали, что у нее сердечная недостаточность", — вспоминает молодая мама. После такого диагноза домой они смогли отправиться только после еще более тщательного обследования в Детской больнице, которое заняло несколько недель. На основании полученных результатов девочке прописали разные виды лекарств, которые нужно было принимать два раза в день, из-за чего она очень много спала.

К сожалению, ближе к двум месяцам Николь поставили еще один неутешительный диагноз — эпилепсия, и в списке лекарств, которые к тому моменту принимала маленькая девочка, появились новые наименования.

Foto: privātais arhīvs

По наблюдениям Анастасии, до полутора лет были заметны хоть какие-то сдвиги в развитии дочери. "Но потом, как мне кажется, эпилепсия взяла вверх, и Николь перестала играть, стала лениво переворачиваться, перестала даже пытаться ползать. Врачи толком не могли мне ответить, как долго она будет находиться в таком состоянии, можно ли это как-то изменить".

Foto: privātais arhīvs

В поисках хоть каких-то ответов и прогнозов, которые местные медики не брались делать, при поддержке благотворительного фонда "Вера. Надежда. Любовь" удалось организовать поездку к врачам в Санкт-Петербург. "Сердечко мы там не проверяли, это исправно делали и делаем в Латвии. В Питере ей поставили диагноз спинально-мышечная атрофия и синдром веста. Также подтвердили эпилепсию и посоветовали новое лекарство, которое реально помогло — количество приступов уменьшилось, они стали по времени не такие длинные и не такие сильные", — рассказывает Анастасия.

Foto: privātais arhīvs

Однако с развитием по-прежнему много проблем. Николь — полностью лежачий ребенок. Она умеет переворачиваться, но делает это крайне неохотно. То, что ей действительно нравится, так это гулять, благо, это можно делать в простой коляске, откидывая спинку назад.

Foto: privātais arhīvs

Впрочем, годы идут, Николь растет и становится все тяжелее — пока еще мама справляется своими силами, в том числе может носить и пересаживать дочку в коляску, но чем дальше, тем будет труднее. И не только в плане веса. К существующим проблемам со здоровьем со временем прибавляются новые. "Недавно выяснилось, что у Николь плохое зрение, правым глазом вообще практически не видит, сейчас вот очки ей сделали. Еще меня очень волнует здоровье ее печени, ведь она столько лекарств разных пьет", — делится своими переживаниями Анастасия.

Она очень надеется, что спустя четыре года ей снова удастся показать Николь врачам из Санкт-Петербурга. "Я хочу, чтобы ее опять обследовали от и до, назначили реабилитацию, может еще более эффективные лекарства подобрали, то есть скорректировали лечение", — поясняет Анастасия.

Она живет вместе с мамой. Мужского сильного плеча в ее жизни пока так и не появилось, поэтому все приходится решать самой, а сил и денег на все не хватает, поэтому будущее поездки зависит от того, удастся ли при поддержке благотворительного фонда "Вера. Надежда. Любовь" собрать необходимую для нее сумму — 4200 евро.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Николь Павленко".

"Я практически каждую ночь плачу, сил нет вообще", — признается Анастасия. — "Врачи не могут мне ничего ответить, реабилитацию можно проходить раз в год, но этого недостаточно для того, чтобы был прогресс, а денег на индивидуальные регулярные занятия просто не хватает. Я не знаю, что будет дальше и это самое страшное. Времени так просто проиграть, этого я и боюсь, поэтому надежда мой главный союзник сейчас. Но надеяться мало, надо ведь и действовать, поэтому важно, чтобы осенью появилась возможность показать Николь врачам Института мозга".