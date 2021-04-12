Чем дольше заживает рана, тем больше шрам: практические советы, как уменьшить образование рубцов

В зависимости от размера и местонахождения шрам может стать косметическим дефектом, существенно ухудшив качество жизни и самооценку человека. Сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле рассказывает, как правильно ухаживать за ранами, чтобы они заживали как можно скорее и без образования выраженных рубцов.

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На формирование и внешний вид шрама влияют индивидуальные особенности человека, состояние здоровья и другие факторы:

ширина и глубина раны,

ее местонахождение на теле,

уход за кожей после получения травмы.

Более выраженные рубцы образуются в тех местах, где кожа постоянно растягивается при движении и поэтому хуже заживает, а чем дольше будет проходить заживление, тем более выраженный шрам появится. Плохо заживают рваные раны, укусы собак, а также химические и термические ожоги.

На заживлении ран неблагоприятно сказываются нарушения обмена веществ, сахарный диабет и анемия. Из-за гормональной активности более выраженные шрамы образуются у молодых людей, особенно на спине, в зоне декольте, грудной клетки и плеч.

В большинстве случаев формируется нормальный плоский рубец, который практически не возвышается над поверхностью кожи и не создает дискомфорта. На начальном этапе он может быть слегка красноватым, но со временем приобретает цвет окружающей кожи. Однако существуют и другие виды рубцов.

Гипертрофический рубец имеет розовый цвет, он чувствительный, плотный и возвышается над поверхностью кожи. Его объем увеличивается в течение около полугода, однако постепенно он становится более плоским и менее заметным.

Келоидный рубец проявляется в виде вызывающего зуд, приподнятого утолщения из рубцовых тканей нерегулярной формы, которое зачастую превышает размеры самой раны. Келоиды могут появиться даже через несколько месяцев после заживления раны, и из-за влияния гормонов они более активно образуются у молодых людей и во время беременности. Эти шрамы сами по себе не исчезают — требуется специальное лечение.

Атрофический рубец находится ниже уровня окружающей его кожи, соединительные ткани под ним тонкие, поэтому рубцы выглядят как небольшие ямки на коже. Обычно такие рубцы появляются после ветрянки или прыщей (акне).

Период с начала образования новых тканей и сосудов до полного восстановления структуры кожи может длиться несколько месяцев, иногда даже целый год. Чтобы после заживления раны не образовался шрам или чтобы он был как можно менее заметным, важно правильно ухаживать за раной.

Шесть шагов в уходе за раной

1. Сразу же после получения травмы рану нужно тщательно промыть прохладной (но не ледяной) проточной водой. В свою очередь место ожога рекомендуется охлаждать 10–15 минут. Лучше всего использовать воду из-под крана, если же это невозможно, желательно поливать рану из бутылки.

2. Можно использовать также мыло, в свою очередь к перекиси водорода рекомендуется прибегать лишь тогда, если в рану попали загрязнения, например, земля или песок. Рану поливают перекисью и образовавшуюся пену убирают чистой мягкой салфеткой.

3. Затем нужно дать ране подсохнуть и наложить повязку или заклеить рану пластырем. Материал для повязки обязательно должен быть из дышащего материала.

4. Пару раз в день рану можно смазывать специальным гелем или мазью, которые создают защитный слой и способствуют заживлению раны, а также помогают восстановить функции поврежденных тканей.

5. Для увлажнения можно использовать средства, содержащие гиалуроновую кислоту. Подойдут средства с декспантенолом, хлоргексидином, йодом и ионами серебра, которые одновременно дезинфицируют. Уход за раной производится по необходимости, но не меньше раза в день.

6. Во время перевязок не стоит больше использовать перекись водорода, так как она обжигает края раны и препятствует заживлению. Вместо этого лучше применять раствор фурагина.

Следует заботиться о том, чтобы рана всегда была чистой, так как воспаление увеличивает вероятность того, что образуется некрасивый шрам. Если на месте ожога появляются пузырьки, их нельзя прокалывать — в противном случае в ране может развиться инфекция.

Если место вокруг резаной раны или царапины становится красным, отекшим и болит, требуется помощь медика: вышеназванные признаки свидетельствуют об инфекции. При заживлении раны образуется корочка. Корочку ни в коем случае нельзя сдирать, ведь в таком случае рана снова будет открытой и весь процесс заживления пойдет заново, к тому же в рану может попасть инфекция. Следует также иметь в виду, что сдирание корочки увеличивает вероятность образования рубца.

Чтобы шрам был менее выраженным, после заживления раны рекомендуется пользоваться силиконовым гелем или пластырем, который будет смягчать и выравнивать ткани.

Желательно также пить достаточное количество воды, чтобы кожа была увлажненной и эластичной.

Следует помнить о том, что рубцы лучше защищать от солнца. Открытые участки тела рекомендуется смазывать солнцезащитным кремом широкого спектра с уровнем защиты SPF 50. Благодаря этому рубец быстрее обретет естественный цвет и уменьшится риск образования пигментных пятен.