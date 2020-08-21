Чем опасна "жирная печень", как ее распознать, а еще лучше не довести себя до такого диагноза

Во всем мире все большую актуальность приобретает проблема жирной печени. Мы все чаще слышим это словосочетание, но что значит "жирная печень" и что ее вызывает? Рассказывают заведующая отделением заболеваний печени стационара Латвийский инфектологический центр Рижской Восточной клинической университетской больницы, инфектолог и гепатолог Иева Толмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Что такое жирная печень



Как объясняет гепатолог, одна из самых частых причин воспаления печени — это стеатоз, или жирная печень. Это значит, что в клетках печени — гепатоцитах скопились капельки жира.

Поначалу жирную печень человек никак не чувствует. Иногда возможны неспецифические признаки — усталость, слабость, ощущение тяжести и ноющей боли в верхнем правом квадрате желудка, так как при оседании жира печень увеличивается. Может отсутствовать аппетит.

Сама по себе жирная печень — еще не слишком серьезная проблема. Однако жировая ткань — это инертное образование, которое выделяет гормоны и способствует воспалению. Таким образом, у части людей — в среднем у 20% — развивается воспаление жирной печени, или стеатогепатит, а это уже нехорошо. У некоторых стеатогепатит прогрессирует и со временем на месте клеток печени разрастается соединительная ткань и развивается фиброз, а это уже путь к циррозу печени. А именно, ткани печени заменяются соединительной тканью и больше не функционируют. В связи с этим печень работает неполноценно — не производит, не очищает, не участвует в метаболизме. В этом случае повышается также риск рака печени.

Как диагностировать

Если началось ожирение печени, то цирроз может развиться за 15-20 лет. В Латвии не ведется точного учета, но скорее всего латвийские данные не отличаются от западноевропейских, где, согласно эпидемиологическому исследованию, болезнь жирной печени, или стеатоз, встречается у 20–30% жителей.

Выявить это заболевание очень просто — необходимо выполнить ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В мире стеатогепатит, или гепатит, связанный с жирной печенью, занимает ведущее место среди причин, вызвавших необходимость трансплантации печени.

Есть ли у пациента только жирная печень или к ней уже прибавилось воспаление печени, можно выяснить с помощью анализа крови: нужно проверить ALAT, ASAT и выполнить ультрасоноскопию. Если результаты анализов превышают нормальные значения, то уже можно думать о воспалении печени.

Показатель здоровья печени — ALAT

Как поясняет Иева Толмане, оба фермента — ALAT и ASAT, которые определяются в анализе крови, свидетельствуют о гибели клеток: "Однако ALAT предупреждает о гибели определенных клеток печени, а вот ASAT — не такой конкретный показатель: он может указывать на повреждение клеток также за пределами печени, например, в мышцах. Поэтому в контексте здоровья печени важен именно ALAT. Это фермент, который должен быть в гепатоците, клетка печени производит его сама. Но если она воспалена, клеточная оболочка становится более проницаемой и фермент, который должен был бы находиться в клетке печени, попадает в кровь. Если по анализам ALAT повышен, скорее всего, в печени имеются воспалительные изменения".

Однако проблема в том, что повышенный ALAT человек никак не ощущает и даже не догадывается, что в его организме началось хроническое повреждение печени. При обычном анализе крови ALAT автоматически не определяется, поэтому этот показатель время от времени нужно проверять каждому.

"Если анализы сданы и все было в порядке, их можно повторить через пару лет. Если же показатель ALAT изменен, то анализ следует сдать еще раз. Возможно, ALAT повысился из-за какого-то краткосрочного эпизода — стакана спиртного, принятого недавно медикамента… Если в следующий раз показатель вернулся в пределы нормы, то все в порядке. Однако, если и во второй, и в третий раз ALAT повышен, то тогда нужно искать причину. Для начала можно обратиться к семейному врачу. Было бы хорошо сделать УЗИ живота и анализ крови, чтобы определить, нет ли у пациента гепатита B или C. Если в ходе исследований обнаруживаются отклонения от нормы и жировой гепатоз, следует проконсультироваться с гепатологом, чтобы выяснить, насколько велик риск дальнейшего прогрессирования заболевания. Иногда требуется также биопсия печени, которая помогает подтвердить диагноз на клеточном уровне. Биопсия проводится, если после первых результатов исследования возникли подозрения не только на жировой гепатоз, но и на стеатогепатит. В этом случае впредь УЗИ печени нужно будет делать ежегодно. Если что-то будет указывать на прогрессирование заболевания, специалист порекомендует проводить проверки чаще. В случае, если ALAT составляет 1000 единиц и больше, то ждать больше нельзя — сразу нужно ехать в больницу. Там пациента проконсультируют, скажут, что делать дальше, или предложат лечение в больнице".

Каковы причины жирной печени

Основные причины жирной печени известны. Прежде всего, это спиртное. Печень расщепляет алкоголь, образуется лишняя энергия, и организм накапливает ее в виде капель жира. Если у человека имеется генетическая предрасположенность к разрушению печени алкоголем, то тогда жирная печень может быть даже у того, кто ежедневно для снятия стресса интеллигентно выпивает рюмочку самого качественного коньяка. Таким людям было бы полезно время от времени проверять печень, делать УЗИ и анализы.

Еще более частая причина жирной печени — в избытке калорий, получаемых человеком с пищей. Особенно вредно так называемое центральное ожирение, когда лишний жирок скапливается на брюшке, и тогда из брыжейки и сальника в кровь попадает больше жирных кислот. Они в свою очередь попадают в печень, которая также начинает накапливать капельки жира.

Примечательно, что у большинства людей с жирной печенью имеется хотя бы один из признаков метаболического синдрома. То есть ожирение живота, когда объем талии превышает 102 см у мужчин и 88 см у женщин, повышенный уровень триглицеридов и пониженный уровень холестерина высокой плотности в крови, повышенное артериальное давление и повышенный уровень глюкозы, или сахарный диабет, который лечится медикаментозно.

Жирная печень может развиться также у человека с вирусным или каким-то другим гепатитом. Хотя и редко, но так бывает. Поэтому, в случае жирной печени нужно проверить, нет ли у человека вируса гепатита C или B. Иногда первопричиной является регулярный прием медикаментов.

"Приблизительно 99% препаратов, которые мы принимаем, подвергаются метаболизму именно в печени. Поэтому любой медикамент может быть потенциально опасен для печени, — поясняет И. Толмане. — Исследования показывают, что часто повреждения печени вызывают антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства, а также лекарства, применяемые для лечения туберкулеза, грибковых заболеваний, психических болезней. Статины редко портят печень, но это тоже возможно. В последнее время все больше исследований в Европе и США доказывают, что пищевые добавки тоже вовсе не безобидны — в медицинских журналах описывается их токсическое воздействие. К тому же, не всегда известно, что на самом деле содержится в конкретной пищевой добавке. Поэтому специалисты-гепатологи подчеркивают: чтобы печень была здоровой, нужно больше ориентироваться на продукты питания и стараться получать все необходимые вещества с натуральной пищей".

Средней возраст выявления жирной печени — 50 лет, вообще же частота гепатоза увеличивается с возрастом: от 2,6% в детском возрасте до 26% в возрасте 40–50 лет. К тому же, жирная печень может быть также у людей с нормальным весом тела. "К счастью, жировой гепатоз не всегда прогрессирует: если человек следит за своим здоровьем и соблюдает рекомендации врача, с жирной печенью можно прожить всю жизнь", — добавляет Иева Толмане.

Как выгнать жир из печени

Пока ученым не удалось создать медикаменты, с помощью которых можно было бы очистить печень от жира. "Единственное лекарство от жирового гепатоза и стеатогепатита — это здоровый образ жизни, — поясняет гепатолог. — То есть, нужно воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя. С помощью продуманного питания необходимо достигнуть постепенного, медленного уменьшения лишнего веса. Существует мнение, что для того, чтобы уменьшить воспаление жирной печени, вес нужно снизить как минимум на 7%. Однако нельзя худеть радикально и придерживаться диет в рамках кампаний! Быстрое похудение связано с развитием заболевания жирной печени".

Печени понравится средиземноморская диета, в основе которой — продукты растительного мира, рыба, орехи и оливковое масло. Нужно ограничить в рационе количество жиров животного происхождения и сахара. Один из наибольших источников сахара — подслащенные напитки, которые являются важной причиной ожирения. То же самое относится и к сахару, содержащемуся во фруктах и ягодах, поэтому их нужно есть в меру.

Печени нравится полноценное питание, при этом важно, чтобы оно было разнообразным. Ведь для того, чтобы клетки печени активно работали, им для переработки необходимы и хорошие ненасыщенные жирные кислоты, и углеводы. Если же человек питается однообразно, например, сидит на капустной или рисовой диете, часть клеток ленится.

Печень "порадуется" нескольким чашкам кофе в день — доказано, что употребление кофе снижает риск развития фиброза печени.

Для избавления от жира в печени не обойтись и без регулярных занятий физкультурой, желательно, с ускорением пульса. Подойдут ходьба, медленный бег, езда на велосипеде, плавание, гребля, рекомендуются также регулярные активные прогулки продолжительностью не менее получаса по 3-5 раз в неделю. Даже если вес не снизился, жировая масса в результате занятий физкультурой уменьшится.

Жир — это триглицериды, которые расщепляются и "убегают" из мышц и печени, так как для движения необходима энергия. У физически активного человека вероятность развития стеатогепатита намного меньше.

Если же у человека сахарный диабет, ему необходимо обязательно принимать медикаменты, назначенные врачом. Это также очень важно для здоровья печени. Таким образом, пока в печени еще не образовалась соединительная ткань, можно остановить развитие жирового гепатоза.

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня рассказывает, что чаще всего с вопросами о здоровье печени в аптеку обращаются клиенты, которые принимают много лекарств. Интерес повышается также перед большими праздниками, например, перед Рождеством, Лиго или Новым годом, когда планируется застолье с употреблением большего, чем обычно, количества спиртного.

Из лекарственных растений для печени чаще всего применяют расторопшу, одуванчик и артишок. Пряное растение куркума также очень хорошо препятствует накоплению жира в печени.

Фармацевт напоминает, что каждому следует позаботиться о своей печени, ведя здоровый образ жизни и стараясь по возможности отказаться от вредных привычек или ограничить их. Также необходимо учитывать наследственность — так называемую генетику.