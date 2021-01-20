Черный чай официально признан противовирусным средством

Ученые Университета Киото обратили внимание на черный чай. По их мнению, он обладает противовирусной активностью. Чай делает SARS-CoV-2 неактивным в слюне человека, если подержать напиток во рту 10 секунд. Правда, через несколько минут вирус снова начинает накапливаться в слюне. Как отмечает со ссылкой на "Известия" портал MEDdaily, специалисты не исключают подобного эффекта, ведь чай содержит дубильные вещества, которые разрушают вирусный белок, помогающий патогену проникать в клетки.
Как отмечает со ссылкой на "Известия" портал MEDdaily, российские специалисты не исключают подобного эффекта, ведь чай содержит дубильные вещества, которые разрушают вирусный белок, помогающий патогену проникать в клетки.
В листьях чая содержатся антиоксиданты — катехины. При обработке листьев они образуют другие биологически активные соединения.
Было проведено несколько экспериментов, в том числе с добровольцами, которые показали исключительную пользу именно черного чая. За минуту показатели вирусной нагрузки падали до неопределяемого уровня. Остальные виды чая работали, но не так эффективно.
Комментирует доцент кафедры "Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза" Московского государственного университета пищевых производств Георгий Суслянок: "В чае есть дубильные вещества, в частности, танин. Это мощный денатурирующий агент, который вызывает разрушение белков, в том числе и вирусных. Поэтому чем крепче чай, тем больше танина и тем выше эффект инактивации вируса".