Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию

Пока ученые не могут найти универсальный эликсир вечной молодости. Судя по результатам различных исследований, речь идет о комплексном подходе — нужно вести активный образ жизни, не злоупотреблять вредными привычками и правильно питаться. Но есть отдельные продукты, которые способствуют долголетию. Подробнее о них со ссылкой на журнала Prevention рассказывает MedikForum.ru.

Бобовые

Фасоль, горох, чечевица, арахис, нут являются отличными источниками клетчатки и растительного белка, стабилизирующих уровень сахара в крови, питающих здоровый кишечный микробиом. Последний, по словам ученых, помогает регулировать воспаление, понижать содержание холестерина, регулировать иммунную функцию. Рекомендуется включать минимум пять порций бобовых в еженедельный рацион.

Яйца

Метаанализ, опубликованный в Журнале Американского колледжа питания, показал: у людей с высоким потреблением яиц (около семи в неделю) риск инсульта на 12 процентов ниже по сравнению с теми, кто съедает менее двух.

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Зеленые листовые овощи

Шпинат и капуста способствуют долголетию, обеспечивая организм фолиевой кислотой, жизненно важной для роста клеток, кроветворения, защищающей мозг от возрастной деградации.

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Крестоцветные овощи

Разные виды капусты, редис содержат уникальные специфические вещества, которые стимулируют деятельность энзимов, ответственных за очищение организма от токсинов. Особенно эти продукты полезны женщинам, так как они помогают поддерживать здоровый уровень эстрогена, предотвращают связанные с гормонами раковые заболевания — рак молочной железы, яичников, эндометрия.

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Ферментированные продукты

Кефир, квашеная капуста, кимчи, йогурт эффективно поддерживают здоровый кишечник, что защищает от ожирения, инфекций, аутоиммунных заболеваний. Необходимо съедать хотя бы одну порцию ферментированной пищи в день.

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Луковые

Лук и чеснок богаты соединениями серы, стимулирующими процессы детоксикации организма, что служит профилактикой воспалений, рака.

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Кофе

Многие исследования связывают потребление кофе со сниженным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, заболеваний печени, диабета.

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Чай

Все его виды изобилуют антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, препятствующими разрушительным клеточным процессам, старению.

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Сливы, чернослив

Их мощные антиоксиданты борются со свободными радикалами, повреждающими клетки, изменяющими их функции, что ведет к раку.

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Овсянка

Цельный овес доказано понижает уровни сахара, холестерина в крови, защищая таким образом от развития опасных сердечно-сосудистых патологий.

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Грибы

Они являются прекрасным источником питательных веществ, особенно витамина D, которые помогает поддерживать активную иммунную систему, защищает от возрастного когнитивного упадка.