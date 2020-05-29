Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
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Пока ученые не могут найти универсальный эликсир вечной молодости. Судя по результатам различных исследований, речь идет о комплексном подходе — нужно вести активный образ жизни, не злоупотреблять вредными привычками и правильно питаться. Но есть отдельные продукты, которые способствуют долголетию. Подробнее о них со ссылкой на журнала Prevention рассказывает MedikForum.ru.

Бобовые

Фасоль, горох, чечевица, арахис, нут являются отличными источниками клетчатки и растительного белка, стабилизирующих уровень сахара в крови, питающих здоровый кишечный микробиом. Последний, по словам ученых, помогает регулировать воспаление, понижать содержание холестерина, регулировать иммунную функцию. Рекомендуется включать минимум пять порций бобовых в еженедельный рацион.

Яйца

Метаанализ, опубликованный в Журнале Американского колледжа питания, показал: у людей с высоким потреблением яиц (около семи в неделю) риск инсульта на 12 процентов ниже по сравнению с теми, кто съедает менее двух.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Зеленые листовые овощи

Шпинат и капуста способствуют долголетию, обеспечивая организм фолиевой кислотой, жизненно важной для роста клеток, кроветворения, защищающей мозг от возрастной деградации.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Крестоцветные овощи

Разные виды капусты, редис содержат уникальные специфические вещества, которые стимулируют деятельность энзимов, ответственных за очищение организма от токсинов. Особенно эти продукты полезны женщинам, так как они помогают поддерживать здоровый уровень эстрогена, предотвращают связанные с гормонами раковые заболевания — рак молочной железы, яичников, эндометрия.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Ферментированные продукты

Кефир, квашеная капуста, кимчи, йогурт эффективно поддерживают здоровый кишечник, что защищает от ожирения, инфекций, аутоиммунных заболеваний. Необходимо съедать хотя бы одну порцию ферментированной пищи в день.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Луковые

Лук и чеснок богаты соединениями серы, стимулирующими процессы детоксикации организма, что служит профилактикой воспалений, рака.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Кофе

Многие исследования связывают потребление кофе со сниженным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, заболеваний печени, диабета.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Чай

Все его виды изобилуют антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, препятствующими разрушительным клеточным процессам, старению.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Сливы, чернослив

Их мощные антиоксиданты борются со свободными радикалами, повреждающими клетки, изменяющими их функции, что ведет к раку.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Овсянка

Цельный овес доказано понижает уровни сахара, холестерина в крови, защищая таким образом от развития опасных сердечно-сосудистых патологий.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock

Грибы

Они являются прекрасным источником питательных веществ, особенно витамина D, которые помогает поддерживать активную иммунную систему, защищает от возрастного когнитивного упадка.

Что бы съесть, чтобы дольше жить? Список простых продуктов, способствующих долголетию
Foto: Shutterstock
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