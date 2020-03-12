С наступлением более теплой погоды на улицах появляется все больше любителей бега и езды на велосипеде, которые готовятся к летнему сезону. Однако, возобновляя активные занятия спортом, нужно помнить о том, что организм должен быть подготовлен к повышенной нагрузке, и особенно это относится к коленям. О распространенных травмах колен, факторах риска и профилактике рассказывают физиотерапевт Атис Споранс и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Повреждения колен бывают разные, к ним относятся также обычные ушибы. Травмы коленного сустава подразделяются на:

острые — обычно это недавние травмы, в основном полученные во время занятий спортом;

хронические — травмы или дегенеративные изменения, которые вызывают боль, длящуюся не менее 12 недель.

Если острые травмы не лечить, они переходят в хронические. Нередко высказывается утверждение, что травмы, полученные в молодости, будут влиять на качестве жизни также и в пожилом возрасте. Это утверждение верно, поскольку любая травма оказывает влияние на мускулатуру — важную опору коленной структуры.

К острым травмам относятся:

растяжения, разрывы и воспаление связок. Чаще всего растягиваются коленные боковые связки или происходит разрыв крестообразной связки. Связки коленного сустава воспаляются, если внезапно начинается какое-то непривычное для колена действие, например, бег;

Чаще всего растягиваются коленные боковые связки или происходит разрыв крестообразной связки. Связки коленного сустава воспаляются, если внезапно начинается какое-то непривычное для колена действие, например, бег; повреждение структуры хряща — механическая травма поверхности расположенного на концах костей суставного хряща, который обеспечивает скольжение между поверхностями, механическая травма и часто — зажатый мениск, который стабилизирует коленный сустав, а также амортизирует удары;

— механическая травма поверхности расположенного на концах костей суставного хряща, который обеспечивает скольжение между поверхностями, механическая травма и часто — зажатый мениск, который стабилизирует коленный сустав, а также амортизирует удары; вывих колена — при этой травме коленная чашка выпячивается из колена и происходит также разрыв связок, стабилизирующих коленную чашку;

— при этой травме коленная чашка выпячивается из колена и происходит также разрыв связок, стабилизирующих коленную чашку; переломы — перелом одной из трех костей в коленном суставе.

Хронические травмы колена появляются не в одночасье. Их причиной становится отсутствие мышечного равновесия, вызванное нелеченой острой травмой, также на нее влияет перегрузка, вызванная плохим качеством движений. А. Споранс поясняет, что легче всего это понять на примере хромоты, например, при подворачивании правой лодыжки вес переносится на левую ногу, при этом создается необычная, длительная нагрузка на левое колено, в результате чего в нем возникает боль.

Наиболее распространенные болезни колен

Хронические воспаления связок — наиболее частая травма, вызванная перегрузкой. Из-за незакрепленных мышц создается слишком большая нагрузка на коленные связки. В результате длительной перегрузки коленные связки воспаляются.

Хронические дегенеративные изменения в хрящах. В данном случае можно провести аналогию с автомобилем: в человеческом организме, так же, как и в автомобиле, со временем "изнашиваются детали" — на это влияет их качество, "количество смазки" и регулярное обслуживание.

У разных людей прочность костей, суставов и связок отличается. У одного коленный сустав изнашивается раньше, у другого — позже или никогда.

Для того, чтобы уменьшить износ коленных суставов, важно посещать физиотерапевта и тренировать мускулатуру, ведь это одна из главных опор любого сустава.

При боли в колене нужно обращаться к врачу-ортопеду, специализирующемуся на лечении колен. После этого пациента направляют к врачу-реабилитологу, который затем направляет к физиотерапевту.

Факторы риска для здоровья колен

Самый большой фактор риска для коленного сустава — это уменьшенная мышечная масса, так как именно мускулатура поддерживает сустав во время движения. Суставам и мышцам не нравятся однообразные движения, так как они нарушают мышечное равновесие, что, в свою очередь, снижает способность мышц поддерживать сустав. Следовательно, если одна сторона колена тянет сильнее, а другая — слабее, то нагрузка на коленный сустав распределяется неравномерно, а это может вызвать процесс ускоренного износа колена. На нагрузку, испытываемую коленями, влияют также вес человека и малоподвижный образ жизни.

Как действовать в случае боли

Для острых травм коленных суставов установлены алгоритмы первой помощи, обозначаемые аббревиатурой RICE (от английского rest — покой, ice — лед, compression — компрессия, elevation — подъем). Таким образом нужно прекратить движение, наложить лед, который поможет уменьшить боль и замедлит воспалительный процесс. Компрессия и подъем ноги выше уровня сердца уменьшают опухлость вокруг травмированного места.

При острой травме применяют охлаждающие гели, которые содержат болеутоляющие и противовоспалительные вещества. При нанесении на кожу активные вещества впитываются в кожу и действуют, как обезболивающие таблетки.

При хронических травмах может помочь только уменьшение перегрузки и улучшение качества движения. Если колено при каждом движении "заваливается" вовнутрь и болит в этом месте, нужно определить, заключается ли проблема в слабой мускулатуре бедра или же виновата стопа, которая выворачивается вовнутрь, а вместе с ней и колено. Если устранить раздражающий механизм, боль в коленном суставе должна утихнуть.

Чего не следует делать

Для коленных суставов особенно вреден малоподвижный образ жизни, а также однообразные движения, которые повторяются в течение длительного времени. Специалист отмечает, что поверхности коленного сустава больше всего подвергаются сжатию при приседании глубже, чем на девяносто градусов. Это может способствовать износу хряща. Также коленным суставам может навредить длительное ползание на коленях, рекомендуется также избегать боковых движений коленных суставов, особенно вовнутрь. Такие движения указывают на слабость ягодичной мускулатуры, которая является главным стабилизатором боковых движений. В свою очередь это движение приводит к травме передней крестообразной связки.

Что с бегом?

В целом занятия бегом положительно влияют на здоровье человека. Любое движение, не связанное с перемещением мышки перед экраном компьютера, оценивается со знаком плюс. В то же время нужно помнить, что начинать занятия бегом нужно постепенно и продуманно — нельзя начинать сразу с 10-километрового кросса и надеяться, что не будет негативных последствий.

Перед тем, как заняться бегом, рекомендуется начать с силовой тренировки для мускулатуры ног, водной тренировки или езды на велосипеде для укрепления сердца и сосудов. Затем следует потренировать прыжки, постепенно переходя с прыжков на двух ногах к прыжкам на одной ноге. Только после этих упражнений можно начинать беговые тренировки по интервальному методу, например, 100 метров идти, а следующие 100 метров бежать. Для возобновления занятий бегом после травм целесообразно использовать специальные физиотерапевтические программы.

Советы по укреплению колен

Для укрепления колен полезны силовые тренировки для ног, при этом упор делается на ягодичную мускулатуру, которая является очень существенным стабилизатором коленного сустава. Также нельзя забывать о мускулатуре бедра, голени и стопы. Считать тренировку полноценной можно лишь тогда, если за физической нагрузкой следовал достаточный период отдыха, то есть тренировка не заканчивается на выходе из спортзала, а через 2-3 дня, во время которых организм восстанавливается. Организму нужно дать правильные стимулы и сбалансировать физическую нагрузку, так как он очень быстро приспосабливается к различным условиям.

Совет фармацевта

После спортивных травм наиболее болезненным возвращение к тренировкам будет у тех, кто увлекается спортом, ведь они знают свои силы и достижения. Разумеется, при каждой малейшей травме колена не нужно бежать к врачу, однако, если боль усиливается или сохраняется длительное время, необходима консультация специалиста.

Перед тем, как вернуться к активным занятиям спортом, следует получить положительное заключение врача или физиотерапевта, который мог бы определить возможное распределение нагрузки в период выздоровления.

Также необходимо подготовить себя психологически и во избежание повторных травм оценить связанные с ними риски.

Если вы все-таки чувствуете, что не можете достичь поставленной цели, замените бег другим видом спорта, например, плаванием, при котором нагрузка на сустав уменьшится.

И всегда прислушивайтесь к своему организму! С точки зрения фармацевта, рекомендуется прием коллагена и рыбьего жира, которые восстановят гибкость сустава. Врач может назначить также пищевые добавки, содержащие глюкозамин и хондроитин. Также перед бегом можно применять согревающие гели или масло с арникой.