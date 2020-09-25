Что произойдет, если организм человека одновременно атакуют коронавирус и грипп и можно ли этого избежать

До победы над коронавирусом еще далеко, но борьба с ним может осложниться новой проблемой: сезонное похолодание, которое традиционно сопровождается вспышками простудных заболеваний, означает, что вскоре нам предстоит столкнуться с очередной волной гриппа. На данный момент в мире нет опыта лечения пациентов, одновременно заразившихся и гриппом, и атипичной пневмонией Covid-19, поэтому ученые могут только предполагать, чем это грозит. Подробнее рассказывает DW.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Почему нужно сделать прививку от гриппа



В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, ежегодно заболевают гриппом от пяти до двадцати процентов населения страны. Грипп особенно опасен из-за развивающихся осложнений, которые могут привести к летальному исходу. Но заболевание гриппом можно предотвратить, сделав прививку. Вакцины от гриппа каждый год обновляют, что позволяет адаптировать их к мутациям вируса. А вакцинация не дает вирусу развиться.

Прививка против гриппа на фоне пандемии коронавируса важна еще и потому, что она позволяет с большей точностью установить диагноз при сходных признаках заболеваний. "Как для гриппа, так и для коронавируса характерны такие симптомы, как высокая температура, кашель, боли в горле, — говорит сотрудник немецкого Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний Жерар Краузе. — И если эти симптомы наблюдаются у человека, сделавшего прививку от гриппа, то высока вероятность того, что он заразился не гриппом, а коронавирусом".

Ответа на вопрос, может ли прививка против гриппа облегчить течение болезни Covid-19, пока нет. "Полностью этого исключить нельзя. Но подтверждений этому с точки зрения иммунологии, насколько я знаю, до сих пор нет", — говорит Жерар Краузе.

Сейчас уже установлено, что новый вирус SARS-CoV-2 ведет себя по-разному в зависимости от времени года. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, в целом более агрессивны зимой: холодный и сухой воздух — идеальное условие для их распространения. К тому же в холодное время года гораздо реже проветриваются закрытые помещения, что также способствует более активному распространению аэрозольных вирусов — как SARS-CoV-2, так и вируса гриппа.

Но от коронавируса, в отличие от гриппа, нельзя защититься с помощью вакцинации. Большинство экспертов сходятся во мнении, что вакцина против SARS-CoV-2 едва ли появится на рынке до новой волны гриппа. Но даже если она будет сертифицирована и запущена в массовое производство, все равно останется множество открытых вопросов, затрудняющих процесс вакцинации в этом сезоне.

Правила гигиены защищают и от гриппа, и от коронавируса

Ученые допускают, что заболевание гриппом может нейтрализовать заражение коронавирусом, поскольку один вирус "вытесняет" из организма другой. Но известны случаи и так называемой ко-инфекции, когда вирусы взаимно усиливают действие друг друга. Поэтому нельзя полностью исключить и возможность того, что заболевание гриппом еще больше усилит риск заражения коронавирусом.

Эпидемиолог Краузе, к примеру, предполагает, что иммунная система, ослабленная борьбой с вирусом гриппа, может сделать человека более восприимчивым к инфекции SARS-CoV-2. Впрочем, точных знаний о том, что произойдет, если вспышка сезонного гриппа наложится на пандемию SARS-CoV-2, у ученых пока что нет. Как и понимания того, насколько тяжело будет протекать болезнь у человека, зараженного обоими вирусами.

По словам Краузе, в этом сезоне нужно быть готовым к возможности заразиться всеми тремя заболеваниями: простудой, гриппом и коронавирусом. При банальной простуде поможет постельный режим, горячий чай и таблетки против кашля. От гриппа защитит прививка. Что же касается коронавируса, остается надеяться, что заболевание будет протекать в относительно легкой форме. Вирусолог Хендрик Штрек в беседе с DW подчеркивает: чем больше был уровень вирусной нагрузки при заражении SARS-CoV-2, тем тяжелее будет протекать заболевание Covid-19.

Снизить вирусную нагрузку помогают элементарные правила гигиены. К ним относятся регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и ношение защитных масок. Эти меры предосторожности уменьшают вероятность соприкосновения не только с коронавирусом, но и с вирусами гриппа. "Гигиенические меры предосторожности против Covid-19 уменьшают вероятность распространения гриппа, — убежден Жерар Краузе. — А взаимодействие вирусов SARS-CoV-2 и гриппа на иммунологическом уровне, возможно, удастся установить в уже ближайшее время".