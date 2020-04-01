"Cиндром госпитализации". Доктора-клоуны придумали новый формат больничной клоунады

В больницах Латвии введен карантин, однако дети меньше болеть не стали — им по-прежнему нужны поддержка и эмоциональные силы. Работа докторов-клоунов также помогает снять часть нагрузки с медперсонала, которому сегодня приходится особенно непросто. Чтобы продолжать свою дело, благотворительная организация Dr.Klauns пробует новые форматы больничной клоунады: прямые эфиры, видеоскетчи, импровизация по видеосвязи. Некоторые из них будут доступны для всех желающих — достаточно просто зайти в Facebook.

"Карманный клоун"

Работа докторов-клоунов строится на прямом человеческом общении, эмоциональном контакте. Чтобы сохранить эту связь клоуна с ребенком, в отделения больницы поступят специальные планшеты, и маленький пациент сможет по видеосвязи проводить время с доктором-клоуном. По сути, это обычная работа докторов-клоунов, только в режиме онлайн. Проект стартует пока только в детских отделениях в Валмиере, Цесисе и Риге, но будет расширяться.

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Проект поддержала компания BITE, обеспечив не только связь, но и сами планшеты. "Детям, которые сейчас находятся в больнице, тепло и поддержка нужны сильнее, чем прежде. Мы гордимся дружбой с Dr.Klauns и очень рады, что вместе нашли выход из ситуации и технически помогли им продолжать делать такую важную работу в нынешних обстоятельствах — быть рядом с детьми, не находясь рядом буквально", — отметил Каспарс Булс, руководитель BITE Latvija.

Клоуны на улице

Кроме того, раз в неделю доктора-клоуны будут работать под окнами отделений. Оценить импровизацию маленькие пациенты смогут уже сегодня, 1 апреля: в Цесисе с 15:30 до 16:30 и Валмиере с 13:00 до 14:00.

Клоуны в соцсетях

Dr.Klauns запускает серию прямых эфиров и видеоскетчей в социальных сетях Facebook и Instagram. Первый Live Stream можно будет посмотреть 1 апреля в 17:00 — доктор-клоун Igorsky будет искать сокровища в прямом эфире!

Видеоскетчи будут выходить несколько раз в неделю и рассчитаны не только на детей, но и на взрослых — ведь в эмоциональной поддержке нуждаются сегодня многие. "Сегодня мы чувствуем ответственность за состояние не только пациентов детских больниц, но за эмоциональный настрой все страны, — рассказывает Марианна Миловска, руководитель Dr.Klauns. — В условиях карантина и изоляции многие чувствуют себя угнетенно, а это плохо влияет на иммунитет".

"Мы только осваиваем онлайн-клоунаду и будем ее обязательно развивать, — продолжает Марианна Миловска. — Родители, чьи дети оказались в больнице, могут уточнять актуальную информацию на странице Facebook или задать вопрос, написав нам личное сообщение".

Недавно доктор-клоун Игорь Наровский, художественный руководитель организации, опубликовал "Манифест", где сравнил сегодняшний мир с больницей: "Мы в той или иной степени испытываем этот "синдром госпитализации". А это значит, настало время для Доктора Клоуна". Существует множество исследований, подтверждающих влияние эмоционального фона на иммунитет и скорость выздоровления. Во всем мире больничная клоунада рассматривается как вид терапии.

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Обычно 1 апреля Dr.Klauns проводит большую благотворительную акцию "День Красного носа". В рамках этих акций продаются красные клоунские носы, а вся выручка направляется на ежедневную регулярную работу Докторов-клоунов: ведь будучи благотворительной организацией, "Dr.Klauns" существует благодаря поддержке частных лиц и компаний. В этом году докторам-клоунам пришлось отменить все первоапрельские акции. Доктора-клоуны уверены: сегодня поддержка нужна не столько им, сколько всем остальным.

"Др.Клоун" — общественная благотворительная организация, работающая с 2012 года; ее представители — 30 профессиональных медицинских клоунов — ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.