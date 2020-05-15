Cоветы фармацевта, как правильно хранить медикаменты в домашней аптечке

В марте, когда в Латвии началась вспышка Covid-19, многие жители по незнанию поспешили купить больше медикаментов, чем обычно. Однако очень важно с самого начала позаботиться об их правильном хранении. О том, на что при этом следует обращать особое внимание и какие ошибки обычно допускаются, рассказывает сертифицированный фармацевт сети Apotheka Марите Шукеле.

Срок годности и дата открытия упаковки



Нельзя употреблять медикаменты, у которых закончился срок годности или он по какой-то причине не известен. Особая осторожность необходима с жидкими лекарственными формами, например, сиропами, суспензиями, мазями, гелями, поскольку неоткрытая упаковка может оставаться годной несколько лет, а после открытия — лишь несколько месяцев. Внимательность нужна и с каплями для глаз: обычно их надо использовать в течение одного месяца после открытия. После окончания срока годности капли больше не являются стерильными, поэтому они не только не помогут, но и могут вызвать различные инфекции. Если срок годности еще не закончился, но заметны какие-то визуальные изменения, например, осадок, изменившаяся структура или цвет, такие медикаменты также лучше отложить в сторону. Чтобы через какое-то время не пришлось ломать голову над тем, когда была открыта упаковка и как долго еще лекарство будет годным к употреблению, рекомендуется сразу же написать на упаковке дату открытия.

Соответствующая температура

Важно следить не только за сроком годности, но и за температурой хранения: большинство медикаментов следует держать при комнатной температуре, то есть при 15–25°C. В свою очередь чувствительные к более высокой или низкой температуре лекарства нужно хранить в соответствии с указаниями на упаковке — в холодном (+2–+8°C) или прохладном (+8–+15°C) месте. Обязательно нужно следить за тем, чтобы лекарство не замерзло. А чтобы избежать возможного влияния влаги, прежде чем поместить медикаменты в холодильник, желательно положить их в закрывающиеся пластиковые мешки.

Не хранить на свету, под прямыми солнечными лучами и во влажных местах

Медикаменты нельзя хранить на свету, поскольку под его влиянием могут разрушиться активные вещества. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей, так как, хотя лекарства и находятся в коробке и свет на них напрямую не воздействует, из-за него существенно повышается температура. Обычно из-за перегрева портятся различные мази и жидкие медикаменты, например, оставленные в садовом домике сердечные капли. Кроме того, нельзя держать медикаменты рядом с устройствами, которые выделяют тепло. Распространенная ошибка — хранение лекарств в ванной комнате, для которой характерна повышенная влажность: в таких местах определенно нельзя хранить таблетки и капсулы, так они с легкостью абсорбируют влагу из воздуха.

Оригинальная упаковка

Чтобы медикаменты на протяжении длительного времени могли сохранять исходную концентрацию активных веществ, нужно убедиться в том, что упаковка не повреждена, а бутылочки плотно закрыты. Кроме того, важно, чтобы медикаменты хранились в оригинальной упаковке, а в целях безопасности следует сохранить и инструкцию по применению, чтобы в случае необходимости с нею свериться.

Негодные медикаменты хранить только в предназначенных для них местах

В шкафчике для лекарств не должны находиться непригодные медикаменты, то есть медикаменты с истекшим сроком годности, поврежденной упаковкой или изменившимся внешним видом.

"Растаявшие" капсулы или поврежденная упаковка, приведшая к вытеканию жидкости, могут испортить и находящиеся рядом медикаменты, поэтому необходимо регулярно проводить ревизию лекарств.

Медикаменты являются опасными отходами, поэтому их ни в коем случае нельзя выкидывать в контейнер с бытовыми отходами или в канализацию. При неправильной утилизации медикаменты могут попасть в почву, сточные воды, а затем и в питьевую воду и привести к непредсказуемым последствиям, например, резистентности к антибиотикам и гормональным сдвигам.

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