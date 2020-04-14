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3. Почему зараженные дети легче переносят коронавирус, чем взрослые?
Covid-19 и дети: 12 вопросов о том, что грозит вашему ребенку
Foto: Shutterstock

Информация, которой мы обладаем, позволяет предположить, что дети менее подвержены угрозам, которые несет коронавирус, но заразиться они все равно могут. Почему же вирус влияет на детей иначе, чем на взрослых? И что может грозить вашему ребенку?

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Еще не улеглись волны дискуссий, которые вызвал твит Илона Маска от 20 марта, когда предприниматель-новатор предположил, что дети "в основном защищены" от коронавируса. Пока все обсуждения сводятся к тому, что, хотя заражение этим вирусом может иметь фатальные последствия для пожилого человека, у ребенка болезнь проходит гораздо легче.

Тем не менее, уже было несколько тревожных сообщений о серьезном течении болезни и у детей. Эти случаи, плюс закрытые во многих странах школы, плюс строгие меры по соблюдению дистанции в обществе заставляют родителей задаться вопросами по поводу безопасности своих детей. Мы попробовали ответить на некоторые из них.

1. Заражаются ли дети коронавирусом?

Да. Как и взрослые, дети, сталкиваясь с коронавирусом, заражаются, и у них проявляются симптомы Covid-19. "В начале пандемии думали, что дети не заражаются, но сейчас уже ясно, что у них это происходит точно так же, как и у взрослых, — объясняет Эндрю Поллард, профессор инфекционной педиатрии и иммунологии Оксфордского университета. — Просто у них гораздо более легкие симптомы".

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Китайский Центр контроля и профилактики заболеваний приводил данные (от 20 февраля) о том, что дети младше 19 лет составляли 2% от 72 314 заболевших Covid-19, а в американском исследовании 508 пациентов не отмечалось ни одного случая смерти среди зараженных детей (при этом больные дети в этой группе составляли всего лишь 1%).

"Возможно, вирус поначалу выбирал именно взрослых потому, что передавался на рабочих местах и в поездках, путешествиях", — предполагает Санджай Патель, консультант по вопросам детских инфекционных заболеваний детской больницы в Саутгемптоне (Британия). — Теперь взрослые проводят больше времени со своими детьми, и мы сможем наблюдать рост числа зараженных детей. А может быть, и нет".

Мировая тенденция позволяет предположить, что дети заражаются с меньшей долей вероятности, чем взрослые (особенно пожилые взрослые), но вполне возможно, что данные искажаются тем, что в ряде стран тестирование на вирус предлагается только тому, кто попадает в больницу с острыми симптомами Covid-19, а среди таких людей очень мало детей. "Очевидно, что зараженных детей больше, чем мы думаем, — говорит Патель. — Мы же не проверяем каждого ребенка в стране".

2. Чем течение болезни у детей отличается от взрослых?

Covid-19 и дети: 12 вопросов о том, что грозит вашему ребенку
Foto: Shutterstock

"В той обширной литературе, которую мы уже имеем на тему нового коронавируса, есть примечательное наблюдение: даже те дети, у которых есть очень серьезные сопутствующие заболевания и которые получают иммуноподавляющую терапию или лечение от онкологии, болеют [Covid-19] гораздо легче, чем взрослые, особенно пожилые взрослые", — говорит Эндрю Поллард, возглавляющий группу ученых в Оксфордском университете (Oxford Vaccine Group), которая недавно определила экспериментальную вакцину ("вакцину-кандидата") для лечения от Covid-19.

В целом, у детей с Covid-19 симптомы болезни легче, чем у взрослых. Тем не менее уже сообщалось (31 марта) о смерти 12-летней девочки из Бельгии и 13-летнего мальчика из Лондона. Это самые молодые (из известных нам) жертвы вируса в Европе. Сообщалось также о смерти 14-летнего подростка в Китае.

Данные китайского исследования заболеваемости детей Covid-19 подтверждают, что чуть больше половины заразившихся испытывали легкие симптомы, такие как температура, кашель, больное горло, насморк, ломота в теле и чихание).

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Примерно у трети были признаки пневмонии, часто с жаром, влажным кашлем и хрипами, но — без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.

Грэм Робертс, консультант-педиатр из Саутгемптонского университета, объясняет: "У детей [с Covid-19] преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути — в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых".

Доля детей, у которых болезнь перешла в серьезную или критическую стадию с ОДН (синдромом острой дыхательной недостаточности) и шоковым состоянием — гораздо ниже (6%), чем взрослых китайцев (19%) — особенно старшего поколения, с хроническими сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями.

Согласно февральскому отчету миссии ВОЗ в Китае, только 2,4% инфицированных — 18-летние и младше. У 2,5% из них болезнь перешла в серьезную форму, у 0,2 — в критическую.

У малой части детей, несмотря на заражение, не было вообще никаких симптомов. "Самый важный вопрос: то ли у большинства зараженных детей — очень легкие симптомы, то ли дети просто не так заражаются вирусом, как взрослые", — размышляет Патель.

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3. Почему зараженные дети легче переносят коронавирус, чем взрослые?

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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