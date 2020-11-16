Covid-19 или грипп: как распознать болезнь вовремя

Еще до появления Covid-19 пациентам было трудно понять, насколько серьезно воспринимать часто встречающиеся симптомы — насморк, кашель и боли в горле. Рекомендациями о том, как улучшить шансы сохранить здоровье во время пандемии и сезонных заболеваний, делится интернист, специалист по функциональной диагностике, руководитель дневного стационара VCA Aura Инга Орлеане.

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Не ждите, пока вы заболеете, и уже вовремя установите отношения с поставщиком первичного ухода — необходимо иметь ясное понимание, куда звонить, с кем связываться, если появятся симптомы.

Контролируйте аллергию, если она у вас есть

Пыльца, пыль, плесень могут вызвать такие симптомы, как насморк, чихание, зуд в глазах или слезотечение, головная боль и даже усталость. Чтобы предотвратить воспаление, вызывающее обострение симптомов, употребляйте медикаменты еще до появления симптомов или после первых признаков. Важно помнить, что аллергии, несмотря на то что могут вызвать симптомы заболеваний верхних дыхательных путей и, возможно, изменения обоняния, не вызывают характерную для Covid-19 и гриппа лихорадку.

Держите термометр под рукой

Лихорадка — это главный симптом, который помогает медикам установить диагноз и решить, какой уровень обслуживания вам необходим, поэтому получение этой информации при вашем первом общении может быть важным. Проверка температуры помогает отличить аллергию от инфекции. Помните, что о лихорадке свидетельствуют 38 градусов и выше. Но все равно не раздражайтесь, если врач рекомендует просто отдохнуть, пить много жидкости и ждать, чтобы увидеть, как симптомы развиваются. Как Covid-19, так и простуду и грипп вызывают вирусы, а не бактерии, поэтому антибиотики их не вылечат.

Используйте все возможные способы связи

У многих врачебных практик есть связь по интернету, чтобы помочь вам записаться или задать вопросы в электронной форме. Если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, научитесь поддерживать связь с врачами и используйте как можно больше инструментов поддержки. Если заболеваете, проверьте, заряжен ли телефон.

Обратите внимание на симптомы

Полезно запомнить как можно больше информации обо всех симптомах заболеваний верхних дыхательных путей. Однако слишком не полагайтесь на свои способности "диагноста" — если вы не уверены, свяжитесь с врачом или фармацевтом, чтобы принять решение о диагнозе и плане лечения. Это особенно важно, если у вас есть хронические заболевания. Как понять, является ли то, что вы испытываете, чрезвычайной ситуацией? Некоторые часто встречающиеся симптомы "красного флага", указывающие, что следует звонить врачу или в неотложную помощь: внезапные боли в груди; растерянность или нарушенное восприятие; любые признаки недостатка кислорода (например, синие или фиолетовые губы, хватание ртом воздуха).

Не паникуйте. Обратитесь за советом к врачу. Не затягивайте с поиском помощи, какими бы пустяковыми ни казались ваши проблемы со здоровьем. Ни у кого нет иммунитета от страха заболеть по-настоящему! Медики приспособились к ситуации с Covid-19 и понимают ваши опасения. Хорошая коммуникация может спасти жизнь!

Covid-19 и грипп

Чем похожи

Пути распространения обоих вирусов схожи. Болезнь может затронуть любого из нас, если находиться в тесном контакте с уже заболевшим — ближе двух метров. Вирусы распространяются с капельками, которые возникают при чихании, разговоре или кашле. Они могут попасть в дыхательные пути находящегося рядом человека. Кроме того, инфицирование может произойти и в том случае, если касаться поверхности, на которой находится вирус, а затем касаться лица, рта, носа или глаз.

Общие симптомы

Лихорадка

Кашель

Усталость

Боль в горле

Головная боль, которая реже бывает в случае Covid-19

Нехватка дыхания или затрудненное дыхание

Боли в мышцах

Насморк или заложенный нос, что чаще все же будет в случае гриппа

Тошнота, рвота, которые чаще встречаются у детей, а не у взрослых

Может быть повышенная температура

Признаки болезни могут варьироваться от отсутствия до легких или тяжелых симптомов. В случае легких симптомов в процессе выздоровления может хватить отдыха дома и приема жидкости, однако в тяжелых случаях может потребоваться наблюдение врача в больнице. К тому же не исключено, что человек может подхватить обе болезни одновременно — и Covid-19, и грипп.

Осложнения болезней

Оба вируса могут вызывать не только похожие симптомы, но и одинаковые осложнения. В их числе может быть пневмония, синдром острых нарушений дыхания, недостаточность органов, воспаление сердца или мозга, сердечный приступ, инсульт или даже смерть.

Чем отличаются

У обеих болезней есть несколько различий. Хотя и ту и другую вызывают вирусы, они совершенно разные. Covid-19 вызывает новый и до конца еще не исследованный коронавирус под названием SARS-CoV-2. В свою очередь грипп вызывают вирусы гриппа группы А и В.

Хотя некоторые симптомы могут быть похожи, могут различаться время их начала и течение. В случае Covid-19 может возникнуть потеря вкуса и/или запаха. При этом симптомы могут начинаться через 2–14 дней после инфицирования. Первые симптомы гриппа обычно возникают на 1–4-й день после заболевания.

Если сравнивать обе болезни, Covid-19 более заразный и распространяется намного быстрее. В случае Covid-19 наблюдается более тяжелый и частый риск осложнений.

Лечение

Одно из преимуществ гриппа состоит в том, что его можно лечить противовирусными лекарствами. К тому же ежегодно можно получать вакцину от гриппа, которая может помочь уменьшить риск заболевания, а также риск тяжести болезни и серьезных осложнений. Вакцина обеспечивает защиту от трех или четырех вирусов гриппа, которые наиболее распространены в сезон гриппа конкретного года. Важно помнить, что вакцина гриппа не защищает от Covid-19, но и не создает риска заболеть инфекцией нового вируса или другой инфекцией дыхательных путей.

В свою очередь, для лечения Covid-19 в настоящее время не утверждены противовирусные медикаменты, но есть лекарства, которые врачи используют для уменьшения степени тяжести инфекции. Недоступны также вакцины, которые защищают от Covid-19, но продолжается их разработка.

Влияние Covid-19 на сезон гриппа

Сезон гриппа обычно бывает осенью и зимой. И есть вероятность, что в это время можно заболеть обоими вирусами. К сожалению, это не хорошая новость. Исследования свидетельствуют, что пациенты, инфицированные как гриппом, так и SARS-CoV-2, умирают чаще, чем те, у кого только новый коронавирус. У них также есть риск более тяжелого протекания Covid-19.

Меры профилактики

1. Соблюдайте дистанцию.

2. Избегайте массовых мероприятий.

3. Часто мойте руки с мылом минимум 20 секунд или дезинфицируйте их.

4. Носите маску в общественных местах.

5. Избегайте трогать руками лицо, глаза, рот или нос.

6. Регулярно чистите и дезинфицируйте наиболее часто затрагиваемые поверхности — дверные ручки, выключатели света, телефоны.

Контакты для информации

Единый бесплатный телефон 8345 доступен круглосуточно.

Информационный телефон 67387661 (по рабочим дням с 8:30 до 17:00) о Covid-19, по которому специалисты ответят на вопросы о самоизоляции, карантине и посоветуют, как правильно действовать, чтобы уменьшить риск распространения вируса.

Если помощь необходима вне рабочего времени вашего врача, можно звонить на консультативный телефон семейных врачей 66016001(по рабочим дням с 17:00 до 8:00, в выходные дни круглосуточно).

Бесплатную консультацию фармацевта Mēness aptieka в интернете (онлайн-консультацию фармацевта) жители могут получить, позвонив по телефону 8555 каждый рабочий день в рабочее время с 9:00 до 18:00. Заказать рецептурные медикаменты с доставкой на дом также можно, позвонив по телефону 8555.

Если симптомы болезни в тяжелой форме (очень высокая температура, нехватка дыхания), звоните 113.