Дайте герпесу дышать! Как распространяется инфекция, кто в группе риска и как с этим бороться

По статистике, приблизительно 90% людей являются носителями вируса герпеса. О том, как с ним бороться и чего не стоит делать в ходе лечения, консультируют семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Вирус герпеса человека — это инфекционное заболевание, заразиться которым можно во время контактов с окружающими, например, во время поцелуев, половым путем или пользуясь предметами быта, которыми пользовался также инфицированный человек.

Наиболее часто встречающийся вид вируса — это Herpes simplex или простой герпес, который в 90% случаев вызывает герпесную сыпь. Однако у этого вируса имеется также несколько подтипов — увеличенные лимфатические узлы, ветрянка, Herpes zoster, или опоясывающий лишай, который реактивизируется после перенесенной в детстве ветрянки, вирус Эпштейна-Бара, когда у заболевшего больное, покрасневшее горло и увеличенные лимфоузлы на шее, подмышками, в паху, и в очень редких случаях — злокачественные опухоли.

Герпесная сыпь чаще всего появляется на губах, под носом или в носу, на подбородке, на коже шеи, однако возможна локализация также в других местах на теле — например, герпес на половых органах, который передается во время половых контактов и проявляется в виде болезненных пузырьков на половых органах как у женщин, так и мужчин.

Заражение и течение болезни

Вирусом герпеса в течение жизни заражался каждый — обычно это происходит уже в возрасте 2-3 лет. До этого возраста в организме ребенка есть антитела к этому вирусу, унаследованные от матери. Поэтому первые симптомы — это повышенная температура и болезненные язвочки во рту, затем вирус сохраняется в нервных клетках. В целом приблизительно 90% людей являются носителями вируса. Нужно подчеркнуть, что в дальнейшем вирус в их жизни никак себя не проявляет, у остальных же, например, на стадии ослабления иммунитета он может снова активизироваться и вызвать герпесную сыпь.

Инфекция герпеса обычно протекает в 4 стадии:

фаза жжения, когда появляется первая сыпь и человек ощущает большой дискомфорт, а кожа зудит и горит. Эта фаза обычно продолжается пару день, и те, у кого хоть раз был герпес, обычно знают, что на этой стадии вирус можно остановить с помощью противовирусного препарата. Могут присутствовать также общие симптомы — плохое самочувствие, усталость, повышенная температура тела;

на следующей фазе появляются пузырьки, или язвочки, наполненные водянистой жидкостью;

когда пузырьки лопаются, начинается сочащаяся стадия, когда вирус обычно передается дальше, так как герпесная сыпь представляет собой открытую рану с жидкостью и при прикосновении к ней рукой, а затем к предметам и другим людям вирус передается дальше;

после этого, когда язвочки начинают заживать, образуется струп, который можно легко повредить или сорвать, из-за чего заживание будет продолжаться дольше.

Группы риска

Герпес сам по себе не опасен и в большинстве случаев переносится легко. Опасность появляется, если вирусом герпеса впервые заражаются или сталкиваются с его симптомами беременные, так как он относится к тем вирусам, которые во время беременности могут передаться плоду, заразить ребеночка во время родов или после них. Это может стать причиной осложнений беременности, выкидыша, преждевременных родов, тяжелых заболеваний у новорожденного и его смерти.

Более тяжело, с осложнениями вирус может проявляться также у пациентов с иммунодефицитом — у больных ВИЧ, людей с онкологическими заболеваниями и у пациентов, которые принимают медикаменты, влияющие на иммунитет.

На проявления вируса будет больше влиять ритм нашей жизни, а не сезонность, так как вирус в основном присутствует в нашем организме в неактивной форме и может снова активизироваться, когда человеческий организм испытывает сильную усталость — после болезни, сильных стрессов, перегрузки на работе, под влиянием солнца или жары, а также резких изменений климата и других причин. Однако на практике мы видим, что этот вирус чаще проявляется зимой, ранней весной, когда мы проводим больше времени в помещениях, много работаем, не получаем полноценного, богатого витаминами питания и чаще болеем.

Как проходит лечение

Foto: Shutterstock

Если герпес появился впервые, скорее всего, он пройдет и не оставит никаких последствий. Следует помнить, что сам по себе герпес не опасен и в большинстве случаев легко переносится и проходит без каких-либо последствий, однако возможны случаи, когда после перенесенной инфекции возникают осложнения — воспаление мозга, или энцефалит.

Не существует специфических препаратов, которые могли бы полностью вылечить вирус, однако при появлении первых симптомов можно облегчить течение активного периода вируса и уберечь от него также своих близких.

1. Не пропустите первую стадию герпеса! Если на коже ощущается жжение, боль, можно применять болеутоляющие средства или специальные противовирусные препараты — в виде различных кремов, мазей, пластырей и губных помад. Затем нужно дать зажить язвочкам. После образования ступа его не нужно трогать и срывать, это идет процесс заживания.

2. Соблюдайте личную гигиену! Нужно чаще мыть руки, не следует пользоваться общими косметическими средствами, пить или есть из одной посуды. В первые три дня после появления герпеса рекомендуется соблюдать осторожность и не посещать публичные мероприятия, ограничить бытовые контакты, чтобы не передать вирус дальше.

3. Дайте герпесу дышать! Герпес лучше и быстрее всего заживает естественным путем, поэтому любые косметические средства, которые будут наноситься на герпес для его маскировки, только замедлят процесс заживания.

4. Обращайтесь к семейному врачу! Не существует специфических препаратов, которые вылечивают вирус полностью, но, если пациент часто страдает от герпесной сыпи и она сопровождается побочными явлениями, можно обратиться к семейному врачу, который оценит ситуацию и направит к специалистам, чтобы принять решение о выписке специфических противовирусных препаратов, чтобы снизить активность вируса.

Если вирус Herpes simplex еще не приобретен, можно принять профилактические меры — не пользоваться общей посудой с человеком, у которого уже есть этот вирус, а также избегать контактов с зараженными жидкостями, выделяемыми организмом, например, во время поцелуев с инфицированным человеком.

Если вирус Herpes simplex все-таки уже приобретен, могут пригодиться следующие меры профилактики:

избегайте жизненных ситуаций, которые могут стать причиной герпеса, например, простуды иди стресса;

всегда пользуйтесь бальзамом для губ и кремом для лица с солнцезащитным фактором, так как зачастую слишком большое количество солнца может способствовать появлению герпеса;

не пользуйтесь средствами личной гигиены, например, полотенцами или бритвой, которыми пользовался человек, инфицированный вирусом Herpes simplex;

соблюдайте личную гигиену, каждый раз после употребления противовирусной мази или крема мойте руки.

Если Herpes simplex все же регулярно доставляет вам дискомфорт, рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшего обследования.