"Делай аборт!" Мама 19-летнего Андриса: вылечить сына нельзя, но улучшить его качество жизни можно

"На протяжении всей беременности я ждала, что муж одумается и вернется. Но когда он не пришел и после рождения сына, поняла, что зря все это время надеялась и подала на развод", — вспоминает Ольга Маса в разговоре с DELFI Woman. Эти события происходили 19 лет назад. Именно столько исполнилось ее первенцу Андрису в апреле этого года. Верить в лучшее Ольга не разучилась, только теперь она надеется сделать все возможное, чтобы улучшить качество жизни сына, которому в детстве диагностировали аутизм. Для этого сейчас семья собирает средства на обследование в Институте мозга человека.

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Ждала до последнего

Ольга вышла замуж в 20 лет. "Мы даже венчались, но после свадьбы прожили вместе недолго. Начались конфликты. Я даже в какой-то момент переехала жить к своей маме и ждала, что он придет за мной. Именно в этот период я узнала, что беременна. Когда врач это подтвердил, позвонила мужу, мы договорились встретиться в кафе, и я сообщила ему новость. В ответ на это я услышала: "Делай аборт!". Ничего тогда не сказала, молча ушла, всю беременность жила у мамы в постоянном ожидании, что он опомнится и придет", — рассказывает Ольга.

Ждала она до последнего. Надежда умерла в тот момент, когда стало ясно, что даже рождение сына в этой ситуации не изменит. "Во время беременности я очень переживала, все время плакала, мучила себя мыслями о том, что я больше никому не буду нужна, что это конец света. закончилась. Сейчас — уже в зрелом возрасте — в случае, если бы меня бросили с ребенком, я бы не зацикливалась на себе, а больше думала бы о малыше, но тогда мне было всего 20 лет…".

Ольга предполагает, что, возможно, ее сильные переживания сказались на развитии сына. Хотя все анализы и другие обследования на протяжении беременности показывали хорошие результаты. Никаких причин для беспокойства не было. "Все резко изменилось, когда я пришла на очередной визит в 8 месяцев. Врач сказала, что вокруг плода мало вод, из-за чего ребенку тяжело дышать, поэтому нужно срочно делать кесарево".

Через час после родов Андрис вдруг стал задыхаться. Его положили в инкубатор, но мальчик все равно плохо дышал, поэтому вскоре его перевели в Детскую больницу, кормили через зонд, а мама приехала на седьмой день после родов, когда ее выписали из роддома. Первый месяц жизни Андрис провел в больнице — окреп, набрался сил и вместе с мамой отправился домой. "Я уже больше не ждала. Подала документы на развод. Мы встретились в суде, где он подтвердил, что готов развестись. Это была первая наша встреча после того разговора в кафе. Посмотрела на него и поняла, что уже действительно не хочу ничего возвращать".

Впрочем, и времени думать об этом больше не было, признается Ольга, поскольку началась новая глава жизни, в которой все внимание сфокусировалось на сыне.

Не читает, не пишет, мало говорит

Когда Андрису исполнилось пять месяцев, Ольга заметила у него судороги. Кроме того, он был очень беспокойным и плаксивым, никак не удавалось успокоить, поэтому молодая мама обратилась за помощью к врачам. Их положили в больницу, обследовали, давали различные лекарства, чтобы успокоить нервную систему, и спустя время выписали домой. "В девять месяцев мы снова поехали в больницу. Все происходило по той же схеме. Никаких диагнозов никто не ставил. Мы регулярно посещали невропатолога, но только около трех лет специалист сказал, что у ребенка аутизм. Честно говоря, я тогда не знала, что это, поэтому обрадовалась, что наконец-то известна причина, а раз так, значит с этим можно работать. Только позже я поняла, что для радости нет повода, что вылечить это невозможно".

Больше всего Ольгу беспокоила повышенная нервозность Андриса, поэтому они обратились к психиатру, который на протяжении 19 лет наблюдает за мальчиком и пытается подобрать разные медицинские препараты, которые ему могли бы помочь. Правда, особого эффекта они не дают, поэтому этот поиск постоянно продолжается.

До 4 лет Андрис ходил в обычный детский сад, а потом перешел в специализированный, который и посещал до 7 лет. Школа тоже была специализированной. Закончил ее молодой человек в этом году — последние месяцы пришлось выполнять задания дома, что было совсем не просто. "Правда, ничему он особо так и не смог научиться. Не читает, не пишет, мало говорит, может сложить вместе два слова", — говорит Ольга.

Она пыталась наладить контакт через специальные карточки для аутистов, но Андрис не захотел по ним заниматься.

В разном возрасте он проходил рейттерапию, но каждый раз приходилось все начинать заново, поскольку появлялся страх сесть на лошадь, сейчас он даже боится на нее смотреть.

Общался Андрис и с дельфином — тот выпрыгивал из воды (мальчик ее боится, поэтому сам не погружался) и его можно было погладить.

"Я все время искала разных специалистов, разные варианты помощи. Невропатолог посоветовала пройти электрическую стимуляцию мозга, вот только первое занятие посетили".

"Очень хочу показать сына врачам в Санкт-Петербурге, мало ли, они что-то подскажут, как еще больше стимулировать работу мозга и как снять его нервозность. Я до сих пор верю в то, что вдруг что-то изменится".

Отчаяния нет, потому что есть надежда

Ольга признается, что, чем старше становится сын, тем отчетливее она понимает, что в реальности он никогда не будет обычным человеком, не будет самостоятельным и всю свою жизнь будет рядом, нуждаясь в ее поддержке. "Конечно, я думаю об этом, но мне так хочется сделать все возможное, чтобы хоть как-то улучшить качество жизни Андриса. Поездка в Санкт-Петербург — один из шагов в этом направлении. Ну вдруг получится. Надо обязательно попробовать. Отчаяния нет, потому что по-прежнему есть надежда".

Стоимость обследования и лечения в Институте мозга человека в Санкт-Петербурге составляет 6000 евро. Собрать деньги помогает благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь". Поездка запланирована на осень 2020 года.

Если у вас есть возможность поддержать семью, то сделать это можно следующим образом:

позвонив по телефону 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

набрав номер 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

жертвовать можно и непосредственно на сайте фонда с пометкой "для Андриса Масс".

Родной отец с Андрисом никогда не встречался. Ольга предполагает, что бывший муж от знакомых вполне может быть в курсе диагноза сына, но за все эти 19 лет с его стороны не было ни одной попытки поговорить. "Он платит алименты, но виделись мы последний раз в суде, когда разводились".

Зато вот уже четыре года у Андриса есть младший брат. Его появление на свет открыло второе дыхание, показало Ольге, что жизнь продолжается.

Она так сильно хотела еще одного малыша, что ничего не боялась. И он родился абсолютно здоровый. "Бывает, хочется поплакать, но я стараюсь не впадать в панику или в состояние жалости к себе. Это ни к чему. Надо уметь собраться и жить дальше".