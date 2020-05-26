Дерматологи объяснили, как "поймать" рак кожи еще в нулевой стадии

В мае во всем мире проходят дни меланомы, в которые врачи активно информируют общество о риске злокачественных заболеваний кожи и способах защиты от него. Латвийские дерматологи напоминают, что в нашей стране с диагнозом меланомы умирает каждый второй или третий пациент, причиной чего, как правило, является запоздалый визит к специалисту.

"Каждый год мы наблюдаем "пик" недавно обнаруженных случаев заболевания в мае, когда меланоме уделяется повышенное внимание и организуются бесплатные проверки. Ежегодно бывают случаи, когда человек пришел на проверку случайно, ничего не подозревая. Именно поэтому мы настоятельно советуем — включите проверку новообразований кожи в свой личный календарь здоровья, наравне с ежегодным посещением стоматолога. Чем на более ранней стадии будет диагностирована меланома, тем больше шансов поправиться. Ранняя меланома полностью излечима, причем современные технологии позволяют обнаружить опухоль еще на стадии, когда она не видна на глаз", — подчеркивает председатель правления общества "Dermatologi pret ādas vēzi" Раймондс Карлс.

Если человек приходит на визит своевременно, то и диагноз можно поставить вовремя. На то, что посещение специалиста зачастую откладывается, указывает и онколог Александр Дерябо: "В течение недели я принимаю одного-двух пациентов с первичной диагностированной злокачественной меланомой кожи. К сожалению, до сих пор большая часть приходит на прием, когда меланома уже достигла толщины в среднем 2,5 мм по Бреслоу, т.е. опухоль достигла 2 стадии. Несмотря на то, что в течение последних 10 лет тенденция позитивная, когда на прием приходят с опухолью 10 мм, все же, по сравнению с европейскими странами, в Латвии запоздалая диагностика является одной из причин высокой смертности". В Австрии, Германии и Швейцарии заболеваемость намного выше, а показатели смертности — низкие. "В Латвии умирает каждый второй или третий, а в Швейцарии — каждый десятый", — добавляет А. Дерябо.

Частота посещения специалиста индивидуальны — в зависимости от разных факторов, но раз в жизни полный осмотр кожи лица и проверку образований необходимо пройти каждому человеку, и первый или "нулевой" осмотр надо пройти по возможности в более молодом возрасте.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Обязательно посещение тем людям, у кого на теле более 20 пигментов, а также, если были солнечные ожоги.

"Это один шаг — прийти и констатировать, что все в порядке", — говорит представитель эстетической дерматологии др. Лаума Валейне, рассказывая, что формирование понятия безопасного нахождения на солнце важно с детства. "Мы призываем родителей приводить на проверку детей и приходить самим, чтобы учиться и быть в состоянии защитить себя и своих детей. Хорошо известно, что у солнечного ожога кумулятивное или накопительное воздействие, начинающееся уже с детства. Случаи солнечных ожогов в возрасте до 18 лет значительно повышают риск заболевания раком кожи в более зрелом возрасте", — поясняет Л. Валейне.

"Меланома — это большой зонт, под которым находятся различные клинические формы и разные прогнозы. Хочу особенно отметить, что в настоящее время, когда на помощь дерматологам пришел искусственный интеллект, возможно "поймать" меланому еще в нулевой стадии, когда опухоль только в одной-двух слоях эпидермиса и не достигла ни капилляров, ни лимфатической системы. Размер наименьшего кожного образования, которое помогает диагностировать искусственный интеллект, 1,2 x 1,4 мм. Диагностика на этой стадии является идеальным вариантом. Наиболее частая причина того, почему в этой стадии опухоль не диагностирована, является то, что человек ждет появления классических признаков ABCD, которые заметны тогда, когда меланома уже достигла величины в 5-6 мм", — отмечает руководитель общества врачей.

Foto: Shutterstock

На тот факт, что очень часто меланомы являются случайными находками, указывает и Л. Валейне. "Человек приходит с жалобой на доброкачественные новообразования — папилломы. Проводя полный осмотр тела от макушки до ладоней и ступней, обнаруживается небольшое образование, которое оказывается меланомой второй стадии. Это реальная история, очень острый случай. За свои 15 лет опыта работы в дерматологии я поняла, что то, что беспокоит пациента, не всегда и редко согласуется с тем, что беспокоит врача".

Три простых шага для своей безопасности

1. Дневное солнце, вечернее солнце: если ваша тень короче вас, загорать нельзя! Если тень длиннее вас самого — можете находиться на солнце.

2. Используйте головной убор, солнечные очки, легкую одежду и солнцезащитный крем на все открытые части тела. Не допускайте появления солнечного ожога.

3. Проходите регулярную проверку кожи у специалиста, но, если появились хоть малейшие подозрения о возможной меланоме, посетите дерматолога или онколога незамедлительно.