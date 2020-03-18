Детская больница призывает родителей не обманывать медперсонал

Детская клиническая университетская больница (BKUS) призывает всех родителей быть ответственными и честными. К сожалению, в последние дни зафиксировано несколько случаев, когда родители сознательно вводили в заблуждение медицинский персонал BKUS, умалчивая о том, в течение последних 14 дней вернулись из стран, затронутых COVID-19. Соответственно, это создает угрозу как здоровья других пациентов, так и медработников.
В столь сложный период очень важно, чтобы система здравоохранения работала без перебоев, а это невозможно без врачей и медсестер. Поэтому нужно сделать все необходимое, что им не пришлось отправляться в вынужденный 14-дневный карантин.
В этой связи руководство больницы напоминает, что в помещениях BKUS категорически запрещено находиться тем, кто в течение последних 14 дней был за пределами Латвии или контактировал с теми, кто вернулся из другой страны. В такой ситуации нужно в обязательном порядке находиться в самоизоляции и при наличии симптомов звонить 113.
Чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых мер по ограничению распространения COVID-19 в больнице, BKUS вправе обратиться за помощью к сотрудникам муниципальной и государственной полиции.
Важно! За несоблюдение этих правил будут применены санкции, предусмотренные нормативными актами.
Напоминаем, что за нарушения объявленного на территории Латвии режима чрезвычайно ситуации человека можно призвать к административной ответственности, которая предусматривает денежный штраф или принудительные общественные работы, или лишение свободы сроком до 1 года.
В случае возникновения тяжелых последствий может наступить уголовная ответственность, что грозит лишением свободы до 8 лет.
Для наступления уголовной ответственности не требуется намеренное желание кого-то инфицировать, достаточно того, что вы понимали, что можете это сделать.