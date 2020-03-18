Детская больница призывает родителей не обманывать медперсонал
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Детская клиническая университетская больница (BKUS) призывает всех родителей быть ответственными и честными. К сожалению, в последние дни зафиксировано несколько случаев, когда родители сознательно вводили в заблуждение медицинский персонал BKUS, умалчивая о том, в течение последних 14 дней вернулись из стран, затронутых COVID-19. Соответственно, это создает угрозу как здоровья других пациентов, так и медработников.

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В столь сложный период очень важно, чтобы система здравоохранения работала без перебоев, а это невозможно без врачей и медсестер. Поэтому нужно сделать все необходимое, что им не пришлось отправляться в вынужденный 14-дневный карантин.

В этой связи руководство больницы напоминает, что в помещениях BKUS категорически запрещено находиться тем, кто в течение последних 14 дней был за пределами Латвии или контактировал с теми, кто вернулся из другой страны. В такой ситуации нужно в обязательном порядке находиться в самоизоляции и при наличии симптомов звонить 113.

Чтобы разгрузить диспетчеров, работающих на телефонной линии по номеру 113, власти Латвии приняли решение запустить отдельный номер 8303, на который нужно будет звонить всем желающим записаться на проведение анализа на наличие коронавируса.

Чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых мер по ограничению распространения COVID-19 в больнице, BKUS вправе обратиться за помощью к сотрудникам муниципальной и государственной полиции.

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Важно! За несоблюдение этих правил будут применены санкции, предусмотренные нормативными актами.

Напоминаем, что за нарушения объявленного на территории Латвии режима чрезвычайно ситуации человека можно призвать к административной ответственности, которая предусматривает денежный штраф или принудительные общественные работы, или лишение свободы сроком до 1 года.

В случае возникновения тяжелых последствий может наступить уголовная ответственность, что грозит лишением свободы до 8 лет.

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Публикация от LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 18 Мар 2020 в 7:30 PDT

Для наступления уголовной ответственности не требуется намеренное желание кого-то инфицировать, достаточно того, что вы понимали, что можете это сделать.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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