Детская больница призывает родителей не обманывать медперсонал

Детская клиническая университетская больница (BKUS) призывает всех родителей быть ответственными и честными. К сожалению, в последние дни зафиксировано несколько случаев, когда родители сознательно вводили в заблуждение медицинский персонал BKUS, умалчивая о том, в течение последних 14 дней вернулись из стран, затронутых COVID-19. Соответственно, это создает угрозу как здоровья других пациентов, так и медработников.

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В столь сложный период очень важно, чтобы система здравоохранения работала без перебоев, а это невозможно без врачей и медсестер. Поэтому нужно сделать все необходимое, что им не пришлось отправляться в вынужденный 14-дневный карантин.

В этой связи руководство больницы напоминает, что в помещениях BKUS категорически запрещено находиться тем, кто в течение последних 14 дней был за пределами Латвии или контактировал с теми, кто вернулся из другой страны. В такой ситуации нужно в обязательном порядке находиться в самоизоляции и при наличии симптомов звонить 113.