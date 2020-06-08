"Диагноза нет, что делать — не знаем": семья двухлетней Софии Леймане собирает деньги на обследование

Два года назад Диана Дубина стала многодетной мамой. Тогда она еще не знала, что спустя всего несколько месяцев в ее жизни начнется нескончаемый поиск ответа на вопрос, почему младшая дочка отстает в развитии. В Латвии конкретный диагноз врачи пока не поставили, поэтому, как только возобновится сообщение с Россией, Диана хотела бы отправиться с Софией на обследование в Санкт-Петербург. С этой целью сейчас при поддержке благотворительного фонда она собирает необходимую для поездки сумму в размере 3500 евро.

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В беседе с DELFI Woman Диана признается, что третья беременность стала для нее неожиданностью, однако от этого не менее радостным событием. Правда, эта беременность изначально была труднее, чем первые две — на протяжении всех девяти месяцев были токсикоз и чувство слабости. Регулярные анализы и УЗИ никаких патологий не показывали. "Помню только, что где-то на пятом или шестом месяце врач на основании полученных результатов анализа крови отправила меня на переливание крови. Я приехала, мне сделали повторный анализ и сказали, что ничего делать не нужно, на здоровье ребенка это никак не повлияет", — рассказывает Диана.

В назначенный срок роды не начались. "Врач назвала дату, до которой я могу ждать, а потом, если ничего не происходит, должна уже сама поехать в роддом. И 14 сентября я поехала". Схваток не было, поэтому было решено их стимулировать. Роды в целом длились девять часов. Никаких нареканий к здоровью новорожденной девочки у медперсонала не возникло, поэтому на третий день маму с дочкой выписали домой.

В три месяца на очередном осмотре семейный врач обратила внимание на зрение ребенка — закрались даже сомнения, что София, возможно, не видит. "Не было особой концентрации зрения, смотрит как будто сквозь тебя". Офтальмолог опасения насчет слепоты не подтвердил, однако проблемы со зрением констатировал и поставил диагноз нистагм (тремор глаза) — неконтролируемые ритмичные движения глазных яблок.

Foto: Privātais arhīvs

В полгода семейный врач обратил внимание на то, что София отстает в развитии от своих сверстников: она еще не умела переворачиваться, очень неохотно лежала на животике и постоянно напрягала и скрещивала ножки. Чтобы исключить детский церебральный паралич, девочку направили к неврологу. "Никаких диагнозов нам сразу не поставили, отправили на обследование. Сначала сделали МРТ. Все в норме. Затем выписали направление на электроэнцефалографию и сдачу генетических анализов. Записались, но пока все еще ждем своей очереди. Есть вероятность, что в этом году так и не попадем", — говорит Диана.

Между тем, время идет, ребенок растет и каждая минута на вес золота, ведь именно сейчас закладывается основной фундамент в его развитии. "К своим двум годам Соня умеет переворачиваться, пытается встать на диване, может отталкиваться ножками, но не передвигать ими, чтобы топать, садится сама, но зачастую ненадолго, быстро заваливается, не удерживая равновесие. Говорит какие-то слога "ма", "да". Бутылочку в руках может сама держать. Больше всего любит играть сейчас в разные мячики", — перечисляет мама.

Foto: Privātais arhīvs

Зрение проверяется каждые три месяца. По словам врача, оно немного улучшается: Соне постоянно надо показывать различные черно-белые картинки, чтобы она училась концентрировать на них свой взгляд. Трижды она проходила также курс реабилитации в Гайльэзерсе, который, к сожалению, так и не дал никаких существенных сдвигов в развитии.

"Многие пугают разными диагнозами, не знаешь, что и думать. Я, конечно, надеюсь на то, что ничего серьезного нет, но нужно ведь получить четкий ответ. Вдруг мы чего-то не делаем, что могли бы, чтобы улучшить ситуацию и теряем время", — говорит Диана, объясняя свое желание как можно быстрее проконсультироваться с врачами из Санкт-Петербурга. Отправиться вместе с Соней на обследование она готова, как только откроют границы, а пока нужно собрать необходимую для поездки сумму. "Я очень хочу, чтобы нам помогли разобраться, что происходит, и чтобы Соня начала ходить. А то диагноза у нас нет, соответственно, что делать, не знаем".

Для полного обследования Софии в Санкт-Петербурге и курса лечения и реабилитации необходимо 3500 евро. Собрать деньги помогает благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь".

Foto: Privātais arhīvs

Если у вас есть возможность поддержать семью, то сделать это можно следующим образом:

позвонив по телефону 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

набрав номер 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

жертвовать можно и непосредственно на сайте фонда с пометкой "Софии Леймане".

Большое спасибо всем, кто помог собрать необходимые средства для пятилетнего Демида Пурвинского! Его историю мы рассказывали здесь.