Диетолог рассказал, как всего за одну неделю можно избавиться от пристрастия к сладкому

Одной недели достаточно, чтобы избавиться от пристрастия к сладкому. Первые дни будет сложно, но если это пережить, с диабетом будет легче бороться. Секреты раскрыл шведский диетолог Фредрик Паулун. Об этом со ссылкой на издание Expressen пишет Lenta.ru.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, специалист посоветовал заняться спортом — благодаря физической активности организм человека вырабатывает дофамин, эндорфины и серотонин.

Второй способ — избавиться от стресса, поскольку, получая его, человек в большинстве случаев прибегает к сладкому.

Еще один секрет — найти новые удовольствия: приятная ванна, музыка, фильмы.

Паулун также советует высыпаться, пить больше воды, увеличить употребление пищи, богатой белками.

Ранее врач-терапевт и автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина развенчала популярный миф о суточной норме потребления воды. По ее словам, не стоит устраивать "водную пытку", пытаясь выполнить распространенную рекомендацию, появившуюся "неизвестно откуда", о необходимости выпивать ежедневно два литра чистой воды. Эксперт убеждена, что организм сам даст сигнал о жажде и количестве требуемой ему жидкости.

В то же время Кашубина предупредила, что в жару обезвоживание может наступить очень быстро, особенно у детей. "Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали. У них может быстро наступить обезвоживание, и они могут плохо почувствовать себя на жаре", — заявила она. Что касается взрослых людей, то у них, по данным терапевта, сигналы жажды очень явные, и пропустить их невозможно.