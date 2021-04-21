Диетологи назвали полезные для мужчин продукты питания
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Американские диетологи назвали продукты питания, которые особенно полезны для мужчин. Об этом со ссылкой на издание Eat This, Not That! пишет портал Lenta.ru.

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Нутрициолог Кери Ганс считает, что в мужской рацион следует включить миндаль. "Это великолепный источник магния, — говорит она. — А по предварительным данным исследований, у мужчин с нехваткой магния бывает пониженный уровень тестостерона. Магний важен для здоровья сердца и кровеносных сосудов, способствует поддержанию нормального функционирования мышц и нервов и помогает вашим клеткам производить энергию".

Диетолог Эми Шапиро советует мужчинам есть продукты, богатые ликопином, например, помидоры. По ее словам, этот антиоксидант помогает предотвратить рак предстательной железы — заболевание, которое грозит одному из девяти мужчин.

По утверждению диетолога Кристи Бриссетт, рак предстательной железы чаще грозит людям с ожирением. Чтобы избежать проблем с избыточным весом, она рекомендует есть больше овощей и фруктов — в частности, чернику. "В стакане черники всего 80 килокалорий, это хороший источник пищевых растительных волокон (3,6 грамма на стакан) и витамина С (3,9 миллиграмма на стакан)", — говорит эксперт.

Диетологи Лиззи Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймз рекомендуют мужчинам чаще употреблять сардины вместо более вредных бифштексов и бекона. "Сардины богаты белком и представляют собой один из лучших источников жиров омега-3, которые обладают противовоспалительным действием и понижают риск хронических заболеваний, в том числе заболеваний сердца и связанных с ними факторов риска, таких как снижение триглицеридов и кровяного давления или формирование атеросклеротических бляшек в артериях", — утверждают они.

Другие эксперты советуют есть шпинат, йогурт, картофель, авокадо, арбузы и цельные злаки, а также каждый день выпивать стакан красного вина.

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