Диетологи назвали полезные для мужчин продукты питания

Американские диетологи назвали продукты питания, которые особенно полезны для мужчин. Об этом со ссылкой на издание Eat This, Not That! пишет портал Lenta.ru.

Нутрициолог Кери Ганс считает, что в мужской рацион следует включить миндаль. "Это великолепный источник магния, — говорит она. — А по предварительным данным исследований, у мужчин с нехваткой магния бывает пониженный уровень тестостерона. Магний важен для здоровья сердца и кровеносных сосудов, способствует поддержанию нормального функционирования мышц и нервов и помогает вашим клеткам производить энергию".

Диетолог Эми Шапиро советует мужчинам есть продукты, богатые ликопином, например, помидоры. По ее словам, этот антиоксидант помогает предотвратить рак предстательной железы — заболевание, которое грозит одному из девяти мужчин.

По утверждению диетолога Кристи Бриссетт, рак предстательной железы чаще грозит людям с ожирением. Чтобы избежать проблем с избыточным весом, она рекомендует есть больше овощей и фруктов — в частности, чернику. "В стакане черники всего 80 килокалорий, это хороший источник пищевых растительных волокон (3,6 грамма на стакан) и витамина С (3,9 миллиграмма на стакан)", — говорит эксперт.

Диетологи Лиззи Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймз рекомендуют мужчинам чаще употреблять сардины вместо более вредных бифштексов и бекона. "Сардины богаты белком и представляют собой один из лучших источников жиров омега-3, которые обладают противовоспалительным действием и понижают риск хронических заболеваний, в том числе заболеваний сердца и связанных с ними факторов риска, таких как снижение триглицеридов и кровяного давления или формирование атеросклеротических бляшек в артериях", — утверждают они.

Другие эксперты советуют есть шпинат, йогурт, картофель, авокадо, арбузы и цельные злаки, а также каждый день выпивать стакан красного вина.