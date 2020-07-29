Доктора-клоуны теперь работают и с маленькими пациентами Даугавпилсской больницы

В среду, 29 июля, в Даугавпилсской региональной больнице был первый рабочий день докторов-клоунов. Теперь пациентам детского отделения будет быстрее и легче идти на поправку, а стены больницы перестанут быть только "местом, где болеешь" — ведь там появится пространство для улыбки, радости и чувства внутренней свободы.

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Даугавпилс стал восьмой точкой на "карте" латвийских докторов-клоунов. Чтобы начать работу в новом городе, недостаточно просто договориться с больницей — в первую очередь необходимы местные доктора-клоуны. И теперь они есть — Кристина Семенова и Татьяна Стельмака или, по-клоунски, Д-р Анабель и Д-р Ука.

Это стало возможным благодаря новому выпуску докторов-клоунов. Больничная клоунада — отдельная профессия, обучать которой могут штучные специалисты. Доктора-клоуны проходят жесточайший отбор: попадают на курс только люди с высоким эмоциональным интеллектом, психологически зрелые и чуткие, умеющие работать с детьми, при этом с актерскими данными. Многоступенчатый процесс отбора, девять месяцев обучения и практики, персональная работа с каждым клоуном и строгая супервизия — до финиша доходят далеко не все. Именно поэтому в нашей стране всего 45 профессиональных докторов-клоунов, включая "новеньких".

Кристина и Татьяна окончили школу докторов-клоунов в этом году и тем самым положили начало больничной клоунаде в Даугавпилсе. Теперь пациенты детского отделения и их родители получат эмоциональную поддержку. Кроме того, работа докторов-клоунов помогает снять часть нагрузки с медперсонала. "Кристина и Таня прекрасные клоуны, — отмечает Игорь Наровский, художественный руководитель Dr.Klauns. — Обучение профессии доктор-клоун это не просто освоение техник — это опыт, меняющий взгляд на жизнь".

Ребенок, находясь в больнице, чувствует себя угнетенным, и это плохо влияет на иммунитет. "Работа докторов-клоунов — это не про "развеселить", это про вернуть чувство внутренней свободы, помочь избавиться от эмоционального напряжения, переключиться, — объясняет руководительница благотворительной организации Dr. Klauns Марианна Миловска. — Если ребенок, увидев клоуна, рассердился — прекрасно! Значит, клоун дал ему возможность выразить накопившиеся негативные эмоции. Подумайте: ребенок, мало того что испытывает стресс от болезни, помещен в совершенно непривычные условия, где нет места для переживаний, человеческого контакта, где никто лишний раз не будет спрашивать, что у тебя на душе. И тут приходит клоун — этакий "дурак", которого можно не стесняться, не бояться, который готов отражать все то, что с тобой происходит. Фактически, клоун становится эмоциональным громоотводом и помогает как детям, так и родителям снизить уровень стресса".

Появление докторов-клоунов в Даугавпилсе — большая и долгожданная радость для проекта. "Мы очень благодарны Даугавпилсской региональной больнице, которая так долго нас ждала и так тепло приняла нас, — подчеркивает Марианна Миловска. — Это большая ценность, когда руководство больницы, заботясь о проведении нужных процедур, не забывает и об общей атмосфере в больнице".

"Я очень рад, что доктора-клоуны начнут работать в Даугавпилсе, — отмечает Григорий Семенов, глава Даугавпилсской региональной больницы. — Я рад, что в городе есть люди, которые готовы помогать другим, делая добрые дела. Больница постоянно развивается, мы модернизируем наше оборудование и ремонтируем помещения, ищем новых врачей. Спасибо организации "Др. Клоун", ведь теперь мы сможем не только лечить наших маленьких пациентов, но и больше заботиться об их настроении и благополучии, чтобы улучшить процесс выздоровления. Желаю новым коллегам успехов и выносливости!".