Доступно и с юмором. На YouTube вышел мультсериал о вакцинах
Foto: youtube/ONE

Благотворительная организация Оne Campaign, основателем которой является Боно, выпустила сериал Pandemica. Его цель — повысить уровень осведомленности о вакцинах от коронавируса и о важности свободного доступа к ним во всем мире.

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"Анимированный мир Pandemica оживляет простую истину: то, где вы живете, не должно определять, получите ли вы эти спасающие жизнь прививки", — написал Боно в своем "Твиттере", выразив надежду на то, что сериал поможет привлечь внимание людей к проблеме неравномерного распределения вакцин в разных странах.

Исполнительный директор Оne Campaign по вопросам глобальной политики Дэвид Макнейр, объясняя, почему они выбрали анимацию для своей кампании, сказал: "Мы хотели обратиться к молодежи, объяснить важность вакцин для победы над пандемией, но объяснить эти серьезные вещи доступно и с юмором".

Аналитики Оne Campaign говорят, что без повсеместного доступа к вакцинам от Covid-19 число смертей от коронавируса может удвоиться, а мировая экономика потеряет триллионы. "Риск заключается в том, что если вирус будет куда-то перенесен, то он там может мутировать, а затем вернуться, и тогда он будет более устойчивым к уже существующим вакцинам. Именно это и пытается объяснить наш мультсериал. Такой сценарий мы сейчас и наблюдаем. Богатые страны накапливают у себя вакцины, и тогда пандемия будет длиться долго", — говорит Дэвид Макнейр.

Персонажей анимационного сериала создали художник Эндрю Рэй и аниматоры киностудии Titmouse — авторы клипа Дуа Липы "Hallucinate", а озвучивали их Боно, Пенелопа Круз, Майкл Шин и другие звезды.

"Главное, о чем мы заботились — это убедиться в том, что мы, пытаясь представить людей из разных сообществ и разных регионов мира, не прибегали к неким стереотипам, — рассказывает Эндрю Рэй. — С помощью такого подхода мы и создали этаких чудаков, замечательных персонажей, которых можно отличить друг от друга, не прибегая к использованию клише".

Сериал доступен с субтитрами на французском, немецком, итальянском, фламандском и испанском языках. Его можно посмотреть на канале ONE на YouTube.

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DELFI Woman

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Коронавирус жизнь в карантине Вакцинация
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