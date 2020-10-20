Два ранних симптома коронавируса, которые легко пропустить

Медики предупреждают, что на ранней стадии коронавирус может проявлять себя двумя симптомами, которые легко пропустить, приняв за гораздо менее опасное недомогание, пишет MedikForum.ru.

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Коронавирусная инфекция подтверждена на данный момент почти у 40 миллионов человек по всему миру, при этом более миллиона заразившихся умерли. Изданию Express специалисты рассказали о двух ранних предупреждающих признаках Covid-19: по их словам, появление данных симптомов легко пропустить — человек может не осознавать, что находится в зоне риска, считая их чем-то менее опасным, чем коронавирус.

Такими ранними симптомами коронавируса являются головные боли и усталость, подчеркивают эксперты.

"Хотя "классические" симптомы по-прежнему имеют решающее значение, важно обращать внимание на необычную усталость или головные боли. Наши данные показывают, что часто встречающимися ранними симптомами являются головная боль (проявляется в 82% случаев) и усталость (72%) — это характерно для всех возрастных групп", — сообщили медики.

Они рекомендуют пристально наблюдать за состоянием организма при возникновении данных симптомов. Подобные недомогания свойственны многим нарушениям и заболеваниям — их появление может означать как ковид, так и другие инфекции.

"Хотя головная боль и усталость обычно встречаются у людей, заразившихся коронавирусом, наличие только одного или только этих двух симптомов вряд ли будет свидетельствовать о Covid", — предупреждают научные работники.

По их словам, усталость может быть вызвана недосыпанием, плохим питанием с обилием кофеина и малоподвижностью, нехваткой витамина D. Головные боли — частое следствие простуд, стресса, плохой осанки, недостаточного потребления жидкости.

"Ваши головные боли или усталость могут быть вызваны коронавирусом, если они сопровождаются одним из его характерных симптомов, таких как высокая температура, новый сухой кашель, резкое изменение обоняния или вкуса", — констатировали врачи.