Едим и стройнеем: 8 лучших продуктов-жиросжигателей

Укорить обмен веществ и улучшить процесс похудения позволит грамотный подход к питанию. Врачи не рекомендуют принимать различные добавки, а включить в рацион правильные продукты, способствующие жиросжиганию. Какие именно, рассказывает портал MedikForum.ru.

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Жирная рыба

Не удивляйтесь, что среди продуктов-жиросжигателей появился жирный продукт. Рыба содержит полезные омега-кислоты, которые относятся к полезным липидам, стимулирующим расщепление подкожных жировых отложений. Также продукт является отличным источником белка, который хорошо насыщает организм, повышает скорость метаболических процессов.

Яйца

Продукт многими воспринимается как враг в похудении. Это навеяно мифом о том, что желток содержит холестерин, виновный в развитии атеросклероза. Однако исследование показало, что на деле пищевой холестерин не так сильно влияет на состояние здоровья. Также известно, что холин желтка наоборот защищает организм и в частности сердце от различных болезней.

Кофе

Кофеин улучшает работоспособность, обменные процессы, сжигание жира в целях получения энергии. Улучшить настроение тоже под силу данной добавке. Желательно принимать за час до тренировки, чтобы повысить скорость расщепления подкожных отложений.

Кокосовое масло

Добавив масло в рацион, вы обретете идеальный продукт-жиросжигатель. Он помогает стимулировать синтез "хорошего" холестерина, очистить сосуды и расщеплять жиры под кожей.

Зеленый чай

Всем известна польза данного напитка. В составе имеются ингредиенты, являющиеся защитниками от болезней сердца и сосудов, онкологии и процессов старения. Кофеин в составе чая с катехином в совокупности поможет усилить жиросжигание, потерю веса. Но важно соблюдать правильное питание и заниматься спортом, иначе ничего не будет работать.

Сывороточный протеин

Белок из протеина способствует наращиванию мышц и расщеплению жира одновременно. В сочетании с физнагрузками получится ярко выраженный эффект. К тому же продукт-жиросжигатель способен подавить неумеренный аппетит, насытить и стимулировать метаболизм.

Яблочный уксус

Плюсы данного продукта: снижает уровень сахара в крови, стимулировать выделение инсулина при склонности к диабету, стимулировать расщепление жира, ускоряет обмен веществ.

Перец чили

Острота ингредиента позволяет говорить о наличии в нем капсаицина — стимулятора метаболизма. Перец насыщает, подавляет аппетит, уменьшая поступление количества калорий.