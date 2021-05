Эффективна ли вакцина от коронавируса после первой прививки?

Большинство одобренных препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет. Deutsche Welle рассказывает, что происходит, если ограничиться только одной прививкой.

Восемь процентов жителей США, привившихся вакцинами против коронавируса Moderna или BioNTech/Pfizer, ограничились лишь одной инъекцией. Число этих людей составляет около пяти миллионов человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Причины этому могут быть самые разные, говорит в беседе с DW Анджела Расмуссен, вирусолог из Организации по разработке вакцин и наблюдению за инфекционными заболеваниями (VIDO) при университете Саскачевана в Канаде. Некоторые ошибочно полагают, что достаточно и одной дозы, другие опасаются усиления побочных эффектов при второй инъекции, а кому-то было рекомендовано отказаться от бустера по медицинским показаниям.

Свою роль могут сыграть также экономические и логистические причины: к примеру, СМИ пишут о случаях, когда некоторые люди отказывались от второй дозы, если в центре вакцинации в наличии не было препарата нужной марки, и им предлагали комбинировать разные вакцины, или если работодатель не оказывал поддержки в проведении вакцинации. Насколько защищены от заражения коронавирусом люди, отказавшиеся от второй дозы вакцины?

Эксперты неоднократно подчеркивали: большинство одобренных к применению препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию — именно таким образом обеспечивается более надежная и длительная защита от коронавируса. Данные показывают, что те, кто был вакцинирован одной дозой, тоже получают некоторую защиту, но как долго она сохраняется, пока точно не установлено.

Два исследования, проведенные Управлением национальной статистики Великобритании и Оксфордским университетом, показали, что уже после первой дозы препарата от коронавируса формируется достаточно сильный иммунный ответ. По результатам одного из исследований, после получения первой прививки вакцинами BioNTech/Pfizer или AstraZeneca доля инфекций коронавирусом с явными симптомами снижается на 72 процента. Две дозы BioNTech/Pfizer защищают от инфекции на 90 процентов. Исследование не включает данные о том, насколько высок уровень защиты после двойной прививки вакциной AstraZeneca, поскольку они еще недоступны.

Коен Поуэлс, автор одного из исследований и научный сотрудник Наффилдского института по здоровью населения при Оксфордском университете, говорит в беседе с DW, что после введения второй дозы защита от ковида гораздо эффективнее и сохраняется на более длительный срок. "Как при любом инфекционном заболевании, вначале (после первой дозы. — Ред.) у вас достаточно высокий уровень защиты, но затем он снижается, и если посмотреть на уровень антител, это происходит достаточно быстро". Вторая доза, по словам Поуэлса, существенно повышает уровень антител, особенно у пожилых людей, поэтому получить ее очень важно. Вирусолог Расмуссен, в свою очередь, добавляет, что бустер вакцины против коронавируса необходим и для долгосрочной активации иммунной памяти.

Ученые отдельно отмечают, что более длительный интервал между первой и второй прививками не снижает общую эффективность вакцины. К примеру, правительства некоторых стран, в том числе, Великобритании, в начале кампании по вакцинации существенно увеличили промежуток времени между прививками, чтобы в условиях нехватки препаратов от коронавируса обеспечить большинству населения хотя бы базовую защиту. Но уровень этой защиты значительно ниже, чем принято считать.

Эту проблему недавно озвучил Майкл Уорнер, врач-реаниматолог одной из больниц Торонто. "Вы не привиты, пока вы не прошли двухкратную вакцинацию", — написал он в своем аккаунте в Twitter. По словам Уорнера, известно о случаях, когда люди спустя длительное время после первой прививки — то есть, после того, как должен был сформироваться определенный уровень иммунной защиты, — заражаются коронавирусом и попадают в отделения интенсивной терапии. Уорнер призывает власти более четко информировать людей о том, как вести себя в период между двумя прививками.

We are seeing patients admitted to ICU with #COVID well after shot 1 and before shot 2.

Given the significant delay between shots 1 & 2, clear communication on how to conduct oneself b/w shots from public health leaders would help.

— Michael Warner (@drmwarner) April 28, 2021