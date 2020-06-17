Эксперт предупреждает: эти четыре аллергена могут испортить вам лето

Цветущие летом растения и сезонные насекомые могут вызвать у некоторых людей раздражающую, а порой и опасную аллергическую реакцию. О том, как распознать симптомы аллергии, консультирует специалист лаборатории SYNLAB в Эстонии Кайди Хунт.

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Аллергия — это гиперреакция организма на вполне безопасное вещество: организм человека, страдающего аллергией, необычно реагирует на невинное вещество, например, такое как пыльца, начиная вырабатывать антитела IgE-типа. Реакция проявляется в острых симптомах различного характера.

Аллергическая реакция на какие-то раздражители может появляться, уменьшаться или ухудшаться в течение жизни. Они могут проявляться по-разному: зуд в носу, во рту, горле и глазах; заложенность носа или насморк; чихание, отек гайморовой полости; кожная сыпь или общее плохое самочувствие. "Если ваша аллергия не выявлена, вы можете начать лечить заложенность носа или насморк обычными спреями для носа, хотя для борьбы с аллергией требуется другое лечение и применяются другие методы контроля", — говорит Хунт.

В летний период, по словам специалиста, основными спусковыми механизмами аллергии являются цветущие травы и сорняки. Кроме того, аллергическую реакцию могут вызывать слюна, пот и перхоть домашних животных, домашняя пыль, яд пчелы или осы.

Пыльца

В нашей климатической зоне люди часто имеют аллергию на сено (луговые травы). Реакция обычно усиливается в июне и июле. Наиболее распространенным представителем луговых трав является тимофеевка. Поскольку виды трав похожи и время цветения одинаково, у аллергиков проявляются симптомы и при соприкосновении с другими злаковыми. По словам специалиста, 30% людей, имеющих аллергию на сено, также страдают от перекрестной аллергии на фрукты и овощи, но в случае аллергии на пыльцу тимофеевки особенно высока перекрестная реактивность при соприкосновении с зерновыми культурами, такими как пшеница, ячмень, рожь, овес.

Еще одной важной причиной летней аллергии является полынь и другие сорняки, такие как одуванчик, календула, ромашка обыкновенная и аптечная, подсолнух. Полынь цветет с конца июля до начала сентября. Людям с аллергией на пыльцу полыни не рекомендуется собирать полевые цветы или плести цветочные венки.

Специалист рекомендует для снижения аллергической реакции избегать пребывания на лугу и лесных опушках, начинать прием антигистминных препаратов примерно за две недели до начала сезона пыльцы, носить (солнечные) очки и, проводя время на природе, защищать рот и нос.

Кошки и собаки

Кошки являются распространителями наиболее сильных аллергенов, к которым относятся перхоть, слюна и пот. Аллергию также вызывает и перхоть собак, но в гораздо меньшей степени, чем кошачья. При подозрении на аллергию на кошки/или собак специалист рекомендует провести тест на IgE в сыворотке крови. "Аллергены кошек и собак очень трудно удалить из жилого пространства, эти частицы остаются в воздухе в течение длительного времени. Даже после того, как животное уходит, аллерген остается в комнате еще несколько месяцев, например, под молдингами. Кроме того, они попадают в помещение и на одежде владельцев животных", — поясняет Хунт.

Домашняя пыль

Летом аллергические реакции могут вызвать и пылевые клещи. Хотя они круглый год могут стать причиной заболевания, симптомы аллергии более распространены летом, поскольку пылевые клещи любят влажную и теплую среду. Они живут в пуховых одеялах, подушках, матрасах, обивке мягкой мебели (включая сидения в общественном транспорте), на овечьих шкурах и в шерстяной одежде.

Аллергенами являются крохотные выделения клещей, которые попадают в человеческий организм через слизистые оболочки дыхательных путей.

Признаки аллергии на пыль ярче всего проявляются ночью и рано утром, а также и во время уборки. Около 80 процентов астматиков имеют аллергию на пылевых клещей. Чтобы избавиться от аллергенов клещей, белье следует регулярно стирать и пользоваться пылесосом с фильтром HEPA.

Перепончатокрылые

Гиперчувствительность к яду ос и/или пчел может вызывать более серьезные проблемы, чем вдыхание аллергенов. Аллергия на насекомых может возникнуть в любом возрасте, и риск увеличивается с каждым последующим укусом. Это можно заподозрить, если реакция на предыдущие укусы была тяжелее, чем обычная реакция на яд (покраснение, умеренная припухлость и зуд), например, отек > 10 см, продолжительностью более 24 часов, тошнота, затрудненное дыхание и обморок. Если укус повторился в течение краткого промежутка времени, риск аллергии на осиный и пчелиный яд повышается. Причем, если у большинства людей симптомы аллергии на пыль и пищу проявляются слабо или, по крайней мере, не угрожают жизни, реакция на пчелиный и осиный яды может развиться в очень серьезное состояние, называемое анафилактическим шоком, в течение всего нескольких минут.

Аллергию под контроль!

Аллергия может иметь серьезные последствия — от снижения качества сна при постоянном заложенности носа до развития астмы.

Диагностика аллергии начинается с разговора с врачом. "Если аллергия не была диагностирована, первым шагом в случае появления каких-либо симптомов является консультация с вашим семейным врачом или с аллергологом-иммунологом", — объясняет Хунт и добавляет, что, если у вас есть сомнения, следует проверить наличие в крови антител к аллергенам. По результатам обследования врач сможет точнее определить, сколько времени следует принимать антигистаминные препараты.