Эксперт рассказал о правилах употребления окрошки

Окрошка — одно из самых популярных летних блюд. Но оно показано не всем, предупреждает ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН, диетолог Ольга Григорьян. Как передает со ссылкой на "Говорит Москва" портал MEDdaily, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, то ему стоит есть окрошку на кефире — квас противопоказан. Также стоит решительно отказываться от отдельных ингредиентов, если есть их индивидуальная непереносимость.

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"Окрошка — традиционное блюдо для нашей полосы. Это русская кухня, хотя во многих европейских странах, в жарких странах это блюдо применяется, но там-то как раз больше на кефире. На квасе — это чисто русская история, это тоже полезно тем, кому не противопоказано. Продукты нужно готовить непосредственно перед употреблением, все ингредиенты должны быть свежими, и тогда это будет безопасно.

Конечно, если у людей открытая язва желудка или есть аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то здесь могут быть какие-то осложнения в плане здоровья. Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни. Здесь, безусловно, нужно оценивать риски. Я думаю, люди, которые страдают всеми этими хроническими заболеваниями, сами знают, что они эти продукты плохо переносят. Тогда уже можно делать, если очень хочется какого-нибудь легкого летнего такого продукта, на кефире — меньше будет брожения и осложнений, чем на квасе. Если есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то лучше редиску тоже не класть", — говорит эксперт.

Кстати, кефир легко заменить любым другим кисломолочным продутом. По словам Григорьян, все кисломолочные продукты полезны в жару. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке. Это особенно актуально для людей с гипоацидным гастритом, характеризующимся пониженной секрецией соляной кислоты в желудке.