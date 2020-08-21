Эксперты предупреждают: женщинам не стоит комбинировать антибиотики с контрацептивами

Женщины, одновременно принимающие антибиотики и контрацептивы, находятся в группе повышенного риска наступления беременности, со ссылкой на The Daily Mail пишет MEDdaily. Эксперты из Оксфордского и Бирмингемского университетов советуют на время использования антибиотиков обратиться к дополнительным методам защиты вроде презервативов.
Антибиотики снижают эффективность гормональных контрацептивов, показал анализ базы данных побочных эффектов от приема разных препаратов ("желтых карточек"). Так, при приеме антибиотиков было зарегистрировано в семь раз больше нежелательных беременностей, чем при применении других препаратов.
Всего ученые насчитали 70000 "желтых карточек" для общих антибиотиков, 30000 — для фермент-индуцирующих препаратов и 65000 — для других типов лекарств.
Отдельно для рифампицина и рифабутина (используют для лечения туберкулеза и менингита) риск был повышен еще больше.
Согласно статистике, незапланированная беременность в 13 раз чаще встречается у женщин, принимающих эти препараты. Средства заставляют организм вырабатывать определенные ферменты, мешающие действию гормональных контрацептивов.
Всего было шесть случаев незапланированной беременности в отчетах о прочих лекарствах, 46 — в отчетах об антибиотиках и 39 — в отчетах о фермент-индуцирующих препаратах.