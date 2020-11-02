Электронный, стеклянный или инфракрасный: как выбрать термометр

Во время распространения Covid-19 и других вирусов усиленное внимание следует уделять своему самочувствию. Это период, когда потребность в измерении температуры тела может стать регулярной. Исторически мы привыкли к ртутным термометрам, но вот уже больше десяти лет в странах Евросоюза они не продаются. О том, какие виды термометров доступны и как выбрать наиболее подходящий, объясняет фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

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Какая нормальная температура тела

Средняя температура тела у каждого человека может отличаться. Она может колебаться от 35,5°C до 36,6°C.

Повышение температуры тела до 37,0°C — 37,2°C может быть признаком вирусной или бактериальной инфекции. Повышение температуры тела — хороший знак, поскольку свидетельствует о том, что организм борется с проникшим возбудителем болезни, создавая невыносимые для него условия существования. В это время надо употреблять много жидкости и, если появляются какие-то симптомы, проинформировать о них семейного врача, чтобы договориться о дальнейшем лечении.

С учетом нынешнего распространения Covid-19 и других вирусов, даже при незначительном повышении температуры фармацевт рекомендует не выходить из дома — работать или учиться отдаленно и наблюдать за состоянием здоровья.

Электронные или цифровые термометры

Они быстрые и точные, однако следует считаться с 5-минутной продолжительностью измерения. Обычно у них водонепроницаемый корпус, значительная часть корпуса термометра ударопрочная, к тому же у многих моделей гибкий конец, иногда из нескользкого материала, что облегчает процесс измерения. У многих моделей есть звуковой сигнал, однако при правильном измерении температуры под мышкой этот звуковой сигнал может ввести в заблуждение, поскольку иногда для точного измерения 1 минуты недостаточно.

Эти термометры очень чувствительные, поэтому на точность измерения могут повлиять эмоциональное состояние, стресс, движение и другие побочные обстоятельства.

Стеклянные термометры

Они подходят людям, привыкшим к использовавшимся раньше ртутным градусникам. Стеклянным градусником можно измерять температуру под мышкой, во рту, в паху или в прямой кишке. При измерении под мышкой градусник надо держать от 5 до 10 минут. Пожилые люди могут купить стеклянный термометр с увеличительным стеклом, для удобного считывания показаний.

Недостатком стеклянного термометра является длительное время измерения температуры, к тому же в отличие от ртутного градусника — стряхивать их еще труднее. Между тем, если стеклянный термометр упадет и разобьется, то не придется опасаться за его вред для здоровья и природы.

Инфракрасные термометры

Получить результат измерения температуры можно быстро, точно, и для измерений не нужны особые навыки. Сенсорный элемент термометра улавливает инфракрасное излучение, исходящее от поверхности тела, преобразуя его в цифровой эквивалент и показывая на экране. Эти термометры особенно подойдут для предприятий, мест общественного питания и других мест, которые обычно посещает множество людей и где необходимо проводить бесконтактные измерения температуры.

С помощью этого термометра очень удобно проводить измерения и малышам, ведь измерение происходит за 2-3 секунды, когда прибор находится на расстоянии примерно 2 см от поверхности тела. Диапазон измерений температуры у этих термометров больше — вплоть до 100 градусов. Соответственно, их можно использовать для измерения температуры не только тела, но и окружающей среды, например, в комнате, температуры еды малыша или воды в ванне, предварительно установив соответствующий режим.

Какой термометр самый точный

Нет одного самого точного термометра — у каждого вида свои плюсы и минусы, поэтому рекомендуется выбрать тот, который каждому кажется самым удобным в использовании. Фармацевт отмечает, что важно учитывать несколько аспектов, которые могут повлиять на результаты измерений термометра. Например, у людей после интенсивных занятий спортом температура ненадолго может оказаться выше.

В свою очередь после прогулки в холодный день первое измерение может отличаться от того, каким оно будет через 10 или 15 минут. Если термометр работает на батарейках, то важно следить за тем, не заканчивается ли их срок действия, ведь это также может повлиять на точность показаний термометра.

Что делать со старыми ртутными термометрами

С учетом того, что ртутные термометры запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором, фармацевт напомнила, что во всех аптеках "Euroaptieka" можно сдать не только непригодные к употреблению медикаменты, но и ртутные термометры. Как целые, так и разбившиеся стеклянные и ртутные термометры надо поместить в стеклянную банку с водой, закрытую металлической крышкой, и доставить в ближайшую аптеку, откуда они затем будут доставлены в контейнеры для опасных отходов и утилизированы.